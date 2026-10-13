L’India resta al buio: le acciaierie si fermano, il carbone finisce e 240 milioni di persone finiscono nella morsa dei blackout

La crisi energetica sta colpendo l’India a un livello inatteso e profondo. I blackout hanno iniziato a colpire le famiglie e le piccole fabbriche e acciaierie indiane, poiché le scorte di carbone in molte centrali elettriche stanno crollando mentre la domanda di elettricità sale alle stelle a causa del clima più caldo e della produzione idroelettrica nettamente inferiore.

Nelle ultime settimane la domanda ha superato l’offerta, causando interruzioni di corrente per le famiglie in alcune zone, nonché per le piccole fabbriche e le acciaierie, come ha riportato lunedì Bloomberg.

Il fenomeno El Niño, di intensità record, ha causato la stagione monsonica più debole degli ultimi dieci anni in India e ha fatto salire le temperature al di sopra della media stagionale. Ciò ha messo a dura prova l’approvvigionamento energetico in un momento in cui le scarse precipitazioni stanno limitando la produzione idroelettrica e le scorte di carbone in decine di centrali a carbone si trovano a livelli criticamente bassi. Un combinazione di fattori devastanti per un sistema energetico fragile a causa della crisi di Hormuz.

La percentuale di centrali a carbone in India che operano con livelli di scorte di carbone criticamente bassi è salita vertiginosamente nelle ultime settimane, superando il 40% di tutte le centrali a carbone operative, secondo i dati governativi di fine settembre.

Al 1° ottobre, ben 85 centrali presentavano scorte di carbone inferiori al 25% del loro fabbisogno normativo, evidenziando la crescente pressione sulla catena di approvvigionamento del carbone, secondo quanto affermato dal Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), con sede in Finlandia, nella sua analisi trimestrale relativa al periodo luglio-settembre sul settore energetico indiano.

Il forte fenomeno El Niño e il clima più caldo hanno aumentato la pressione sull’approvvigionamento di carbone in India, che le centrali elettriche stanno ora consumando molto più rapidamente a causa della scarsa produzione idroelettrica e dell’impennata della domanda.

La tensione sulle scorte di carbone e sulla produzione di energia da carbone sta iniziando a incidere sull’economia, hanno dichiarato a Bloomberg alcuni esponenti del settore. Le piccole acciaierie nello stato centrale indiano del Chhattisgarh stanno affrontando interruzioni di corrente da 10 a 12 ore al giorno, il che costringe questi impianti a ridurre la produzione, ha dichiarato a Bloomberg Manish Dhuppad, segretario generale della Chhattisgarh Mini Steel Plant Association.

Le interruzioni di corrente stanno aumentando i costi energetici per le fabbriche e le acciaierie, poiché queste devono ricorrere a generatori che consumano combustibile costoso. Questo nel momento in cui anche altre acciaerie mondiali sono inn crisi.

Anche le famiglie ne risentono. Ad esempio, nell’Uttar Pradesh, lo Stato più popoloso dell’India con oltre 240 milioni di abitanti, alcuni villaggi sono colpiti da blackout che durano fino a sette ore al giorno. La crisi non è solo un problema produttivo, ma anche una crisi sociale e popolare.