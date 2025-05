L’Indonesia vuole comprare carburante dagli USA per evitare i Dazi di Trump

L’Indonesia ha intenzione di ridurre le importazioni di carburante da Singapore e di rifornirsi di prodotti raffinati dagli Stati Uniti.

L’Indonesia è stata colpita da uno dei dazi più alti – il 32% – nell’ambito delle tariffe del “giorno della liberazione” annunciate dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump all’inizio di aprile. Queste tariffe sono state sospese per 90 giorni, durante i quali l’amministrazione Trump si aspetta che la maggior parte dei Paesi venga a perorare la propria causa e a promettere di aumentare le importazioni di beni statunitensi per evitare le tariffe elevate.

Nel caso dell’Indonesia, una maggiore quantità di carburante proverrà dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente, invece che da Singapore, ha dichiarato venerdì il ministro dell’Energia indonesiano Bahlil Lahadalia.

“Non è solo una questione di prezzo, ma anche di questioni geopolitiche, dobbiamo trovare un equilibrio con gli altri Paesi”, ha dichiarato Lahadalia secondo quanto riportato da Bloomberg .

L’Indonesia potrebbe sostituire circa il 60% di tutte le sue importazioni di carburante da Singapore agli Stati Uniti nelle prime fasi, mentre gli acquisti da Singapore potrebbero essere ridotti a zero “un giorno”, ha detto il ministro.

Il mese scorso, Lahadalia ha dichiarato che l’Indonesia, la più grande economia del sud-est asiatico, si sarebbe offerta di acquistare altri 10 miliardi di dollari di petrolio e gas di petrolio liquefatto (GPL) americani.

Con l’offerta di 10 miliardi di dollari in più di importazioni energetiche statunitensi, l’Indonesia prevede di acquistare beni statunitensi per un valore complessivo compreso tra 18 e 19 miliardi di dollari per eliminare il suo surplus commerciale con l’America.

L’Indonesia è solo uno dei Paesi che stanno cercando di evitare le forti tariffe doganali con accordi per l’acquisto di prodotti energetici americani.

La maggior parte dei Paesi asiatici si sta impegnando ad aumentare le importazioni di energia dagli Stati Uniti per evitare le forti tariffe imposte all’inizio di aprile. Le delegazioni di molti Paesi asiatici si stanno recando in questi giorni a Washington D.C. per discutere delle tariffe statunitensi, che sono le più alte per le economie dell’Asia e del Sud-Est asiatico.