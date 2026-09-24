Auto elettriche: la Cina vuole abbattere il muro dei 5 minuti: la svolta tecnologica che rischia di mandare in tilt la rete

L’incubo peggiore per i costruttori occidentali si è appena materializzato nei laboratori di Pechino e Hangzhou: caricare un’auto elettrica ora richiede lo stesso tempo di un pieno di benzina, spazzando via in un colpo solo l’ansia da autonomia. La Cina compie così il sorpasso tecnologico definitivo, ma questa velocità estrema nasconde un prezzo ingegneristico ed economico colossale: per alimentare questi veicoli servono potenze da piccola centrale, capaci di far saltare le reti elettriche ordinarie se non sostenute da investimenti pubblici titanici.

Geely Auto ha appena presentato una tecnologia in grado di portare la batteria dal 10% al 70% in appena quattro minuti e mezzo, raggiungendo il 97% in meno di nove minuti. Un tempo che ridicolizza i venti o trenta minuti necessari ai modelli occidentali più avanzati.

La guerra dei megawatt tra Geely, BYD e CATL

L’innovazione di Geely è solo l’ultimo passo di un percorso di innovazione nel caricamento delle auto elettriche cinesi.

Pochi mesi prima, BYD aveva presentato l’evoluzione delle sue celle “Blade”, capaci di rifornire un mezzo dal 10% al 70% in cinque minuti netti. Quasi in contemporanea, CATL, il più grande produttore mondiale di batterie, ha mostrato sistemi in grado di arrivare all’80% in appena 3 minuti e 44 secondi.

Produttore / Mercato Tempo di ricarica medio Quota di ricarica Potenza richiesta Geely Auto 4 minuti e 30 secondi 10% – 70% Oltre 1.000 kW (1 MW+) BYD (Nuova Blade) 5 minuti 10% – 70% Circa 1.000 kW CATL 3 minuti e 44 secondi 10% – 80% Fino a 1.200 kW Media mercato USA / UE 20 – 40 minuti 10% – 80% 150 – 350 kW

Il divario con l’Occidente non è più soltanto commerciale, ma generazionale. Chi acquista un veicolo elettrico di punta negli Stati Uniti o in Europa deve ancora mettere in conto soste prolungate alle colonnine, mentre in Cina l’esperienza d’uso sta diventando identica a quella di un motore termico.

La selezione darwiniana del mercato cinese

Dietro questa impressionante corsa all’oro tecnologico non c’è solo lungimiranza, ma una brutale lotta per la sopravvivenza.

In Cina operano oltre cento marchi automobilistici nazionali. Con un mercato interno saturo e consumi domestici deboli che comprimono i margini da mesi, la guerra dei prezzi è diventata insostenibile. L’innovazione estrema sulla ricarica ultraveloce rappresenta l’unico modo per distinguersi, non fallire e giustificare l’invasione commerciale dei mercati esteri.

Chi non riesce a garantire questi standard viene espulso dal mercato nel giro di poche stagioni.

Il collo di bottiglia fisico: dove si prende l’energia?

L’aspetto che gli entusiasmi di facciata tendono a tacere riguarda l’infrastruttura di terra. Far scorrere centinaia di kilowattora in cinque minuti significa gestire flussi di corrente paurosi: si parla di colonnine che superano ampiamente la soglia di un megawatt di potenza per singolo stallo.

Per dare un’idea concreta, attaccare quattro vetture contemporaneamente a queste potenze equivale a richiedere alla rete la stessa fornitura istantanea di un intero distretto industriale o di un quartiere residenziale.

Attualmente, la stragrande maggioranza delle stazioni pubbliche cinesi opera ben al di sotto di questa soglia. Se le colonnine non erogano quella potenza mostruosa, la batteria superveloce resta un pezzo di silicio inutilizzato.

A questo si sommano i dubbi tecnici sulla tenuta dei materiali:

Degrado chimico accelerato: le scariche di corrente a 10C o 12C sollecitano l’anodo e il catodo in modo violento.

le scariche di corrente a 10C o 12C sollecitano l’anodo e il catodo in modo violento. Gestione termica estrema: il rischio di surriscaldamento impone liquidi di raffreddamento ad altissima efficienza sia nell’auto che nel cavo di ricarica.

il rischio di surriscaldamento impone liquidi di raffreddamento ad altissima efficienza sia nell’auto che nel cavo di ricarica. Costi di allaccio: cablare una stazione da svariati megawatt richiede sottostazioni dedicate e cabine primarie di trasformazione.

La risposta asimmetrica: pianificazione contro inerzia

La differenza fondamentale tra il modello cinese e quello occidentale sta ancora una volta nella capacità di spesa e pianificazione delle reti.

BYD ha già messo a terra un piano per installare 20.000 stazioni ultrarapide entro l’anno, con l’obiettivo di raggiungere 90.000 punti ad altissima potenza entro il 2028. La Cina accompagna lo sviluppo dell’auto con il potenziamento diretto degli elettrodotti e delle centrali.

Negli Stati Uniti e in Europa, al contrario, gli analisti prevedono una crescita “moderata”, frenata da iter burocratici infiniti per i permessi di rete e da distributori locali che non hanno le risorse finanziarie per sostenere tali picchi di carico, cioè non hanno l’energia necessaria. Come se avessimo venduto le auto senza avere le raffinerie per produrre benzina, una situazione che ora appare curiosamente realistica.

Per accelerare lo sviluppo dell’auto elettrica ora sarebbe necessario installare fonti energetiche stabili e convenienti, invece che dare incentivi. Purtroppo in questo la Cina è molto più brava di noi.