L’inverno bussa, il gas vola e Hormuz si blocca: l’Europa costretta a salvare i conti con il vecchio carbone

La crisi globale dell’approvvigionamento di GNL ha reso redditizie quest’anno le ultime centrali a carbone ancora in funzione in Europa, dato che il prezzo del gas è esploso a causa della crisi di fornitura dal Medio Oriente e questo ha, paradossalmente, reso più convenienti fonti più antiche.

In Germania e Polonia, che ospitano la maggior parte della capacità di produzione a carbone ancora operativa o pronta come riserva in Europa, la generazione a carbone è tornata a essere redditizia con l’avvicinarsi dell’inverno, mentre le forniture di GNL faticano a superare lo Stretto di Hormuz e i prezzi del gas hanno raggiunto il loro livello più a lto dalla crisi del 2022-2023. Anche l’Italia ha 4 centrali a carbone, due attive e due in riserva, per totali 4,7 GW.

I paesi europei, tra cui la Germania, hanno chiuso impianti a carbone negli ultimi anni per rispettare gli obiettivi climatici. Tuttavia, le centrali a carbone rimaste sono ora diventate indispensabili per stabilizzare le reti, poiché la produzione a gas è in forte calo a causa della contrazione della domanda e delle misure di risparmio energetico.

Un indicatore della redditività della produzione di energia elettrica da lignite in Germania è balzato questo mese fino a 72 dollari (64 euro) per megawattora (MWh), rispetto allo zero registrato nello stesso periodo dell’anno scorso, secondo le stime di Energy Aspects citate da Bloomberg .

«Si prevede che gli spread rimangano elevati fino a marzo», ha affermato Sabrina Kernbichler, analista di Energy Aspects.

La domanda di carbone in Europa continua a registrare un calo strutturale, ma quest’anno il ritmo di contrazione dovrebbe rallentare, come ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) nel suo «Coal Mid-Year Update 2026» pubblicato il mese scorso.

Secondo l’agenzia, la domanda annuale totale di carbone in Europa dovrebbe ora raggiungere i 276 milioni di tonnellate nel 2026, in calo rispetto ai 292 milioni di tonnellate dello scorso anno, ma superiore alle previsioni precedenti.

«L’aumento dei prezzi del gas ha ridotto il calo previsto in paesi come la Germania e la Polonia, dove sono ancora disponibili la produzione di energia a gas e capacità di riserva per il carbone», ha osservato l’AIE.

Anche eventi meteorologici, come le ondate di freddo in vista dell’inverno, potrebbero aumentare temporaneamente il consumo di carbone in Europa oltre a quanto previsto prima della guerra in Iran, che ha provocato onde d’urto nei mercati globali del petrolio e del gas, ha affermato l’agenzia con sede a Parigi.