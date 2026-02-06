LLa riforma della Corte dei Conti e la Responsabilità Amministrativa: convegno giuridico

L’Associazione dei Responsabili Finanziari Comunali organizza un convegno in videoconferenza dedicato alla riforma della Corte dei Conti, che si terrà lunedì 9 febbraio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La partecipazione è gratuita e il link per l‘iscrizione è qui.

Relatore dell’incontro sarà il dott. Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei Conti, Consigliere delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie, Direttore della rivista La Gazzetta degli Enti Locali e Direttore tecnico della rivista Comuni d’Italia. Il dott. Tessaro è inoltre docente di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Università degli Studi Roma Tre.

Il Consigliere Tessaro è autore di numerosi contributi scientifici dedicati alla riforma della Corte dei conti, tema che ha approfondito con rigore metodologico, coniugando precisione dottrinale e orientamento pratico-operativo, ben prima della sua entrata in vigore. Ha inoltre partecipato alle Audizioni informali sul disegno di legge n. 1457, relativo alle funzioni della Corte dei conti e alla responsabilità amministrativa (Seduta n. 14 del 19 giugno 2025).

Il programma dell’incontro La responsabilità amministrativa tra evoluzione costituzionale e moltiplicazione degli scudi. Dal presidio del danno erariale al simulacro procedurale (legge 1/2026):

PARTE I

Modulo 1

* La responsabilità come principio immanente dell’ordinamento

* Art. 28 Cost. e responsabilità personale del funzionario

* Responsabilità civile, penale e amministrativa: unità del disegno costituzionale

* Responsabilità e Stato di diritto

* La funzione deterrente e ripristinatoria della responsabilità

Modulo 2

* Buon andamento, discrezionalità e rischio amministrativo

* Art. 97 Cost. e amministrazione di risultato

* La discrezionalità come spazio di scelta e di errore

* Il rischio dell’azione amministrativa

* L’errore amministrativo tra fisiologia e colpa

Modulo 3

* La “paura della firma” come questione sistemica

* Origine e significato della burocrazia difensiva

* Responsabilità e inerzia amministrativa

* La lettura della Corte costituzionale (sent. n. 8/2022)

* Il falso nesso tra responsabilità e immobilismo

Modulo 4

* La responsabilità amministrativa dopo la riforma del 1994

* Il superamento della colpa lieve

* Dolo e colpa grave come punto di equilibrio

* La giustificazione costituzionale della limitazione

* La responsabilità come stimolo e non come disincentivo

Modulo 5

* La fase emergenziale: il d.l. 76/2020

* Il contesto PNRR e l’urgenza decisionale

* L’introduzione dello scudo erariale

* L’esclusione della colpa grave per condotte attive

* La temporaneità come elemento giustificativo

Modulo 6

* La giurisprudenza contabile sullo scudo erariale

* Natura sostanziale delle nuove disposizioni

* Ridefinizione del dolo erariale

* Rafforzamento dell’onere probatorio

* Limiti di applicazione temporale

Modulo 7

* Il vaglio di costituzionalità

* La sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024

* Le questioni sollevate dalla Corte dei conti

* I parametri costituzionali evocati

* La decisione di non fondatezza

* La “fatica di amministrare” come dato costituzionale

* I moniti al legislatore

Per seguire il convegno in diretta e per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile visitare la pagina dell’Associazione al seguente link:

L’Associazione metterà gratuitamente a disposizione dei partecipanti le slide e l’attestato di partecipazione, previo superamento di un test finale. A tal fine, sarà necessario inviare successivamente una e-mail all’indirizzo arfc@associazionerfc.org , indicando nome, cognome ed ente di appartenenza, e richiedendo l’accesso al test per il rilascio dell’attestato.