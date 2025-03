L’Iran attacchera le britanniche Isole Chagos in caso di azioni di Trump contro l’Iran

L’Iran ha avvertito che prenderà di mira le forze britanniche nelle isole Chagos se Donald Trump attaccherà la nazione mediorientale.

Dopo che Trump ha minacciato un’azione militare contro il regime se non avesse trovato un accordo con gli Stati Uniti sul suo programma nucleare, un alto funzionario militare iraniano ha dichiarato al The Telegraph che Teheran avrebbe colpito la base navale congiunta USA-Regno Unito a Diego Garcia in risposta a qualsiasi attacco statunitense.

“Non ci saranno distinzioni nel colpire le forze britanniche o americane se l’Iran verrà attaccato da qualsiasi base nella regione o nel raggio d’azione dei missili iraniani”, ha dichiarato sabato.

E ha aggiunto: “Quando sarà il momento, non importa se sei un soldato americano, britannico o turco: sarai preso di mira se la tua base sarà usata dagli americani”.

I media di Stato iraniani hanno dichiarato che Teheran avrebbe colpito la struttura di Diego Garcia con missili balistici e droni suicidi come rappresaglia per qualsiasi “azione ostile degli Stati Uniti contro la nazione iraniana”.

Ha avvertito che: “L’Iran possiede armi adeguate per un tale attacco dalla sua terraferma, come le nuove versioni del missile Khorramshahr che hanno una gittata intermedia e il drone kamikaze Shahed-136B con una gittata di 4.000 km”.

Come l’Iran potrebbe colpire Diego Garcia

La base, ha aggiunto, è nel mirino di Teheran perché ospita una forza di bombardieri strategici in grado di colpire le strutture sotterranee dell’Iran.

“Il B-2 Spirit, un bombardiere con un lungo raggio d’azione, un carico utile e caratteristiche stealth avanzate, è spesso citato come una piattaforma ideale per consegnare bombe pesanti alle strutture sotterranee iraniane.

“In uno scenario del genere, il bombardiere decollerebbe sicuramente dalla base di NSF Diego Garcia, rendendo la base a 3.800 km di distanza un obiettivo per un’operazione di rappresaglia iraniana”.

Almeno tre bombardieri B-2 sono arrivati all’avamposto questa settimana, come mostrano le immagini satellitari.

Un portavoce del governo britannico ha dichiarato: “Condanniamo queste minacce nei termini più forti. Il governo britannico continua a lavorare con i partner in tutta la regione per incoraggiare la de-escalation. La base di Diego Garcia è vitale per la sicurezza del Regno Unito e degli Stati Uniti e svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della sicurezza regionale e internazionale”.

I media statali iraniani hanno indicato la base di Diego Garcia come un potenziale obiettivo insieme ad altre sedi militari statunitensi in Asia e in Medio Oriente, tra cui una base navale in Bahrein vicina a una struttura di supporto della Royal Navy.

Diego Garcia è l’isola più grande dell’arcipelago delle Chagos, territorio sovrano britannico che il governo vuole cedere alle Mauritius, anche se la mossa ha visto l’opposizione degli USA che vi detengono la grande base militare.

La base, che è stata una struttura congiunta del Regno Unito e degli Stati Uniti fin dagli anni ’70, è stata un punto chiave di contesa nell’accordo per la cessione delle isole.

Si ritiene che sull’isola siano presenti circa 4.000 membri del personale statunitense e britannico, composto da militari e appaltatori civili.

Nell’ambito dell’accordo proposto dal governo con le Mauritius, Diego Garcia verrebbe riaffittata al Regno Unito a un costo annuale di 90 milioni di sterline, consentendo così il proseguimento delle operazioni militari.

Da quando è tornato in carica, Trump ha ripristinato la sua campagna di “massima pressione” sull’Iran, che mira a impedirgli di ottenere un’arma nucleare riducendo a zero le sue esportazioni di petrolio.

Ma ha anche espresso interesse a negoziare rapidamente un “accordo di pace nucleare verificato” con il regime islamico.

Venerdì il Presidente degli Stati Uniti ha avvertito l’Iran che “accadranno cose molto brutte” se Teheran non accetterà un accordo sul nucleare.

Ha detto: “Ho inviato loro una lettera proprio di recente e ho detto: dovete prendere una decisione, in un modo o nell’altro, e dobbiamo parlare e risolvere la questione o all’Iran accadranno cose molto brutte”.

“Non voglio che ciò accada. La mia preferenza – e non lo dico per forza o per debolezza – è che si trovi una soluzione con l’Iran. Ma se non lo risolviamo, all’Iran accadranno cose brutte, brutte”.

L’ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, ha vietato i colloqui diretti con gli Stati Uniti, affermando che: “Nessun problema sarà risolto negoziando con l’America”, ma questo non esclude la conduzione di colloqui indiretti, tramite intermediari.

Del resto il confronto fra regime teocratico e UA è piuttosto noto. Un professore di scienze politiche di un’università vicino a Teheran ha dichiarato: “Loro [il regime] farebbero di tutto per sopravvivere in caso di attacco – il regime sarebbe come un animale selvatico ferito, che colpisce tutto ciò che vede”.

Ha aggiunto: “Sono convinti che non sopravviverebbero e sanno che né la Russia né la Cina verrebbero in loro aiuto”. Il ricordo del destino di Assad vive ancora qui.

“Il regime ha solo un’opzione: impegnarsi e negoziare con Trump. Non hanno un buon ricordo di lui e sanno che quando fa una promessa, la mantiene”.