L’Iran dichiara di Non aver ricevuto la lettera conciliatoria di Trump e di non voler trattare

Il Presidente Trump ha annunciato venerdì di aver inviato una lettera alla Guida Suprema iraniana Ali Khamenei per chiedere la riapertura di nuovi negoziati sul nucleare, ventilando la possibilità di far cadere le sanzioni in vigore da tempo.

Teheran ha risposto affermando di non aver mai ricevuto la lettera e scartando la possibilità di aprire nuovi colloqui, dopo che gli Stati Uniti hanno già abbandonato anni fa l’accordo nucleare JCPOA siglato da Obama. Persa nella posta? Problemi con la US Post o il servizio postale iraniano?

Trump ha recentemente dichiarato ai media statunitensi: “Speriamo di poter avere un accordo di pace, non sto parlando per forza o per debolezza. Sto solo dicendo che preferirei vedere un accordo di pace, piuttosto che l’altro. Ma l’altro risolverà il problema”.

Tuttavia, il rappresentante permanente dell’Iran presso l’ONU Amir Saeid Iravani ha respinto l’offerta. “Trump dice di aver inviato una lettera all’Iran. Non abbiamo ricevuto alcuna lettera di questo tipo”, ha dichiarato l’ambasciatore iraniano.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato venerdì all’AFP: “Se l’America vuole tornare a un nuovo accordo nucleare con l’Iran, naturalmente deve rispettare le condizioni di un negoziato equo e giusto, e noi abbiamo dimostrato che non risponderemo al linguaggio delle pressioni e delle minacce, ma risponderemo al linguaggio del rispetto e della dignità come abbiamo fatto in passato”.

Gli iraniani sembrano passare sotto silenzio anche le non tanto velate minacce militari di Trump. Ad esempio il presidente ha dichiarato in un’intervista di venerdì a Maria Bartiromo di Fox Business: “Ho scritto loro una lettera in cui dico che spero che negoziate, perché se dobbiamo intervenire militarmente, sarà una cosa terribile per loro”.

“L’altra alternativa è che dovete fare qualcosa perché l’Iran non può avere un’arma nucleare”, ha proseguito, facendo eco al suo messaggio precedente in cui avvertiva che Teheran può firmare un accordo o essere potenzialmente bombardata.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha descritto che l’attuale scorta di uranio arricchito al 60% della Repubblica islamica – se arricchito al 90% – sarebbe sufficiente per produrre sei bombe nucleari.

Trump ha recentemente riportato la “massima pressione” sull’Iran e questa settimana ha persino avanzato la possibilità di reprimere le esportazioni di petrolio iraniano, che sono soggette a sanzioni, in alto mare, con un intervento navale. È chiaro che questo fa parte del pacchetto di azioni “big stick” volte a spingere Teheran al tavolo delle trattative.

Una precedente intervista a Fox News, a febbraio, ha segnato il momento in cui Trump ha per la prima volta affermato che l’Iran ha due scelte . “Tutti pensano che Israele, con il nostro aiuto o la nostra approvazione, entrerà e li bombarderà a morte”, aveva detto Trump all’epoca discutendo di una potenziale azione militare israeliana contro Teheran.

“Preferirei che questo non accadesse. Preferirei vedere un accordo con l’Iran in cui possiamo fare un accordo, supervisionarlo, controllarlo, ispezionarlo”, ha continuato il presidente.

A quel punto ha fatto uno dei commenti più provocatori e minacciosi: “Ci sono due modi per fermarli: Con le bombe o con un pezzo di carta scritto”, aveva detto in precedenza. Ma finora Teheran vede i colloqui con l’amministrazione Trump come un vicolo cieco e non si sta chiaramente avvicinando al tavolo dei negoziati.