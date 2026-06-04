Lo schiaffo della Camera a Trump sull’Iran: un segnale politico che scuote i Repubblicani

Il voto di mercoledì alla Camera dei Rappresentanti ha inflitto a Donald Trump una rara sconfitta parlamentare. Con una maggioranza di 215 voti favorevoli e 208 contrari, l’aula ha approvato una risoluzione che punta a limitare drasticamente i poteri di guerra del presidente, imponendo lo stop all’uso della forza militare contro l’Iran in assenza di una esplicita autorizzazione del Congresso.

Dal punto di vista pratico, l’impatto di questa iniziativa è minimo. Trump eserciterà quasi certamente il diritto di veto e le opposizioni non dispongono della maggioranza dei due terzi necessaria per superarlo. Tuttavia, l‘evento ha una valenza politica notevole: mette a nudo le prime crepe nel fronte repubblicano e segnala la stanchezza di una parte del Paese di fronte a un conflitto che si trascina da mesi.

La geometria del voto: chi ha voltato le spalle al presidente

Mentre i Democratici hanno votato in modo compatto a favore del provvedimento, a fare la differenza sono state le defezioni all’interno del Grand Old Party. Quattro deputati repubblicani hanno deciso di rompere i ranghi, ciascuno mosso da logiche geopolitiche o da precise necessità di sopravvivenza elettorale:

Thomas Massie (Kentucky) e Warren Davidson (Ohio): Rappresentano l’ala di stampo libertario e non interventista del partito, storicamente contraria alle missioni militari prolungate all’estero.

Rappresentano l’ala di stampo libertario e non interventista del partito, storicamente contraria alle missioni militari prolungate all’estero. Brian Fitzpatrick (Pennsylvania) e Tom Barrett (Michigan): Entrambi affrontano una campagna di rielezione molto complessa in distretti “altalenanti” (swing districts), dove l’elettorato moderato e indipendente guarda con forte preoccupazione al rischio di una nuova guerra aperta.

La leadership fedele a Trump ha reagito con durezza. Il presidente della Commissione Esteri, Brian Mast, ha liquidato la risoluzione come una pura messinscena: “Una mossa stupida e unicamente politica. Nessun deputato saprebbe nemmeno indicare quali truppe dovremmo ritirare in questo momento”.

Tra diplomazia di facciata e rischi reali

Il voto giunge in un momento di forte stallo. Sebbene alcuni esponenti repubblicani, come Abe Hamadeh, minimizzino la portata degli scontri definendoli ormai “semplici schermaglie” dopo la tregua di inizio aprile, i fatti sul campo raccontano una storia diversa. Il recente attacco di droni iraniani contro l’aeroporto del Kuwait — un alleato chiave degli Stati Uniti nella regione — dimostra che le tensioni sono tutt’altro che superate.

Trump continua a dichiararsi ottimista sulla possibilità di un accordo nucleare, ma la strategia di scambiare colpi militari mentre i negoziati restano bloccati comincia a mostrare i propri limiti. I sondaggi di Fox News indicano che circa il 60% degli intervistati si oppone alle operazioni belliche, nonostante una solida maggioranza (72%) sia convinta che gli Stati Uniti stiano vincendo il confronto.

Per la Casa Bianca si apre ora una fase di gestione interna. Il presidente si troverà costretto a riportare l’ordine tra le fila del proprio partito per evitare che queste crepe isolino l’azione di governo, proprio mentre l’opinione pubblica manifesta i primi segni di insofferenza per una situazione che minaccia di riflettersi anche sulla vita quotidiana, a partire dai prezzi della benzina ai distributori.