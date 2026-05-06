L’Intelligenza Artificiale in giardino: i mini data center domestici per aggirare la crisi energetica

Mentre i cittadini comuni osservano con una certa preoccupazione l’impennata delle bollette elettriche, i giganti della tecnologia si preparano a spendere la sbalorditiva cifra di 700 miliardi di dollari, solo quest’anno, per costruire nuove infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale. Il problema? La rete elettrica non regge, la burocrazia frena e le comunità locali si oppongono sempre più spesso alla costruzione di enormi poli energivori.

La soluzione, come spesso accade, arriva sotto forma di un ingegnoso escamotage tecnologico. Span, una startup californiana, ha sviluppato XFRA: una rete di calcolo distribuita che trasforma la capacità elettrica inutilizzata delle abitazioni residenziali e delle piccole imprese in data center in miniatura.

Il decentramento come risposta ai mega-impianti

Questa soluzione diffusa potrebbe rappresentare la vera chiave di volta per garantire l’energia di cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno disperato bisogno. Invece di fare affidamento sulla costruzione di faraoniche, e spesso impopolari, centrali elettriche per alimentare poli informatici centralizzati, il modello si basa su piccole forniture locali. È un approccio quasi keynesiano dal lato dell’infrastruttura: micro-investimenti diffusi sul territorio per stimolare una capacità aggregata, sfruttando le risorse oziose (in questo caso, i margini di capacità della rete domestica).

In pratica, si tratta di un comodo aggiramento delle opposizioni locali da parte dei colossi tech. Trasformando le case in nodi di calcolo, la resistenza “NIMBY” (Not In My Back Yard) viene neutralizzata proprio mettendo i server… nel cortile di casa, “IMBY”

Cosa c’è dentro la “scatola”

Secondo Arch Rao, CEO di Span, la struttura non è un semplice server di base. Ogni nodo XFRA è un concentrato di potenza computazionale che include:

Server Dell PowerEdge

16 GPU Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell

4 CPU AMD EPYC

3 TB di RAM

Connessione a uno switch gigabit a 24 porte

Span installerà gratuitamente questo ecosistema hardware nelle case. L’impianto comprende un pannello intelligente, un sistema di batterie per il backup domestico e il nodo di calcolo XFRA.

BREAKING: Nvidia and PulteGroup are partnering with startup Span to install mini data centers on the walls of new homes Each unit packs 16 Nvidia Blackwell GPUs, 4 AMD EPYC CPUs, and 3TB of RAM – and taps unused home electrical capacity to run AI inference workloads pic.twitter.com/LlvqwyR0CE — Exec Sum (@exec_sum) May 5, 2026

L’impatto economico per le famiglie

Il white paper del progetto descrive un modello di business interessante: in cambio dell’ospitalità del data center nel proprio cortile, XFRA paga al proprietario di casa un affitto mensile. Questo canone va a sovvenzionare le bollette energetiche e la connessione a banda larga, abbattendone drasticamente i costi. Per le famiglie significa uno sconto sostanziale e una prevedibilità della spesa mensile in un’epoca di forte inflazione energetica.

La diffusione del progetto non è un’utopia lontana. XFRA sta già testando unità che generano profitti e prevede un test su 100 nodi entro la fine dell’anno, con un’implementazione su larga scala negli Stati Uniti prevista per il 2027, con l’obiettivo di superare il gigawatt di capacità di calcolo. Non a caso, giganti come Nvidia e il grande costruttore edile americano PulteGroup stanno già supportando Span in questo progetto.

Resta solo un’incognita, sollevata con consueta ironia dagli utenti sui social: quanto ci vorrà prima che la politica si accorga di questa deregolamentazione di fatto e tenti di tassare o vietare i data center da giardino? Perché il problema diventerà proprio l’intrusione totale e assoluta dello stato. Però potrebbe diventare una soluzione alla portata