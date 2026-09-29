Carburanti, effetto Meloni: dopo Eni e IP anche Q8 introduce il tetto. Unimpresa: risparmi fino a 80 euro al mese

Prima Eni, poi IP attraverso il gruppo azero Socar, ora anche Q8. Nel giro di pochi giorni tre dei principali operatori della distribuzione italiana hanno deciso di introdurre un tetto ai prezzi di benzina e gasolio, rispondendo all’appello del governo per contenere gli effetti della crisi internazionale sul costo dei carburanti.

L’ultima adesione è arrivata da Q8 Italia, controllata dalla Kuwait Petroleum Corporation. La società applicherà il proprio price cap per trenta giorni a partire dal primo ottobre. La misura sarà modulata in relazione alle diverse realtà della rete di distribuzione e accompagnata da un sostegno ai gestori e ai partner, con l’obiettivo dichiarato di garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera.

Q8 non ha ancora indicato un unico prezzo massimo nazionale né l’entità esatta dello sconto praticato in tutti gli impianti. La decisione rappresenta comunque un altro risultato della moral suasion esercitata dal governo sulle grandi compagnie energetiche.

«Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l’appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti», ha dichiarato Giorgia Meloni. «Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane».

L’ingresso di Q8 completa una sequenza avviata da Eni. Attraverso la rete Enilive, il gruppo ha fissato il prezzo massimo della benzina a 1,99 euro al litro e quello del gasolio a 2,19 euro. La misura è valida inizialmente per trenta giorni, con la possibilità di essere prorogata fino alla fine dell’anno in relazione all’andamento dei mercati e degli approvvigionamenti.

A Eni si è aggiunta IP. Socar, la compagnia petrolifera statale dell’Azerbaigian che controlla Italiana Petroli, ha deciso di allineare progressivamente la propria rete agli stessi livelli: 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio.

Eni e IP controllano insieme più del 40 per cento della rete italiana dei distributori. Con l’adesione di Q8, presente sul territorio nazionale con quasi tremila impianti, il peso complessivo delle reti interessate cresce ulteriormente. Il risultato è una pressione concorrenziale destinata a coinvolgere anche gli altri operatori: se una parte rilevante dei distributori applica prezzi inferiori, le compagnie concorrenti sono spinte a ridurre i propri listini per non perdere clienti.

La strategia seguita da Palazzo Chigi è chiara. Il governo ha evitato di imporre per legge un prezzo amministrato generalizzato, che avrebbe presentato problemi di copertura finanziaria, approvvigionamento e compatibilità con il mercato. Ha invece sollecitato direttamente le società energetiche affinché assorbissero una parte degli aumenti e rinunciassero temporaneamente a una quota dei margini.

La decisione di Q8 è maturata dopo contatti con il Kuwait, proprietario della compagnia attraverso la Kuwait Petroleum Corporation. Non si è trattato quindi di un’intesa con il Qatar, come inizialmente riportato in alcune ricostruzioni, ma di un’interlocuzione diplomatica ed economica con le autorità kuwaitiane.

Lo stesso schema era stato utilizzato con IP. Dopo la decisione di Eni, la presidente del Consiglio aveva ringraziato il presidente azero Ilham Aliyev e il vertice di Socar per la disponibilità dimostrata. L’adesione di Q8 conferma che l’iniziativa non è rimasta un gesto isolato di una società partecipata dallo Stato, ma sta diventando un impegno condiviso da più operatori, anche a controllo estero.

I primi effetti cominciano a emergere nei dati. Il 29 settembre il prezzo medio self sulla rete stradale nazionale è sceso a 2,126 euro al litro per la benzina, rispetto ai 2,152 euro del giorno precedente. Il gasolio è passato da 2,369 a 2,335 euro. Sulle autostrade la benzina self è diminuita da 2,214 a 2,180 euro e il diesel da 2,420 a 2,383 euro.

La discesa è ancora limitata e dovrà essere verificata nei prossimi giorni, quando l’adeguamento delle reti IP sarà più esteso ed entrerà in vigore il tetto di Q8. La direzione, però, è già cambiata: dopo settimane di rincari, le medie nazionali hanno iniziato a diminuire.

A quantificare il beneficio potenziale per famiglie e imprese è il Centro studi di Unimpresa. L’analisi prende come riferimento il tetto fissato da Eni e lo confronta con i prezzi medi rilevati prima dell’entrata in vigore della misura: 2,159 euro al litro per la benzina self e 2,377 per il gasolio.

