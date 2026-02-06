Idee & consigli
LLa riforma della Corte dei Conti e la Responsabilità Amministrativa: convegno giuridico
Convegno on line sulla riforma della Corte dei conti e la responsabilità amministrativa a cura del cons. Tiziano Tessaro
Profili costituzionali, giurisprudenziali e operativi della nuova disciplina tra tutela dell’erario e scudi di responsabilità
L’Associazione dei Responsabili Finanziari Comunali organizza un convegno in videoconferenza dedicato alla riforma della Corte dei Conti, che si terrà lunedì 9 febbraio 2026 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. La partecipazione è gratuita e il link per l‘iscrizione è qui.
Relatore dell’incontro sarà il dott. Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei Conti, Consigliere delle Sezioni Riunite e della Sezione delle Autonomie, Direttore della rivista La Gazzetta degli Enti Locali e Direttore tecnico della rivista Comuni d’Italia. Il dott. Tessaro è inoltre docente di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e l’Università degli Studi Roma Tre.
Il Consigliere Tessaro è autore di numerosi contributi scientifici dedicati alla riforma della Corte dei conti, tema che ha approfondito con rigore metodologico, coniugando precisione dottrinale e orientamento pratico-operativo, ben prima della sua entrata in vigore. Ha inoltre partecipato alle Audizioni informali sul disegno di legge n. 1457, relativo alle funzioni della Corte dei conti e alla responsabilità amministrativa (Seduta n. 14 del 19 giugno 2025).
Il programma dell’incontro La responsabilità amministrativa tra evoluzione costituzionale e moltiplicazione degli scudi. Dal presidio del danno erariale al simulacro procedurale (legge 1/2026):
PARTE I
Modulo 1
* La responsabilità come principio immanente dell’ordinamento
* Art. 28 Cost. e responsabilità personale del funzionario
* Responsabilità civile, penale e amministrativa: unità del disegno costituzionale
* Responsabilità e Stato di diritto
* La funzione deterrente e ripristinatoria della responsabilità
Modulo 2
* Buon andamento, discrezionalità e rischio amministrativo
* Art. 97 Cost. e amministrazione di risultato
* La discrezionalità come spazio di scelta e di errore
* Il rischio dell’azione amministrativa
* L’errore amministrativo tra fisiologia e colpa
Modulo 3
* La “paura della firma” come questione sistemica
* Origine e significato della burocrazia difensiva
* Responsabilità e inerzia amministrativa
* La lettura della Corte costituzionale (sent. n. 8/2022)
* Il falso nesso tra responsabilità e immobilismo
Modulo 4
* La responsabilità amministrativa dopo la riforma del 1994
* Il superamento della colpa lieve
* Dolo e colpa grave come punto di equilibrio
* La giustificazione costituzionale della limitazione
* La responsabilità come stimolo e non come disincentivo
Modulo 5
* La fase emergenziale: il d.l. 76/2020
* Il contesto PNRR e l’urgenza decisionale
* L’introduzione dello scudo erariale
* L’esclusione della colpa grave per condotte attive
* La temporaneità come elemento giustificativo
Modulo 6
* La giurisprudenza contabile sullo scudo erariale
* Natura sostanziale delle nuove disposizioni
* Ridefinizione del dolo erariale
* Rafforzamento dell’onere probatorio
* Limiti di applicazione temporale
Modulo 7
* Il vaglio di costituzionalità
* La sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024
* Le questioni sollevate dalla Corte dei conti
* I parametri costituzionali evocati
* La decisione di non fondatezza
* La “fatica di amministrare” come dato costituzionale
* I moniti al legislatore
Per seguire il convegno in diretta e per ulteriori informazioni sull’evento, è possibile visitare la pagina dell’Associazione al seguente link:
L’Associazione metterà gratuitamente a disposizione dei partecipanti le slide e l’attestato di partecipazione, previo superamento di un test finale. A tal fine, sarà necessario inviare successivamente una e-mail all’indirizzo arfc@associazionerfc.org , indicando nome, cognome ed ente di appartenenza, e richiedendo l’accesso al test per il rilascio dell’attestato.
