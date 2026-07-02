L’intelligenza artificiale rischia di spegnersi: la drammatica carenza di rame che spaventa i mercati globali

L’era dell’intelligenza artificiale e della transizione verde rischia di scontrarsi contro un muro industriale insuperabile: la mancanza fisica di rame. Senza questo metallo, i data center di Google e Amazon e le infrastrutture elettriche occidentali rimarranno semplici sogni sulla carta, innescando una crisi di approvvigionamento globale senza precedenti.

Il problema non è passeggero, ma strutturale. Secondo l’esperto investitore Rick Rule, intervistato di recente da EpochTV, i consumi energetici globali stanno crescendo a ritmi insostenibili per le attuali capacità minerarie. L’adozione di massa dell’intelligenza artificiale richiede una quantità di energia, e quindi di infrastrutture di trasmissione, semplicemente “impressionante”.

Un deficit strutturale impossibile da colmare nel breve periodo

Attualmente i dati della fotografia globale mostrano un apparente equilibrio, ma si tratta di una calma prima della tempesta. Nel 2025 il consumo mondiale di rame raffinato ha toccato i 28,2 milioni di tonnellate metriche, a fronte di una produzione di 28,6 milioni. Un piccolo surplus di 400 mila tonnellate che però è destinato a evaporare rapidamente.

Uno studio di S&P Global stima infatti che la domanda globale schizzerà a 42 milioni di tonnellate entro il 2040. Senza una massiccia espansione dell’offerta, il mondo si troverà di fronte a un vuoto di 10 milioni di tonnellate metriche.

Per capire l’entità del dramma, basti pensare che tra il 2026 e il 2050 l’umanità avrà bisogno di produrre più rame di quanto ne sia mai stato estratto nell’intera storia umana.

I numeri del mercato e il balzo dei prezzi

I mercati finanziari hanno già iniziato a scontare questa scarsità cronica. Il 28 giugno 2026, i contratti futures sul rame al New York Mercantile Exchange hanno chiuso a 6,20 dollari per libbra. Una crescita verticale se confrontata con il minimo post-pandemia di 3,23 dollari registrato a luglio 2022.

Anche il mercato dei metalli preziosi riflette questa anomalia. Storicamente, il rapporto tra il prezzo del rame e quello dell’oro funge da termometro della salute industriale. Con il rame a 6,20 dollari per libbra (circa 0,42 dollari l’oncia) e l’oro stabile attorno ai massimi storici nell’estate del 2026, il rapporto esprime una forza straordinaria del metallo industriale. Rispetto a un anno fa (quando il rame oscillava sotto i 4,50 dollari), il potere d’acquisto del “metallo rosso” nei confronti dell’oro è cresciuto significativamente, segnale chiaro che la scarsità fisica spinge le materie prime industriali più dei beni rifugio monetari.

Proiezioni della domanda e dell’offerta di rame (Milioni di tonnellate metriche)

Anno Produzione/Offerta globale Domanda/Consumo globale Bilancio di mercato 2022 25,2 25,8 -0,6 (Deficit) 2025 28,6 28,2 +0,4 (Surplus temporaneo) 2040 (Stime) 32,0 (Senza nuovi investimenti) 42,0 -10,0 (Deficit strutturale)

Il collo di bottiglia burocratico e geopolitico

Il paradosso macroeconomico è evidente: i capitali privati sarebbero anche pronti a muoversi attirati dai prezzi elevati, ma la realtà fisica e burocratica frena qualsiasi entusiasmo. Rick Rule evidenzia come l’industria mineraria soffra di un sottoinvestimento cronico che dura da almeno trent’anni.

Aprire una nuova miniera di rame non è un’operazione che si risolve in qualche trimestre. Il ciclo biologico di un progetto minerario richiede mediamente 18 anni così ripartiti:

10 anni per l’esplorazione e l’individuazione del giacimento.

3 anni per le attività di perforazione e campionamento.

3 anni (nei Paesi più efficienti) per ottenere i permessi ambientali e i finanziamenti.

2 anni per la costruzione materiale dell’impianto.

Il caso degli Stati Uniti è emblematico. Il Paese produce meno della metà del rame che consuma, registrando un deficit interno superiore a 1 milione di tonnellate. Nonostante il Dipartimento dell’Interno abbia inserito il rame nella lista dei minerali critici, i progetti nazionali sono bloccati dalla burocrazia.

Il giacimento Resolution Copper in Arizona, di proprietà di Rio Tinto e BHP, potrebbe coprire da solo un quarto della domanda statunitense. Peccato che sia intrappolato nell’iter di concessione dei permessi ambientali da oltre un decennio.

Senza un cambio di rotta radicale e investimenti stimati in circa 325 miliardi di dollari a livello globale, le imprese e i consumatori dovranno abituarsi a prezzi dell’energia e della tecnologia strutturalmente più elevati. La transizione digitale rischia di fermarsi per mancanza di materia prima.