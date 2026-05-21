FinanzaUSA
Lo spettro della recessione e l’illusione di Wall Street: perché l’economia rischia il crollo
Wall Street festeggia, ma l’economia reale frena. Mark Zandi avverte: il rischio di recessione vola al 40%. Tra redditi stagnanti, la bolla dell’Intelligenza Artificiale e i venti di guerra con l’Iran, ecco perché i mercati rischiano un crollo improvviso.
Mentre Wall Street festeggia nuovi record e i titoli dei giornali finanziari suonano le trombe del trionfo, con valori dello SP 500 vicini ai massimi, sotto la superficie l’economia americana cammina su un filo di rasoio e manda dei segnali inquietanti.
Mark Zandi, capo economista di Moody’s Analytics, ha lanciato un avvertimento che non può essere ignorato: la probabilità di una recessione negli Stati Uniti entro il prossimo anno è balzata al 40%. Un numero che fa riflettere, soprattutto se confrontato con la media storica del 15%.
Ma come siamo arrivati a questo punto, e perché i mercati sembrano non accorgersene?
Perché c’è il 40% di possibilità di recessione e di un crollo dei mercati?
La risposta risiede in uno scollamento sempre più evidente tra la finanza di carta e l’economia reale, aggravato da tensioni geopolitiche internazionali. Ecco i fattori chiave che spiegano questo rischio elevato:
- Il crollo del potere d’acquisto: Nonostante i dati sull’occupazione sembrino rassicuranti, il reddito disponibile reale (quello che rimane in tasca dopo le tasse e l’inflazione) è fermo a una crescita netta dello 0% rispetto a un anno fa. I consumatori della classe media e bassa vivono sempre più da uno stipendio all’altro. Come nota Zandi con un tocco di amaro pragmatismo: “Non puoi permetterti la carne di manzo, devi ripiegare sul pollo”. Se i consumi si fermano, il motore dell’economia si spegne. Questo è uno dei meccanismi alla base delle recesioni classiche.
- La bolla dell’Intelligenza Artificiale: I listini azionari (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones) sono tenuti a galla quasi esclusivamente dai giganti della tecnologia e dai produttori di microchip. Le valutazioni di queste aziende hanno raggiunto livelli altissimi, ricordando pericolosamente la bolla di internet dei primi anni 2000. Che succederà dopo le quotazioni di OpenAI e Anthropic?
- La stanza degli specchi politica: Gli investitori stanno scommettendo pesantemente sul fatto che il Presidente Donald Trump interverrà con manovre politiche per salvare i mercati in caso di correzione. Tuttavia, un mercato che guarda alla politica, e una politica che guarda al mercato, crea un equilibrio instabile, una “stanza degli specchi” priva di basi economiche solide.
- Il detonatore geopolitico: A questo quadro già fragile si aggiungono le tensioni internazionali. Investitori di spicco, come Kyle Bass, avvertono che il conflitto tra Stati Uniti e Iran potrebbe rappresentare la scintilla in grado di innescare il panico globale e far crollare definitivamente il castello di carte.
Wall Street contro Main Street: uno scollamento storico e pericoloso
L’economia reale e il mercato azionario non sono mai stati così distanti. Mentre alcuni commentatori, come Larry Kudlow, continuano a non vedere alcuna recessione all’orizzonte, la realtà quotidiana delle famiglie racconta una storia diversa.
|Indicatore
|La narrazione di Wall Street
|La realtà dell’Economia (Main Street)
|Borsa Valori
|Massimi storici trainati dall’IA.
|Rischio di bolla speculativa (simile alle Dot-com) con crollo catastrofico
|Redditi
|Apparente stabilità.
|Crescita reale ferma allo 0%, potere d’acquisto in calo.
|Consumi
|Fiducia sostenuta dai mercati.
|Passaggio a beni di qualità inferiore (“dal manzo al pollo”), legata alla mancata crescita dei redditi
|Prospettive
|Intervento salvifico del governo.
|40% di rischio recessione imminente.
Le ricadute economiche di questa situazione sono chiare: se i salari reali non riprendono a crescere, la domanda aggregata è destinata a contrarsi.
Un calo dei consumi, in un’economia che si regge in gran parte sulla spesa delle famiglie, porterà inevitabilmente a un ridimensionamento della produzione e, a cascata, dell’occupazione, sgonfiando bruscamente le illusioni dei mercati azionari. Si tratta di un meccanismo molto simile a quello che portò alla crisi del 1929, quando la mancata crescita dei redditi reali non sostenne i consumi e quindi gli importanti investimenti fatti, a debito o a capitale, da molt aziende, portando quindi alla caduta della borsa e alla recessione. Oggi tutto questo potrebbe perfino essere peggiorato dall’intelligenza artificiale.
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