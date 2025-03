Gli USA stanno concentrando bombardieri strategici sulla “Portaerei inaffondabile” nell’Oceano Indiano

All’inizio della settimana, diversi resoconti di intelligence open-source su X hanno riferito che i bombardieri stealth statunitensi erano dispiegati su un’isola strategica nell’Oceano Indiano – spesso indicata come la “ portaerei inaffondabile ” di Washington – situata tra l’Africa e l’Indonesia, a circa 1.000 miglia a sud dell’India.

Mercoledì scorso, le nuove immagini satellitari di Planet Labs, pubblicate su X dall’ Indo-Pacific Watch Center (IPWC), mostrano “3 (o forse 7) bombardieri B-2 e 9 KC-135 ” nella base militare statunitense di Diego Garcia, il che fa pensare a un rafforzamento delle forze per proiettare il potere nella regione e tenere sotto controllo Teheran.

Diego Garcia, March 25 2025. 3 (or possibly 7) B-2 Bombers & 9 KC-135. Hardened shelters are essential for the security of US MIL assets. Strategic power display can work to deter enemies, but we must have adequate shelters, especially hardened shelters at Diego, Kadena,… pic.twitter.com/TccJxVXq2r — IPWC (@IndoPacWatch) March 26, 2025

“I rifugi temprati sono essenziali per la sicurezza dei mezzi militari statunitensi. La visualizzazione della potenza strategica può funzionare come deterrente per i nemici, ma dobbiamo disporre di rifugi adeguati, in particolare di rifugi temprati a Diego, Kadena, Andersen, ecc“, ha dichiarato l’IPWC, aggiungendo: ‘I nemici della nostra nazione hanno l’ISR, quindi smettetela di usare il ’mostrare/nascondere” come scusa per non proteggere gli aerei da sole/pioggia/testate PLARF in arrivo quando il gioco inizia. Iniziate a costruire ora. Ehi Anduril – puoi versare il cemento?”, invitando a sostituire i rifugi leggeri con veri hangar corazzati.

La maggior parte degli americani non ha mai sentito parlare della piccola isola lunga 38 miglia, né è stato permesso a nessun giornalista di accedervi in oltre tre decenni. L’isola dispone di una pista di atterraggio abbastanza lunga da ospitare i bombardieri B-52, B-1 e B-2 e i massicci aerei da carico militari C-5M, C-17 e C-130. Gli Stati Uniti ospitano circa 5.000 militari e appaltatori civili sull’isola segreta, che è considerata un pilastro della politica estera americana in Medio Oriente e nell’Indo-Pacifico.

Conn Hallinan di Counterpunch ha osservato nel 2019: “Diego Garcia è centrale per la guerra degli Stati Uniti in Somalia, per gli attacchi aerei in Iraq e Siria, per il controllo del Golfo Persico e sarebbe essenziale in qualsiasi conflitto con l’Iran”.

Nel frattempo, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ha recentemente confermato che l’amministrazione Trump ha chiesto il “ pieno smantellamento ” del programma nucleare iraniano, compresa la capacità di arricchire l’uranio per uso civile. La Russia ha rilasciato una dichiarazione che respinge le richieste statunitensi, affermando che Teheran ha il diritto a un programma nucleare pacifico.

Teheran sta iniziando a capire che diversi bombardieri stealth statunitensi sono ormai a portata di tiro.