L’infinito B-52 e la ricerca di un erede: la USAF inizia a cercare il successore del famoso bombardiere

Sembra che il Boeing B-52 Stratofortress sia destinato a sopravvivere a tutti noi. Nonostante i suoi oltre settant’anni di onorato servizio, l’Aeronautica militare americana (US Air Force) sta investendo pesantemente per tenerlo in volo fino agli anni ’50 del duemila. Eppure, proprio mentre si firmano i contratti per i nuovi motori e si cerca di renderlo immortale, si inizia già a cercare il suo successore.

I documenti del bilancio per il 2027 parlano chiaro: è in partenza un nuovo studio per valutare le alternative per un futuro bombardiere pesante. Le opzioni sul tavolo sono diverse: sviluppare nuove armi per il vecchio B-52, progettare un aereo del tutto nuovo, o magari fare entrambe le cose.

Il piano attuale e la spesa pubblica

Nel breve termine, la strategia del Pentagono è tracciata. I vecchi bombardieri B-1 Lancer e B-2 Spirit andranno in pensione negli anni ’30. La flotta si baserà su almeno 100 nuovi e segretissimi B-21 Raider e su 76 storici B-52 aggiornati.

Questi B-52 diventeranno la nuova versione “J”. Riceveranno motori Rolls-Royce più efficienti, radar moderni e nuovi comandi. I lavori, affidati alla Boeing nel Texas, rappresentano un classico esempio di politica economica keynesiana applicata alla difesa: una spesa statale massiccia per mantenere attiva l’industria, creare posti di lavoro ben pagati e far girare l’economia reale.

Il grande dilemma: Invisibilità (Stealth) contro Carico utile

Il vero problema che l’Aeronautica deve risolvere riguarda la natura della guerra del futuro. Mark Gunzinger, ex colonnello ed esperto del settore, spiega che non si tratta solo di sostituire un aereo, ma di decidere in che modo colpire obiettivi lontani.

Le due grandi filosofie a confronto sono chiare:

La via “Stealth” (Invisibile): Il nuovo B-21 Raider è progettato per non farsi vedere dai radar nemici. Può entrare nello spazio aereo avversario e colpire da vicino. Il limite? Per essere invisibile deve avere dimensioni e forme contenute, quindi può trasportare poche armi.

La via “Stand-off” (A distanza): Il B-52 è enorme e visibile a tutti i radar. Se entrasse in una zona di guerra oggi, verrebbe abbattuto subito. Ma il suo vantaggio è che può portare un carico immenso di armi. Vola a distanza di sicurezza e lancia decine di missili che viaggiano da soli verso il bersaglio.

Bombardiere Capacità di carico Velocità massima Caratteristica principale B-1b Lancer ~34.000 kg Oltre Mach 1.2 Velocità e grande carico B-52 Stratofortress ~31.500 kg ~1.046 km/h Attacchi a distanza sicura B-21 Raider Inferiore al B-52 Subsonica Invisibilità ai radar

Un mix necessario per la difesa

Il ritiro del B-1 lascerà un vuoto importante, dato che è l’unico bombardiere in grado di superare la velocità del suono portando molte armi. Affidarsi solo ai piccoli e invisibili B-21 potrebbe essere un grave limite tattico. Per questo si valuta se serva un nuovo “camion porta-bombe”, capace di trasportare grandi quantità di missili moderni.

Mantenere aerei diversi costa molto, ma garantisce opzioni sicure in caso di conflitto. Un nuovo programma per un bombardiere pesante muoverebbe decine di miliardi di dollari oltre che a decine di aziende in tutti gli USA. Un costo enorme, che sicuramente avrebbe una grossa ricaduta tecnologica, ma il cui successo non è sicuro: che senso ha un bombardiere pesante in un momento in cui ci si muove sempre di più verso droni a lungo raggio? Non è un prodotto ormai fuori tempo?

L’eterno B-52, che potrebbe festeggiare il secolo di vita in volo, resta il simbolo di un’epoca in cui si costruivano macchine semplici e durature, in netto contrasto con le delicate e costose sfide digitali di oggi.