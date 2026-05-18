Bruxame: il partito non eletto di Bruxelles

Esiste un partito che governa l’Europa senza essersi mai presentato alle elezioni. Non ha simboli ufficiali, non ha congressi, non ha sezioni territoriali e non cerca il consenso popolare. Eppure esercita un potere enorme sulle scelte economiche, industriali e sociali del continente. Quel partito oggi ha finalmente un nome: Bruxame.

Il Bruxame è il vero partito trasversale di Bruxelles. Un blocco di burocrati, tecnocrati, commissari, consulenti, lobbisti, funzionari permanenti e professionisti della regolamentazione che negli anni ha progressivamente occupato il cuore decisionale europeo, sostituendo la politica con procedure, vincoli e automatismi ideologici.

È un partito invisibile ma potentissimo. Non importa chi vinca le elezioni nei singoli Paesi: il Bruxame resta sempre al proprio posto. Cambiano i governi, cambiano i parlamenti, cambiano le maggioranze, ma questa struttura continua a dettare l’agenda politica europea indipendentemente dal voto dei cittadini.

Ed è proprio qui il punto più inquietante.

Il Bruxame considera la sovranità popolare un ostacolo da contenere, non un principio da rispettare. Se gli elettori scelgono governi non allineati, scatta immediatamente il riflesso automatico della delegittimazione: accuse di populismo, campagne mediatiche coordinate, richiami ai “valori europei”, pressioni finanziarie e tentativi di commissariamento politico.

In sostanza, il voto è considerato accettabile solo quando conferma decisioni già prese altrove.

Nel frattempo questo partito non eletto continua a produrre norme, regolamenti e direttive che incidono direttamente sulla vita di milioni di persone senza avere alcun reale contatto con la realtà quotidiana delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori europei.

Il Bruxame vive infatti dentro una gigantesca bolla autoreferenziale. Un ecosistema chiuso fatto di think tank, advisory board, tavoli tecnici, fondazioni, consulenze, conferenze e reti lobbistiche che orbitano stabilmente attorno ai palazzi europei.

La loro ossessione non è la crescita economica, non è la competitività industriale, non è la difesa del potere d’acquisto dei cittadini. La loro vera priorità è preservare sé stessi, aumentare il proprio spazio di influenza e consolidare un modello tecnocratico sempre più distante dal controllo democratico.

Così l’Europa reale arretra mentre il Bruxame prospera.

Le imprese chiudono o delocalizzano. L’energia costa molto più che negli Stati Uniti o in Asia. Gli agricoltori vengono soffocati da vincoli ideologici spesso irrealizzabili. La produzione industriale perde terreno. Ma nei corridoi di Bruxelles si continua a discutere di nuovi parametri, nuove procedure, nuovi obblighi burocratici.

Il Bruxame ha trasformato l’Europa in una macchina amministrativa che produce carta invece di sviluppo.

E la cosa più impressionante è il livello di autoreferenzialità raggiunto da questa struttura. Molti dei suoi protagonisti non hanno mai amministrato un’azienda, non hanno mai affrontato il mercato reale, non hanno mai dovuto rispondere direttamente ai cittadini. Eppure pretendono di pianificare dall’alto interi settori economici e sociali.

Per questo il termine Bruxame descrive perfettamente il clima che oggi aleggia su Bruxelles: un amalgama di incompetenza tecnocratica, conformismo ideologico, potere opaco e distanza totale dalla realtà.

L’Europa avrebbe bisogno esattamente del contrario: cooperazione tra nazioni sovrane, pragmatismo economico, competitività industriale e rispetto della volontà popolare.

Invece troppo spesso si ritrova ostaggio del Bruxame: il partito non eletto che pretende di guidare il continente senza avere mai ricevuto alcun mandato dai popoli europei.