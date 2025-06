Il più grande gruppo mondiale di produttori di petrolio, l’Opec+, è pronto ad annunciare un altro forte aumento della produzione di 411.000 barili al giorno per agosto, nel tentativo di riconquistare quote di mercato, secondo quanto riferito da quattro delegati del gruppo.

Se l’aumento sarà approvato, porterà l’incremento totale dell’offerta dell’Opec+ a 1,78 milioni di barili al giorno finora quest’anno, pari a oltre l’1,5% della domanda globale totale. Il gruppo non ha ancora aumentato la produzione dei volumi concordati perché alcuni membri stanno compensando la precedente sovrapproduzione e altri hanno bisogno di più tempo per riportare la produzione a livelli normali.

Il gruppo ha apportato un cambiamento radicale alla propria politica quest’anno, dopo diversi anni di tagli alla produzione per un totale di oltre 5 milioni di barili al giorno. Ciò è avvenuto quando otto membri hanno iniziato a ridurre il loro più recente taglio alla produzione di 2,2 milioni di barili al giorno a partire da aprile e hanno accelerato gli aumenti di produzione in maggio, giugno e luglio, nonostante l’offerta supplementare pesasse sui prezzi del greggio.

Il cambiamento è avvenuto dopo che alcuni membri, come il Kazakistan, hanno prodotto molto al di sopra dei loro obiettivi, suscitando l’ira degli altri membri che si attenevano più strettamente ai tagli concordati. L’OPEC e i suoi alleati, tra cui la Russia, noti collettivamente come OPEC+, stanno anche cercando di riconquistare quote di mercato durante il periodo di tagli, in cui produttori rivali come gli Stati Uniti hanno aumentato la produzione.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato venerdì che l’OPEC+ prevede un aumento della domanda globale, soprattutto in estate, suggerendo che il gruppo potrebbe continuare con forti aumenti della produzione.

Il gruppo degli otto, che comprende Arabia Saudita, Russia, Kuwait, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Oman e Algeria, si riunirà il 6 luglio.

Gli analisti di Energy Aspects e Helima Croft di RBC Capital Markets prevedono un aumento di 411.000 barili al giorno ad agosto.

“Riteniamo che il gruppo continuerà molto probabilmente con l’accelerazione prevista per agosto”, ha affermato Richard Bronze, responsabile della geopolitica presso Energy Aspects.

Due fonti vicine alle discussioni dell’OPEC+ che hanno parlato in condizione di anonimato hanno affermato che il gruppo potrebbe discutere un aumento superiore a 411.000 barili al giorno per agosto, anche se non è chiaro se tutti i membri siano favorevoli a tale mossa.

Un fattore che complica i negoziati è la possibilità di un aumento dell’offerta dall’Iran dopo il cessate il fuoco tra Israele e Iran.

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti non hanno rinunciato alla massima pressione sull’Iran, ma ha segnalato un potenziale allentamento delle misure per aiutare il Paese a ricostruirsi. Il petrolio ha raggiunto il 23 giugno il massimo degli ultimi cinque mesi, superando gli 81 dollari, dopo l’attacco statunitense alle strutture nucleari iraniane, per poi scendere a 68 dollari venerdì, quando il cessate il fuoco tra Israele e Iran ha ridotto le tensioni e i rischi di approvvigionamento.

Ora, sulla base di queste notizie, c’è da aspettarsi che lunedì i prezzi subiscano un nuovo calo secco visto quello che è successo con gli annunci precedenti. Personalmente non mi stupirei se il WTI si avvicinasse ancora ai 60 Usd a barile.