Lo Shock cinese 2.0: come il Dragone sta divorando l’Industria tedesca

Vediamo un po’ di casi pratici che spiegano come la Cina stia sferrando uno attacco shock distruttuvi sull’industria tedesca ed europea. L’anno è il 2026, e in via Robert Bosch 1, ad Arnstadt, in Turingia, si respira un’aria nuova. O meglio, un’aria che parla mandarino. In questo polo industriale, a venti chilometri da Erfurt e intitolato a uno dei padri dell’ingegneria tedesca, sorge oggi lo stabilimento della CATL, il colosso cinese leader mondiale delle batterie. Non è un caso isolato, ma il punto di partenza perfetto per raccontare il nuovo “shock cinese” che sta travolgendo la Germania.

La signora alla reception copre le fotocamere dei telefoni ai visitatori. Il portavoce è netto: niente domande sui clienti. Eppure li conoscono tutti: Mercedes, BMW, Volkswagen. Tutti dipendono dai moduli CATL. Dietro il bancone, un poster raffigura il Qilin, creatura mitologica cinese, con due scritte: “Destiny” (destino) in inglese e “Yuanjing” (visione) in cinese.

Questa non è solo una storia di batterie. È una cronaca che parla di pale eoliche, automobili, macchine scavatrici, operai e politica. È la storia di un’industria, quella tedesca, che sta lottando per la propria sopravvivenza, perdendo oltre 10.000 posti di lavoro manifatturieri al mese sotto i colpi di una concorrenza spietata. E il governo? Fino a ieri, ha preferito girarsi dall’altra parte, come mostra questo interessante report del SZ da parte di Sander Tordoir.

Arnstadt: da cimitero del solare a culla delle batterie cinesi

I capannoni grigi di Arnstadt sono un monumento alla determinazione cinese e alla straordinaria ingenuità europea. Furono costruiti dalla Bosch quando la Germania dominava il solare. Nel 2014, incapace di reggere i prezzi cinesi drogati dai sussidi statali, Bosch ha ceduto tutto a Solarworld, fallita a sua volta nel 2018. Lo Stato tedesco è rimasto a guardare, in nome del libero mercato, mentre Pechino sosteneva attivamente le proprie aziende che facevano fallire quelle tedesche.

Oggi, sulle ceneri di quell’industria, prospera la CATL, cinese. E l’ironia è palpabile nel centro di formazione aziendale. I giovani apprendisti tedeschi imparano a costruire batterie cinesi utilizzando vecchie, indistruttibili macchine utensili tedesche degli anni Novanta, marchiate “Flott” o “Deckel”. Un’immagine amara: il Made in Germany ridotto a strumento didattico per l’espansione dell gigante di Pechino, che prima ha fatto fallire le aziende tedesche, ed ora prospera allegramente sulle loro ceneri.

Il Crollo dei Colossi Europei

Mentre CATL espande i suoi impianti in Germania, Ungheria e Spagna, raggiungendo una quota di mercato globale del 42%, l’industria europea batte in ritirata. Le cause ufficiali parlano di “domanda debole”, ma i fatti raccontano un’altra storia:

ACC (partecipata Mercedes): Ha congelato a febbraio il progetto per una gigafactory a Kaiserslautern.

Porsche: Ad aprile 2025 ha bloccato l’espansione della sua fabbrica di celle ad alte prestazioni.

Northvolt: Il grande progetto europeo in Schleswig-Holstein, finanziato con 600 milioni di euro pubblici per creare 3.000 posti di lavoro, è naufragato con il fallimento della casa madre svedese.

Solo Volkswagen resiste con l’impianto di Salzgitter, ma dipenderà comunque per metà da fornitori esterni e dalla sopravvivenza del colosso tedesco. La realtà contabile dice che produrre in Europa costa il 30-40% in più rispetto alla Cina. Ma i cinesi non ragionano solo sui fogli di calcolo a breve termine: pensano in modo strategico. Vogliono essere fisicamente vicini ai clienti per garantire il monopolio delle forniture.

La Macchina del Dumping e il Caso Herrenknecht

Come è possibile questa disparità? La risposta non risiede solo nel costo del lavoro, ma in una precisa strategia di Stato. Il governo cinese finanzia le aziende tecnologiche con sussidi diretti, prestiti agevolati, terreni a basso costo e, soprattutto, mantiene la propria valuta (il Renminbi) svalutata di un buon 20-30% rispetto al suo valore reale.

