Livorno e lo “Squalo Nero”. Nella città toscana saranno prodotti i siluri Black Shark per tutti i sottomarini U212CD

Livorno ha una perla nascosta: la WASS, società recentemente entrata nell’orbita Fincantieri, precedentemente Leonardo, che costruisce siluri leggeri e pesanti e droni subacquei per la marina italiana e per quelle di mezzo mondo.

WASS, che eredita la tradizione della famosa fabbrica di siluri Whitehead, ora produrrà i siluri pesanti antinave Black Shark Advanced per tutti i sottomarini classe U212CD, come riportato da AnalisiDifesa, cioè non solo quelli italiani, ma anche quelli delle marine tedesca e norvegese.

Questo porterà ad un aumento della produzione nello stabilimento di Livorno, con la prospettiva di ordini futuri da quese marine che si affiancheranno a quelli, già piazzati, dalla Marina italiana, l tutto in attesa che venga decisa la grande gara, da oltre 360 milioni di dollari, per la fornitura dei siluti alla marina indiana.

Quest’ultima gara si è sbloccata nel 2024. Leonardo, precedente proprietario di WASS, era interdetto dalla partecipazione alle gare di fornitura per le forze armate indiane per sospetti comportamenti corruttivi, ma questo divieto è decaduto proprio per la fornitura di questi siluri molto avanzati.

Lo “Squalo Nero” anti-nave e anti sommergibile

Il siluro WASS Black Shark, è un siluro pesante all’avanguardia sviluppato (precedentemente Whitehead Alenia Sistemi Subacquei – WASS, negli ultimi 2o anni. Attualmente la versione in produzione è la “Advanced”, che è stata lanciata dal sottomarino Sciré nel 2024. È progettato per essere lanciato da sottomarini e navi di superficie ed è operativo dal 2004.

Ecco alcune caratteristiche note del siluro Black Shark:

Tipo: Torpedo pesante polivalente anti-nave (ASuW) e anti-sottomarino (ASW).

Torpedo pesante polivalente anti-nave (ASuW) e anti-sottomarino (ASW). Produttore: Leonardo.

Leonardo. Lunghezza: 6,3 metri.

6,3 metri. Diametro: 533 mm.

533 mm. Peso: Circa 1370 kg.

Circa 1370 kg. Portata: Oltre 50 km (27 nm).

Oltre 50 km (27 nm). Velocità massima: Superiore a 50 nodi (93 km/h).

Superiore a 50 nodi (93 km/h). Propulsione: Motore elettrico controrotante direct-drive brushless.

Motore elettrico controrotante direct-drive brushless. Alimentazione: Batteria all’ossido di argento-alluminio (Al-AgO), che garantisce elevata densità di energia e lunga durata.

Batteria all’ossido di argento-alluminio (Al-AgO), che garantisce elevata densità di energia e lunga durata. Testata: Alto esplosivo conforme a STANAG 4439 e MURAT-2. Il peso della testata è di circa 350 kg.

Alto esplosivo conforme a STANAG 4439 e MURAT-2. Il peso della testata è di circa 350 kg. Guida: Filoguidato: Utilizza un collegamento a fibra ottica per una maggiore larghezza di banda e capacità di elaborazione del segnale rispetto ai siluri guidati da filo di rame. Questo permette all’operatore di avere una situazione tattica continuamente aggiornata e di selezionare il bersaglio. Autoguida acustica avanzata (ASTRA – Advanced Sonar Transmitting and Receiving Architecture): Dispone di una testa acustica attiva e passiva all’avanguardia con capacità multifrequenza e multicode, filtraggio spaziale e capacità di analisi DEMON. Offre una lunga portata di rilevamento anche su bersagli piccoli, a zero doppler e silenziati. Sensori di scia: Equipaggiato con sensori di scia multipli per il rilevamento e la classificazione dei bersagli, immuni alle contromisure.

Contro-contromisure acustiche (ACCM): Sofisticate funzionalità ACCM, inclusa la capacità di ingaggiare più bersagli contemporaneamente.

Sofisticate funzionalità ACCM, inclusa la capacità di ingaggiare più bersagli contemporaneamente. Stealth: Progettato per essere completamente stealth con un rumore irradiato praticamente non rilevabile, grazie al sistema di propulsione all’avanguardia.

Progettato per essere completamente stealth con un rumore irradiato praticamente non rilevabile, grazie al sistema di propulsione all’avanguardia. Capacità operative: Ottimizzato per l’impiego in acque profonde e molto basse (costiere). Ha capacità di lancio “swim-out”, cioè può essere espluso dal tupo di propria forza, e “push-out”, cioè può essere espulso con getto d’acqua a pressione.

Ottimizzato per l’impiego in acque profonde e molto basse (costiere). Ha capacità di lancio “swim-out”, cioè può essere espluso dal tupo di propria forza, e “push-out”, cioè può essere espulso con getto d’acqua a pressione. Integrazione: Compatibile con l’interfaccia STANAG 4405 per una facile integrazione elettrica e funzionale con tutti i moderni sistemi di combattimento sottomarini.

Compatibile con l’interfaccia STANAG 4405 per una facile integrazione elettrica e funzionale con tutti i moderni sistemi di combattimento sottomarini. Sicurezza e affidabilità: La testata è stata verificata contro bersagli reali e utilizza esplosivo Insensitive Munition (STANAG 4439).

Il Black Shark è un siluro pesante moderno e avanzato, progettato per affrontare le minacce sottomarine e di superficie più impegnative. Le sue caratteristiche principali includono la propulsione elettrica silenziosa, il sistema di guida avanzato con fibra ottica e sonar sofisticato, e le potenti capacità di contromisura