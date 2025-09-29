L’India fa il colpaccio: maxi giacimento di gas naturale nel Mare delle Andamane

Oil India ha effettuato la prima scoperta naturale in assoluto nel Mare delle Andamane, che è anche la prima scoperta di idrocarburi nel bacino dell’Oceano Indiano. Le dimensioni del ritrovamento, contenente l’87% di metano, devono ancora essere stabilite, ma le azioni della società hanno registrato un balzo di oltre il 3% dopo la notizia.

Oil India ha perforato due pozzi esplorativi nel campo in acque poco profonde che stava esplorando e ha trovato gas nel secondo, secondo quanto riportato in un documento normativo.

“La scoperta è una testimonianza della capacità degli sforzi di esplorazione indiani: si tratta del primo giacimento di idrocarburi segnalato nella campagna in corso nelle Andamane e potrebbe plasmare la strategia di sviluppo futura”, ha affermato un portavoce della società.

L’India copre circa il 50% del proprio fabbisogno di gas naturale con forniture interne, mentre il resto viene importato dagli Stati Uniti, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Qatar in forma liquefatta. Si tratta di una dipendenza piuttosto significativa dalle importazioni, anche se non così elevata come quella dall’olio, e il Paese sta cercando modi per ridurla. Il governo di Narendra Modi ha fissato l’obiettivo di aumentare l’uso del gas naturale per la produzione di energia elettrica al 15% entro il 2030. Attualmente, la quota di gas naturale nella produzione di energia elettrica è solo del 6%.

Il bacino del Mare delle Andamane, ricordano i media indiani, fa parte di un sistema geologico più ampio che si ritiene sia piuttosto ricco di idrocarburi. Sono state fatte scoperte in altre parti di quel sistema, al largo delle coste del Myanmar e dell’Indonesia. Le acque vicine al subcontinete sono ricche di idrocarburi, ma Nuova Delhi non ha mai organizzato una vera prospezione delle loro risorse.

Nel frattempo, tuttavia, l’India sta pianificando un aumento della capacità dei suoi terminali di importazione di GNL. Entro il 2030 dovrebbero essere completati altri due terminali di importazione, aumentando la capacità totale del Paese di 275 milioni di tonnellate all’anno, per un totale di 66,7 milioni di tonnellate, ha dichiarato all’inizio di questo mese il ministro del Petrolio Hardeel Singh Puri, come riportato da Reuters. La pubblicazione ha sottolineato che l’India è il quarto importatore di gas al mondo.

Domande e Risposte

1. Perché questa scoperta di gas è così importante per l’India? Questa scoperta è cruciale perché riduce la forte dipendenza dell’India dalle importazioni di gas, che attualmente coprono circa la metà del fabbisogno nazionale. Sfruttare risorse interne significa maggiore sicurezza energetica, minori uscite di valuta estera e un passo avanti verso l’obiettivo del governo di aumentare significativamente l’uso del gas naturale nel mix energetico entro il 2030. È una mossa strategica per la stabilità economica e politica del paese.

2. La nuova scoperta renderà l’India completamente autosufficiente dal punto di vista energetico? No, almeno non nel breve termine. Sebbene sia un passo importantissimo, l’India è un gigante demografico ed economico con un fabbisogno energetico in continua crescita. La scoperta nel Mare delle Andamane contribuirà a ridurre il divario tra produzione interna e consumo, ma il paese rimarrà con ogni probabilità un grande importatore di energia, incluso il GNL, ancora per molto tempo. Continuerà infatti a potenziare i suoi terminali di importazione.

3. Ci sono rischi ambientali legati a queste nuove trivellazioni nel Mare delle Andamane? Sì, come ogni attività di estrazione di idrocarburi, anche questa comporta dei rischi ambientali. Il Mare delle Andamane è un ecosistema delicato e le operazioni di perforazione e produzione devono essere gestite con la massima attenzione per prevenire sversamenti e minimizzare l’impatto sulla vita marina. Sarà fondamentale che le autorità indiane impongano e verifichino il rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza e protezione ambientale per bilanciare le necessità energetiche con la tutela del patrimonio naturale.