L’Intelligenza Artificiale alla scoperta dell’energia geotermica: la fine delle trivellazioni “alla cieca”

L’energia geotermica è sempre stata lì, sotto i nostri piedi, fin dalla formazione del pianeta. Eppure, nonostante rappresenti a tutti gli effetti il “Santo Graal” della transizione energetica, ovvero un’energia sicura, continua (il fondamentale baseload che fa spesso disperare i pianificatori di eolico e solare) e rigorosamente priva di emissioni di CO2, il suo sfruttamento su larga scala si è sempre scontrato con un ostacolo estremamente pratico: trovarla non è per niente facile.

Fino a oggi, l’esplorazione geotermica ha ricordato molto da vicino la ricerca petrolifera di un secolo fa. Ci si basava su indizi superficiali, come geyser o sorgenti termali, e si procedeva spesso per tentativi. Il risultato? Trivellazioni costose, pozzi marginali o del tutto improduttivi, e capitali bruciati che facevano schizzare alle stelle i costi dei progetti, deprimendo di conseguenza gli investitori. Ma, come spesso accade quando la tecnologia incontra l’economia reale, il paradigma sta rapidamente cambiando, e questa volta il merito è dell’Intelligenza Artificiale.

Secondo quanto riportato dal network statunitense Fox Business, aziende innovative come Zanskar stanno letteralmente rivoluzionando il settore. I vertici della società hanno dichiarato di aver fatto più scoperte negli ultimi tre anni di quante l’intera industria ne abbia realizzate in tre decenni. Il segreto non risiede in trivelle più grandi o invasive, ma in algoritmi decisamente più intelligenti.

L’IA permette finalmente di abbandonare l’approccio “a casaccio”. Attraverso modelli avanzati, queste piattaforme analizzano una mole immensa di dati, superando i limiti fisiologici della geoscienza tradizionale. Il processo di ottimizzazione si sviluppa in fasi ben precise:

Aggregazione: Vengono raccolti enormi set di dati geofisici, termici, geologici e rilevazioni satellitari su intere regioni.

Vengono raccolti enormi set di dati geofisici, termici, geologici e rilevazioni satellitari su intere regioni. Analisi predittiva: Il motore di IA elabora questi dati per prevedere le posizioni ottimali in cui si nasconde il calore geotermico più produttivo.

Il motore di IA elabora questi dati per prevedere le posizioni ottimali in cui si nasconde il calore geotermico più produttivo. Validazione sul campo: Squadre specializzate verificano i siti selezionati dall’algoritmo utilizzando metodi avanzati di rilevazione.

Squadre specializzate verificano i siti selezionati dall’algoritmo utilizzando metodi avanzati di rilevazione. Trivellazione mirata: Guidati dai dati elaborati, si trivellano esclusivamente i punti con la massima probabilità di successo.

Per comprendere meglio l’impatto di questa rivoluzione tecnica ed economica, possiamo confrontare l’approccio esplorativo tradizionale con quello guidato dall’IA:

Parametro di valutazione Esplorazione Tradizionale Esplorazione con Intelligenza Artificiale Metodo di ricerca base Indizi visivi superficiali, tentativi ed errori Analisi predittiva su dati satellitari e geologici integrati Rischio di trivellazione Molto elevato (pozzi secchi o solo marginali) Basso (target ottimizzati e validati dall’algoritmo) Struttura dei costi Alti, pesantemente gravati dai fallimenti Contenuti, prevedibili e scalabili per gli investitori Velocità di sviluppo Lenta, decenni per mappare singole piccole aree Rapida, decine di nuovi siti scoperti in pochissimi anni

Dal punto di vista macroeconomico, l’energia geotermica ha sempre presentato un profilo simile a quello delle grandi infrastrutture pubbliche: altissimi costi iniziali legati all’esplorazione, ma costi marginali operativi vicini allo zero. È il modello ideale per investimenti a lungo termine, ma, fino a oggi, il premio per il rischio legato alle trivellazioni a vuoto allontanava i capitali privati. L’intervento dell’IA modifica radicalmente questa equazione finanziaria. Abbattendo il rischio esplorativo, si abbassa automaticamente il costo del capitale.

Naturalmente, la tecnologia da sola non basta. Negli Stati Uniti, i migliori giacimenti si trovano nei territori occidentali, spesso di proprietà federale. L’iter burocratico ha storicamente richiesto anni per ottenere i permessi. Le recenti procedure per accelerare le revisioni dei progetti geotermici, parte dell’agenda energetica dell’amministrazione Trump, stanno iniziando a tagliare la burocrazia, un passo essenziale per non vanificare l’efficienza guadagnata.

Il mercato odierno è affamato di energia stabile, in particolare per alimentare i nuovi e voraci data center. Sembra quasi un paradosso ironico: l’IA richiede quantità enormi di energia elettrica per funzionare, ma ci sta anche fornendo la chiave tecnologica per estrarla in modo continuo, sicuro e pulito dal cuore stesso della Terra. Chissà se le amministrazioni pubbliche capiranno la ricchezza che hanno, letteralmente, sotto i piedi, o se continueranno a mettere i bastoni fra le ruote, o nelle trivelle.