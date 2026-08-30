L’Islanda sbatte la porta in faccia a Bruxelles: vince il “No” e l’Unione Europea perde l’Artico

Nemmeno l’ombra minacciosa delle tensioni internazionali e le incognite geopolitiche sono bastate a convincere gli islandesi: Reykjavik non vuole avere nulla a che fare con l’Unione Europea. Con un verdetto che suona come una doccia gelata per i vertici comunitari, il popolo dell’isola atlantica ha respinto perfino la semplice riapertura dei negoziati di adesione.

Il referendum si è chiuso con la vittoria del fronte contrario, attestato attorno al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli. Non si trattava di ratificare un trattato di ingresso immediato, ma solo di decidere se sedersi a trattare. La risposta è stata netta: la maggioranza non intende nemmeno iniziare a parlarne.

Il divario tra l’élite urbana e il Paese reale

Lo spoglio ha mostrato la classica spaccatura politica ed economica moderna. La capitale Reykjavik ha votato per il “Sì” con circa il 54,5% delle preferenze, spinta dalle classi urbane e finanziarie. Appena ci si sposta nei distretti rurali e costieri, il fronte del “No” ha dominato con percentuali schiaccianti.

Circoscrizione / Area Esito prevalente Motivazione economica principale Reykjavik (Nord/Sud) Sì (~54,5%) Servizi, finanza e stabilità valutaria Suðurkjördæmi (Sud) No (>60%) Tutela della pesca e delle comunità locali Distretti rurali / Coste No marcato Difesa delle risorse ittiche e autonomia

Nel collegio meridionale e nei porti pescherecci, la prospettiva di cedere a burocrati lontani la gestione delle proprie risorse ha compattato i cittadini. Per gli elettori delle zone produttive, la perdita di controllo sul territorio non è negoziabile.

Pesca e moneta: le ragioni del buonsenso economico

La campagna guidata dal comitato Áfram Ísland (“Forza Islanda”) ha fatto leva su argomenti concreti. La pesca rappresenta il pilastro dell’economia reale del Paese. Finire sotto le quote della Politica Comune della Pesca (PCP) avrebbe significato spartire le acque territoriali con le flotte degli altri Stati membri, qualcosa che, vsti poi i limiti posti da queste politiche, nessuno vuole.

C’è poi il tema della sovranità monetaria. Conservare la corona islandese offre alla banca centrale la flessibilità per assorbire gli shock esterni. Gli islandesi ricordano bene la crisi del 2008: fu proprio la svalutazione della valuta e il mancato salvataggio dei colossi bancari a permettere una rapida ripresa, cosa impossibile all’interno della camicia di forza dell’eurozona.

Oggi l’Islanda è già integrata nello Spazio Economico Europeo (SEE) e nell’area Schengen. Gode del libero scambio per merci e servizi senza dover sottostare all’intera gabbia normativa di Bruxelles né dover finanziare il bilancio comunitario con i propri contribuenti. Per quale motivo rinunciare a questa posizione di vantaggio? Per mandare qualche deputato e funzionario a Bruxelles, dove non conterebbe nulla?

Una UE che non attrae più nessuno

Questo voto certifica un fallimento politico e strategico per l’Unione Europea. Negli ultimi anni Bruxelles ha moltiplicato le pressioni, spiegando che l’ingresso nel blocco avrebbe garantito protezione militare ed economica. Anche il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e le preoccupazioni per la sicurezza dell’Atlantico del Nord non hanno spostato gli equilibri a favore di Bruxelles.

L’Unione si dimostra priva di fascino per i Paesi prosperi e autosufficienti. La sua costante propensione a imporre vincoli, norme asfissianti e cessioni di sovranità spaventa i cittadini più di quanto le sue promesse riescano ad attrarli.

Bruxelles perde l’opportunità di estendere la propria influenza diretta sulle rotte artiche, snodo fondamentale per il commercio marittimo e le risorse energetiche dei prossimi decenni. Reykjavik sceglie di restare padrona in casa propria, preferendo la libertà decisionale alla conformità burocratica continentale.