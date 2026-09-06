L’inganno dei “gemelli digitali”: l’intelligenza artificiale non capisce gli esseri umani e rischia di guidare la società alla cieca

Governi, multinazionali e istituti demoscopici si stanno preparando a delegare scelte cruciali a copie virtuali dei cittadini. L’idea di prevedere reazioni a nuove leggi, decisioni di consumo e orientamenti elettorali senza interpellare una sola persona reale sta catalizzando centinaia di milioni di dollari di investimenti.

Eppure, questa scommessa rischia di schiantarsi contro la realtà. Un rigoroso studio scientifico appena pubblicato dimostra che i cosiddetti “gemelli digitali“ non replicano affatto l’animo umano. Assomigliano piuttosto a specchi deformanti da luna park, capaci di partorire allucinazioni statistiche e indirizzare la pianificazione pubblica e privata verso vicoli ciechi.

Che cosa sono i gemelli digitali e perché la Silicon Valley ne è ossessionata

Un gemello digitale è un modello linguistico avanzato (quindi un‘intelligenza artificiale) a cui viene somministrata la biografia dettagliata di un individuo in carne e ossa. Siamo oltre la normale cartella anagrafica: il sistema riceve centinaia di informazioni su tratti della personalità, preferenze di spesa, convinzioni morali, titoli di studio e test cognitivi.

L’obiettivo dei programmatori è costruire un clone sintetico capace di pensare e scegliere esattamente come il suo originale. Gli apologeti della tecnologia promettono che questi avatar potranno presto negoziare contratti di lavoro, votare nei sondaggi o testare nuovi prodotti, azzerando le spese e i tempi vivi della ricerca sociale.

Sotto questa spinta sono nate valutazioni finanziarie vertiginose. Startup come Simile.ai hanno raccolto oltre 100 milioni di dollari di capitale, mentre l’intero comparto dei dati sintetici sforna valutazioni che superano il miliardo.

Il mercato si è convinto di poter sostituire la complessità delle persone con righe di codice. Ma la verifica sperimentale ha presentato il conto.

La doccia fredda: la prova empirica della Columbia University

Per verificare la tenuta di queste promesse, ventitré studiosi guidati da Tianyi Peng della Columbia University hanno allestito un esperimento senza precedenti, pubblicato sulla rivista Science Advances. Il team ha messo a confronto diretto le scelte di 1.784 persone reali con quelle sfornate dai loro rispettivi cloni digitali attraverso 19 studi e 164 scenari decisionali.

Ciascun gemello virtuale era stato addestrato con più di 500 risposte personali fornite dal suo modello umano. I risultati hanno smentito l’intera narrativa dell’infallibilità algoritmica:

Correlazione quasi inesistente: il legame tra le risposte umane e quelle dei cloni si ferma a un modesto 0,20 . In statistica sociale, equivale a una corrispondenza debolissima, paragonabile al legame tra l’altezza di un individuo e il suo quoziente intellettivo.

il legame tra le risposte umane e quelle dei cloni si ferma . In statistica sociale, equivale a una corrispondenza debolissima, paragonabile al legame tra l’altezza di un individuo e il suo quoziente intellettivo. Nessun vantaggio dai dati personali: la precisione del clone iper-personalizzato tocca il 74,8%, mentre un modello generico totalmente privo di dati personali raggiunge il 73,4%. Imbottire l’algoritmo di dettagli intimi sposta il risultato di un misero punto percentuale .

la precisione del clone iper-personalizzato tocca il 74,8%, mentre un modello generico totalmente privo di dati personali raggiunge il 73,4%. . Appiattimento stereotipato: il gemello non coglie la psiche individuale; si limita a riprodurre le etichette dell’età, del sesso e del reddito.

I cinque vicoli ciechi dell’algoritmo

I ricercatori hanno isolato cinque distorsioni strutturali che rendono i gemelli digitali inaffidabili:

Distorsione Comportamento dell’algoritmo Conseguenza pratica Omologazione Scarsa varianza tra i cloni Cancella le differenze reali tra individui Stereotipo demografico Risposte basate su cliché di gruppo Riduce il cittadino a una categoria rigida Bias di censo Migliore precisione solo per redditi alti Esclude e fraintende le classi popolari Filtro ideologico Fede cieca nella tecnologia e ottimismo astratto Non vede il malcontento e la sfiducia sociale Iper-razionalità Scelte sempre calcolate e prive di impulsi Ignora le contraddizioni e la fallibilità umana

L’illusione del consumatore perfetto

Il difetto più insidioso è proprio l’iper-razionalità. Gli ingegneri hanno resuscitato l’antico mito dell’homo oeconomicus: un essere astratto, privo di passioni, che calcola ogni mossa con freddezza millimetrica. Però la vita reale funziona in modo opposto. Le persone agiscono spesso per stanchezza, abitudine, rancore o affetto. Hanno una razionalità limitata, commettono errori di calcolo e cedono agli acquisti d’impulso.

L’intelligenza artificiale non riesce a “disimparare” la propria enciclopedia logica. Di fronte a un quesito economico o lavorativo sceglie la risposta ottimale, non quella che darebbe un lavoratore stanco a fine turno. La fregatura è che l’uomo è umano, e questo il computer non lo simula.

A questo si aggiunge un marcato pregiudizio di classe: i gemelli riescono a simulare discretamente solo laureati benestanti e moderati, mentre perdono completamente la bussola quando devono rappresentare le fasce popolari o le periferie.

Dalla manipolazione sociale al sonno della democrazia: i veri pericoli del fallimento

Il collasso di questa tecnologia non si limita a minacciare i bilanci delle aziende che investono in ricerche di mercato fasulle. Il pericolo autentico riguarda la tenuta del corpo sociale e la gestione della cosa pubblica.

Se la politica e la burocrazia inizieranno a testare riforme sanitarie, piani fiscali o leggi sul lavoro su assemblee di cittadini artificiali, prenderanno decisioni calibrate su fantasmi docili, iper-istruiti e ben disposti verso le innovazioni tecnocratiche. Il dissenso reale, il disagio materiale e la rabbia degli esclusi verrebbero semplicemente cancellati dai grafici prima ancora di manifestarsi, trasformando la democrazia in una camera dell’eco autoreferenziale.

Peggio ancora, affidare la comprensione dell’essere umano a una macchina che ne appiattisce le contraddizioni significa abituarsi a considerare le persone come numeri privi di sfumature, pronti per essere incasellati in rigidi stereotipi statistici. Quando una società smette di ascoltare i cittadini reali e preferisce dialogare con i loro simulacri digitali, non sta compiendo un balzo nel futuro: sta solo rinunciando a capire se stessa, consegnando le leve del comando a una pericolosa allucinazione informatica.