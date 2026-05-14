L’India frena: crollo degli investimenti esteri tra petrolio, guerre e prezzi fuori dalla realtà

L’India è stata a lungo considerata dai grandi gruppi di investimento la meta ideale, la grande alternativa alla Cina in cui cercare una crescita rapida. Oggi, però, i fondi privati stanno tirando il freno a mano. A spaventare gli investitori sono i prezzi ancora troppo alti richiesti dagli imprenditori indiani e le pesanti incertezze sull’economia del paese.

I dati parlano chiaro. Secondo un recente rapporto di Bain & Company in collaborazione con l’Indian Venture and Alternate Capital Association, nel 2025 il valore degli accordi di private equity (i fondi privati di investimento) in India è crollato del 33% rispetto all’anno precedente, fermandosi a 19,6 miliardi di dollari. Considerando tutti gli acquisti aziendali (incluso il capitale di rischio), il calo è stato del 17%, per un totale di 36 miliardi di dollari. Si tratta di un dato che fa riflettere, soprattutto se pensiamo che a livello globale questo mercato è rimbalzato del 44%.

Perché gli investitori si ritirano?

I motivi di questo blocco sono diversi, ma chiari:

Prezzi troppo alti: I fondi avrebbero circa 15 miliardi di dollari pronti da investire nel paese. Il problema è che mancano aziende a prezzi ragionevoli. I venditori indiani si aspettano ancora le valutazioni altissime di tre o quattro anni fa. Nonostante la Borsa indiana sia scesa di quasi l’11%, le azioni restano tra le più care in Asia.

I fondi avrebbero circa 15 miliardi di dollari pronti da investire nel paese. Il problema è che mancano aziende a prezzi ragionevoli. I venditori indiani si aspettano ancora le valutazioni altissime di tre o quattro anni fa. Nonostante la Borsa indiana sia scesa di quasi l’11%, le azioni restano tra le più care in Asia. La corsa all’Intelligenza Artificiale: Gli investitori globali stanno spostando le loro attenzioni sulle opportunità legate all’IA. In questo settore tecnologico specifico, l’India è rimasta un passo indietro rispetto ai paesi leader, soprattutto USA e Cina. In questo settore la disponibilità di manodopera qualitficata a basso costo viene, paradossalmente, ad essere un freno allo sviluppo.

Gli investitori globali stanno spostando le loro attenzioni sulle opportunità legate all’IA. In questo settore tecnologico specifico, l’India è rimasta un passo indietro rispetto ai paesi leader, soprattutto USA e Cina. In questo settore la disponibilità di manodopera qualitficata a basso costo viene, paradossalmente, ad essere un freno allo sviluppo. Cautela generale: Come sottolineato dagli esperti di Bain, i fondi oggi preferiscono essere molto selettivi e disciplinati, evitando le fragilità di cui parleremo presto.

La fragilità energetica e i venti di guerra

L’ambiente economico indiano sta attraversando una fase turbolenta, aggravata da fattori esterni. In passato, hanno pesato i dazi del 50% imposti da Donald Trump sulle merci indiane (poi ridotti). Oggi, il problema principale è la guerra che coinvolge USA, Israele e Iran.

L’India è il terzo importatore di petrolio al mondo e dipende fortemente dal Golfo Persico per la sua energia. Questo la rende estremamente fragile e sensibile alle crisi internazionali. L’attuale struttura energetica del paese, infatti, è un mix che fatica a sganciarsi dalle fonti fossili:

Tipo di Energia Capacità Stimata Dettagli Principali Fonti non fossili 49-51% (oltre 235-256 GW) Solare (>125 GW, in forte crescita), Eolico (>50 GW), Idroelettrico (~50 GW) Fonti fossili 49-51% Dominato dal carbone (217-219 GW), con una quota di Gas/Diesel (20-21 GW)

Questa dipendenza esterna spiega perché, dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, i fondi stranieri abbiano ritirato oltre 20 miliardi di dollari dalle azioni indiane. Questa fuga di capitali ha messo in grossa difficoltà la moneta locale (la rupia).

Le contromisure del Governo e l’impatto sull’economia

In perfetto stile di emergenza macroeconomica, il Primo Ministro Narendra Modi è dovuto intervenire, chiedendo agli indiani di limitare l’uso di carburante, ridurre i viaggi all’estero e, in generale, “stringere la cinghia”. Il governo è arrivato a raddoppiare le tasse sulle importazioni di oro e argento per cercare di non far uscire ricchezza dal paese.

Il risultato di questi shock energetici, uniti a monsoni che si preannunciano deboli e sotto le medie, ha un impatto diretto sull’economia reale. Gli economisti di UBS hanno infattiiano tagliato le loro previsioni di crescita del PIL ind per quest’anno, abbassandole dal 6,7% al 6,2%. L’India resta un gigante, ma in questo momento ha le ali tarpate dalla dipendenza energetica e da aspettative del mercato interno troppo lontane dalla realtà economica attuale.