Il differenziale è di 16,9 centesimi al litro sulla benzina e 18,7 centesimi sul diesel, equivalente a una riduzione vicina all’8 per cento. Per un pieno da 50 litri il risparmio stimato è di 8,45 euro per un’auto a benzina e di 9,35 euro per un veicolo diesel.

Una famiglia con due automobili che effettua un pieno settimanale per ciascun veicolo può risparmiare fino a 17,80 euro alla settimana, pari a circa 80 euro al mese. Nei trenta giorni inizialmente previsti, il beneficio si colloca fra 36 e 40 euro per ciascuna automobile. Se il tetto fosse prorogato fino al 31 dicembre, il vantaggio potrebbe raggiungere 115-127 euro per veicolo.

La stima degli 80 euro mensili rappresenta naturalmente il valore massimo riferito a una famiglia con due automobili e consumi settimanali elevati. Il risparmio effettivo dipenderà dai chilometri percorsi, dai litri acquistati e dalla rete utilizzata. Non tutte le famiglie raggiungeranno quella cifra, ma la riduzione per ogni pieno resta immediatamente misurabile.

L’impatto può essere ancora più rilevante per le micro e piccole imprese che lavorano quotidianamente con furgoni e veicoli commerciali. Secondo Unimpresa, un artigiano che consuma 80 litri di gasolio alla settimana può risparmiare 12,26 euro settimanali al netto dell’Iva. Per un’attività commerciale o di distribuzione locale con un consumo di 120 litri, il beneficio sale a 18,39 euro.

Un corriere dell’ultimo miglio che utilizza 240 litri settimanali potrebbe risparmiare 36,79 euro alla settimana, arrivando a circa 160 euro al mese per ciascun mezzo. Per una flotta di dieci furgoni il vantaggio potenziale raggiunge 245 euro alla settimana e può superare 3.300 euro entro la fine dell’anno, nell’ipotesi di proroga del tetto.

Sono cifre importanti soprattutto per artigiani, commercianti, installatori, agenti e imprese della distribuzione, categorie nelle quali il carburante rappresenta una voce strutturale dei costi. Una riduzione alla pompa permette di difendere i margini e attenua il rischio che l’aumento dei trasporti venga trasferito sui prezzi finali di beni e servizi.

Il price cap presenta comunque limiti precisi. Si applica alle reti che hanno aderito e non automaticamente a tutti i distributori. Non riguarda inoltre il canale all’ingrosso dal quale si riforniscono molti impianti indipendenti, né copre direttamente agricoltura, pesca e autotrasporto pesante. Le stime di Unimpresa si ridurrebbero anche nel caso in cui, grazie alla concorrenza, i prezzi medi nazionali scendessero rapidamente verso i livelli fissati dalle compagnie.

La misura privata si affianca agli interventi fiscali adottati dal governo. Negli ultimi mesi Palazzo Chigi ha utilizzato circa 2,8 miliardi tra riduzioni temporanee delle accise e agevolazioni per l’autotrasporto. Lo sconto sul gasolio, ridotto da 12,2 a 6,1 centesimi al litro dal 26 settembre, resta in vigore fino al 5 ottobre. Il ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha anticipato che il sostegno proseguirà anche dal 6 ottobre, mentre il governo valuta l’utilizzo del meccanismo delle accise mobili e il passaggio progressivo verso aiuti più mirati.

Il risultato politico è evidente. Dopo l’appello di Meloni, Eni, Socar-IP e Q8 hanno assunto impegni concreti per contenere i listini. Non si tratta di un tetto imposto dallo Stato, ma di una risposta coordinata costruita attraverso il confronto con le compagnie e, nel caso dei gruppi stranieri, anche mediante i rapporti diplomatici con Azerbaigian e Kuwait.

La moral suasion del governo ha così ampliato rapidamente il perimetro dell’intervento. Prima una società, poi una seconda, infine uno dei maggiori operatori internazionali presenti in Italia. Ora sarà essenziale verificare la capillarità dell’applicazione, la chiarezza dei prezzi esposti e la possibilità di prolungare le misure oltre i trenta giorni.

Per famiglie e piccole imprese, intanto, il beneficio è concreto: fino a circa 80 euro al mese per un nucleo con due automobili e fino a 160 euro mensili per un singolo furgone ad alto utilizzo. In una fase segnata da tensioni internazionali e prezzi energetici ancora instabili, il tetto non risolve definitivamente il problema, ma offre una prima barriera contro i rincari e dimostra che l’azione del governo può produrre effetti anche senza ricorrere immediatamente a nuovi vincoli legislativi.