Martin Herrenknecht, 84 anni, fondatore dell’omonima azienda leader mondiale nelle macchine scavatrici per tunnel (TBM), non usa mezzi termini. La sua azienda, un gioiello del Sud-Ovest tedesco da 1,2 miliardi di fatturato, è l’ultimo baluardo europeo contro l’avanzata cinese. Tutti i suoi concorrenti occidentali (Lovat, Robbins, Wirth) sono già stati acquisiti da Pechino.

Herrenknecht ha vissuto sulla propria pelle cosa significa dipendere dalla Cina. Per 17 mesi, le autorità cinesi hanno bloccato senza motivo l’esportazione di due sue macchine (valore 70 milioni di euro) costruite in Cina e destinate all’India. Un “cartellino giallo” politico, un avvertimento ricattatorio. Oggi, le aziende di Stato cinesi non si limitano a copiare la tecnologia tedesca, ma offrono i loro macchinari in Europa a prezzi inferiori del 40%, talvolta regalando persino i costi di trasporto intercontinentale. Una pratica che Herrenknecht definisce senza giri di parole: “Follia pura”.

A rendere la situazione paradossale è l’atteggiamento dell’Europa: gran parte dei fondi del Recovery Fund destinati alle infrastrutture finiscono per finanziare appalti vinti da aziende cinesi, che praticano un dumping aggressivo garantito dallo Stato. L’Europa, in pratica, finanzia la propria deindustrializzazione.

Il Costo Sociale: Lo Spettro della “Death of Despair”

L’economista statunitense Brad Setser e l’olandese Sander Tordoir hanno pubblicato un rapporto inequivocabile: “China-Shock 2.0 – I costi dell’autocompiacimento tedesco”. Il primo shock cinese (anni ’90 e 2000) distrusse l’industria leggera e la Rust Belt americana, portando disoccupazione, disperazione sociale (le cosiddette deaths of despair per oppiacei e alcol) e, politicamente, l’ascesa di populismi radicali.

Oggi il bersaglio è il cuore tecnologico della Germania: chimica, robotica, aerospazio, semiconduttori, auto e tecnologie verdi. Tra il 2019 e il 2025, la Germania ha perso 400.000 posti di lavoro nell’industria a causa della pressione cinese. Secondo la commissione di pianificazione francese, il 70% dell’industria tedesca è attualmente a rischio. Se Berlino non interverrà, le conseguenze sociali saranno devastanti, offrendo un terreno fertilissimo per l’estrema destra.

Il Primo Shock Cinese (1990-2010) Il Secondo Shock Cinese (2020-Oggi) Vittima principale: Stati Uniti Vittima principale: Germania ed Europa Settori colpiti: Tessile, mobili, elettronica a basso costo Settori colpiti: Auto, robotica, semiconduttori, rinnovabili Impatto: Deindustrializzazione della Rust Belt Impatto potenziale: Collasso del manifatturiero avanzato europeo

Il Cortocircuito Politico e le Lobby Industriali

Perché, di fronte a un’offensiva così palese, Berlino è rimasta paralizzata? Il problema risiede in gran parte all’interno della stessa Germania. Da un lato c’è la lentezza della politica, dall’altro la fortissima pressione delle grandi corporazioni tedesche (Volkswagen, BMW, Mercedes, BASF). Queste aziende, avendo enormi interessi nel mercato cinese, hanno spesso, come Mercedes, grossi azionisti cinesi, fanno lobby affinché l’Europa non adotti misure di protezione (come dazi o quote di importazione), terrorizzate da possibili ritorsioni commerciali da parte di Pechino.

Come osserva il Verde Anton Hofreiter, questi colossi si stanno comportando come “cavalli di Troia” della Cina, disposti a sacrificare l’intero ecosistema industriale tedesco pur di difendere i propri profitti a breve termine.

Friedolin Strack, del potente sindacato industriale BDI, lo dice chiaramente: la transizione costerà. Difendere e ridurre la dipendenza (il cosiddetto de-risking) dovrebbe essere la mossa obbligata, come hanno tentat di fare gli USA. Questo può costare molto nel breve periodo, ma il costo di non fare nulla sarà immensamente più alto: la perdita non solo del benessere economico, ma della nostra stessa indipendenza politica e del nostro modello di società libera.

L’acqua, per usare la metafora di Strack, sta salendo. Forse la Germania deciderà di muoversi solo quando le arriverà alla gola e finalmente indicherà alla UE che è l’ora di dismettere un po’ di burocrati troppo favorevoli a Pechino, ma a quel punto, potrebbe essere troppo tardi per salvare l’industria europea.