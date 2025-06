La distruzione di veicoli cruciali per la logistica della Bundeswehr getta una luce sinistra sulle vulnerabilità della sicurezza interna tedesca, con l’ombra della guerra in Ucraina che si estende sempre più a ovest.

L’evento, avvenuto il 22 giugno 2025 a Erfurt, in Turingia, sta scuotendo le fondamenta della difesa europea, mostrando come il conflitto non sia più confinato al campo di battaglia, ma si combatta anche nelle retrovie, tra le infrastrutture civili.

La scena è apocalittica. In una tranquilla domenica sera, fiamme altissime si sono innalzate dalla struttura della MAN Truck & Bus Service GmbH a Erfurt. Le immagini, diventate virali sui social media, mostrano una serie di veicoli militari avvolti dal fuoco, chiaramente identificabili come mezzi della Bundeswehr. Questi non erano semplici camion, ma parte integrante della flotta logistica dell’esercito tedesco, cruciali per il trasporto di rifornimenti e personale. Tra i veicoli distrutti, spiccano i modelli MAN HX e SX, noti per la loro robustezza e capacità di carico fino a 15 tonnellate. Ancora più preoccupante, alcuni appartenevano alla Fernmeldetruppe, l’unità di telecomunicazioni, dotati di sofisticati sistemi di comunicazione crittografata conformi agli standard NATO.

📰 JUST IN: At the moment unidentified saboteurs burned down multiple Reihnmetall MAN trucks (MAN KAT1, Multi 2 A4 FSA, and so on.) in Erfurt, Germany.

Apparently the trucks where meant for the Ukranian armed forces, with German insignia and license plates visible, identifying… pic.twitter.com/VqqzYXgLIJ

— BrashNews™ (@brashnews) June 26, 2025