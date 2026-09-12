L’inganno dell’inflazione stabile: i prezzi reali mordono e la benzina torna a infiammare i conti delle famiglie

Dietro l’apparente calma del dato annuale si nasconde una realtà allarmante per i bilanci familiari: il costo della vita non ha affatto smesso di salire, ma ha semplicemente cambiato passo.

Ad agosto l’indice generale dei prezzi al consumo , l’inflazione, negli Stati Uniti ha registrato un balzo mensile dello 0,40%, equivalente a una crescita su base annua del 4,9%. Chi sperava in una discesa rapida e indolore deve fare i conti con la realtà: dal 2020 a oggi il livello generale dei prezzi è salito di quasi il 30%.

Ecco un’immagine del suo andamento presa da Tradingeconomics:

La stabilità mostrata dal dato complessivo su base annua, rimasto inchiodato al 3,4% esattamente come a luglio, è un miraggio statistico. Se guardiamo dentro il motore dell’indice, le singole componenti mostrano squilibri profondi che rischiano di trasmettersi a catena sull’economia reale.

Il ritorno di fiamma dell’energia

Il primo colpevole della fiammata estiva è il comparto energetico. L’indice dell’energia è schizzato del 2,1% in un solo mese, segnando un pesante +16,3% rispetto a dodici mesi fa.

A pesare come un macigno è soprattutto la benzina al distributore, salita del 3,9% su base mensile e di un vertiginoso 27,4% su base annua. Questo rincaro, tra l’altro, si è concentrato soprattutto a fine agosto e nelle prime settimane di settembre: l’effetto pieno si vedrà solo nei dati del prossimo mese.

L’elettricità e il gas per uso domestico hanno mostrato una leggera tregua congiunturale, ma restano su livelli proibitivi, crescendo rispettivamente del 3,8% e del 4,4% sull’anno. Rispetto all’inizio del 2020, l’energia costa oggi complessivamente il 46% in più.

Servizi e trucchi contabili: dove l’indice mente

Se togliamo energia e cibo, la componente di fondo (“core”) è salita dello 0,29% nel mese (+3,5% annualizzato) e del 2,4% sull’anno. A spingerla verso l’alto sono i servizi, che da soli valgono quasi due terzi dell’intero paniere.

I servizi di base sono cresciuti dello 0,33% ad agosto (+4,0% annualizzato) e segnano un +3,0% su base annua. Dal 2020 l’incremento supera il 30%. Tuttavia, la misura ufficiale sconta due gravi distorsioni metodologiche che sottostimano la spesa reale:

L’equivalente d’affitto per i proprietari (OER): invece di calcolare le spese vive sostenute da chi possiede casa (assicurazioni, imposte sugli immobili, spese condominiali e manutenzioni, tutte esplose), la statistica chiede ai proprietari una stima teorica di quanto incasserebbero affittando il proprio immobile.

invece di calcolare le spese vive sostenute da chi possiede casa (assicurazioni, imposte sugli immobili, spese condominiali e manutenzioni, tutte esplose), la statistica chiede ai proprietari una stima teorica di quanto incasserebbero affittando il proprio immobile. Il paradosso della sanità: per ragioni di calcolo astratto, le assicurazioni sanitarie risulterebbero scese dell’8,5% sull’anno e i farmaci del 2,7%, mentre chiunque metta piede in una farmacia o rinnovi una polizza sperimenta rincari a doppia cifra.

L’affitto reale delle abitazioni principali sale del 2,7% annuo, mentre i servizi “supercore” (al netto dell’alloggio) corrono a un ritmo annuo del 3,1%. Insomma anche qui sono gli affitti, qualcosa di fisso, a spingere l’inflazione.

Beni di consumo: la calma prima di una nuova risalita

Sui beni fisici al netto di cibo ed energia si registra invece una sostanziale stabilità: appena +0,1% nel mese e +0,7% rispetto a un anno fa. Dal 2020 questi beni si sono rivalutati del 16%.

Categoria di bene Variazione mensile (MoM) Variazione annuale (YoY) Beni core complessivi +0,1% +0,7% Veicoli nuovi +0,3% +0,6% Veicoli usati +0,4% -2,3% Arredamento e articoli per la casa 0,0% +0,6% Abbigliamento 0,0% +3,6% Farmaci da prescrizione -0,4% -2,7% Informatica e tecnologia +0,1% -4,3% Articoli ricreativi e tempo libero 0,0% +3,1%

I beni tecnologici e i veicoli usati continuano a scendere, compensando la tenuta dei capi d’abbigliamento e dei prodotti per il tempo libero.

Il carrello della spesa resta un salasso

Il capitolo alimentare per il consumo domestico è rimasto piatto ad agosto (0,0%), portandosi al +2,2% su base annua. Questa apparente tregua non cancella il dramma precedente: dal 2020 la spesa alimentare casalinga è rincarata del 32%.

I prezzi delle uova sono finalmente rientrati dopo i picchi assurdi degli scorsi anni. Al contrario, prodotti fondamentali come la carne bovina e il caffè, pur avendo arrestato momentaneamente la corsa, restano inchiodati vicino ai massimi storici. Ci vorrà più tempo prima che le misure di liberalizzazione e antioligopolio della macellazione volute da Trump abbiano qualche effetto.

Il danno al potere d’acquisto è già consolidato. Un livello dei prezzi che smette di salire non significa che i prezzi scendano: significa soltanto che le famiglie pagano il 30% in più rispetto a quattro anni fa senza alcun recupero all’orizzonte.

Le ricadute pratiche: perché i mercati rischiano una doccia fredda

Questa dinamica interna dimostra che l’inflazione non è affatto domata. L’illusione ottica del dato generale al 3,4% nasconde il ritorno dei costi energetici e la rigidità dei servizi essenziali.

Quando carburanti e utenze tornano a salire, sottraggono immediatamente reddito disponibile ai consumatori e a quello che non è strettamente necessario. Il ceto medio si trova costretto a tagliare le spese superflue, comprimendo i margini delle imprese commerciali e manifatturiere. Quella che sembra stabilità è povertà per molti consumatori e molte aziende.

Chi scommetteva su tagli rapidi e decisi dei tassi di interesse potrebbe dover rivedere i propri calcoli: finché i servizi galoppano al 4% annualizzato e il petrolio spinge sui costi di trasporto, allentare la presa monetaria rischierebbe soltanto di innescare una seconda ondata inflattiva.