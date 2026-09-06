L’inganno del “senza zucchero”: il dolcificante dietetico che si trasforma in veleno per il fegato

Miliardi di persone scelgono gomme da masticare, snack dietetici e barrette proteiche con una certezza incrollabile: evitare lo zucchero comune significa salvare la salute. Eppure, dietro questa promessa si nasconde un tranello biologico micidiale. Uno dei sostituti più diffusi, il sorbitolo, compie all’interno del nostro corpo una metamorfosi inattesa, trasformandosi proprio in quella sostanza tossica che credevamo di aver aggirato.

La steatosi epatica, comunemente chiamata fegato grasso, colpisce ormai più del 30% della popolazione adulta. Finora il principale imputato sul banco dei testimoni è sempre stato il fruttosio, lo zucchero della frutta lavorato a livello industriale e onnipresente nelle bibite gassate.

Uno studio condotto dalla Washington University di St. Louis e pubblicato sulla rivista scientifica Science Signaling ha però scoperto un collegamento inquietante: il sorbitolo è a un solo passo biochimico di distanza dal fruttosio.

Nel laboratorio guidato dal professor Gary Patti, i ricercatori hanno dimostrato che questo polialcol non viene sempre espulso in modo innocuo, come si è creduto per decenni. Una volta assorbito, può raggiungere direttamente il fegato e scatenare lo stesso identico disastro cellulare provocato dalle diete più sregolate.

Lo scudo intestinale che rischia di crollare

In condizioni normali, l’organismo possiede una linea di difesa naturale. Quando mangiamo una mela o una prugna, il modesto quantitativo di sorbitolo presente viene neutralizzato dai batteri residenti nell’intestino. Ceppi benefici degradano la molecola sul posto, riducendola a sottoprodotti innocui prima che possa entrare in circolo.

Il dramma si consuma quando questo filtro smette di funzionare. L’indagine scientifica ha isolato le tre condizioni in cui il sistema protettivo salta completamente:

Distruzione del microbiota: terapie antibiotiche o squilibri intestinali spazzano via i batteri “spazzini”, lasciando la porta spalancata al dolcificante.

terapie antibiotiche o squilibri intestinali spazzano via i batteri “spazzini”, lasciando la porta spalancata al dolcificante. Sovraccarico industriale: le dosi massicce contenute in prodotti “zero calorie” travolgono le capacità di smaltimento della flora batterica, anche se questa è in perfetta salute.

le dosi massicce contenute in prodotti “zero calorie” travolgono le capacità di smaltimento della flora batterica, anche se questa è in perfetta salute. Picchi di glucosio: dopo pasti ad alto tenore di carboidrati, il corpo stesso sintetizza nuovo sorbitolo nell’intestino, sommando la produzione interna a quella ingerita.

Quando i batteri non riescono più a degradarlo, il sorbitolo attraversa la parete intestinale, viaggia nel sangue e approda dritto nelle cellule del fegato.

Condizione Intestinale Apporto di Sorbitolo Esito Epatocitario Microbiota integro e ricco Basso (frutta fresca) Neutralizzazione batterica ed espulsione sicura Flora azzerata (dopo antibiotici) Basso o medio Mancata degradazione: conversione diretta in fruttosio Qualsiasi condizione Elevato (snack e cibi “light”) Saturazione dei batteri e accumulo rapido di grasso nel fegato

La trappola metabolica dentro la cellula

Una volta penetrato nel fegato, il sorbitolo viene convertito rapidamente in fruttosio-1-fosfato. Questa molecola manda in tilt la regolazione enzimatica: stimola la glucochinasi e accelera la glicolisi, costringendo il tessuto epatico a sintetizzare trigliceridi a ritmo continuo.

In parole povere, il fegato inizia a immagazzinare scorte di grasso come se stesse gestendo un’abbuffata di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio. L’animale da laboratorio trattato con sorbitolo sviluppa la medesima degenerazione epatica osservata nei soggetti con gravi alterazioni metaboliche.

La convinzione di poter consumare prodotti dolci senza pagare alcun dazio biologico si scontra con la dura realtà della chimica cellulare. Il sorbitolo non svanisce nel nulla: se l’intestino non lo ferma, il fegato lo riceve e lo paga per intero. Paradossalmente l’abuso di dolcificanti, per difendere la linea, viene a causare un accumulo di grasso epatico.