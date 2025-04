L’India attenua la responsabilità delle aziende per Attrarre produttori d’Energia Nucleare

L’India intende eliminare una clausola di responsabilità illimitata dalle leggi sull’energia nucleare nel tentativo di attrarre nel proprio settore nucleare le aziende straniere, in particolare quelle statunitensi.

Il Dipartimento indiano per l’energia atomica ha preparato un disegno di legge che eliminerebbe una clausola del Civil Nuclear Liability Damage Act del 2010 che espone i fornitori a responsabilità illimitata in caso di incidenti, secondo quanto riferito da fonti governative a Reuters .

L’India prevede un forte aumento della propria capacità nucleare nei prossimi decenni, come pilastro di un’energia elettrica affidabile e a zero emissioni di carbonio per soddisfare la crescente domanda di energia.

Limitando la responsabilità dei fornitori di reattori nucleari, l’India cerca di attrarre le aziende straniere in un settore che dovrebbe diventare fondamentale per la transizione energetica del Paese.

Attualmente, l’India dispone di 8 gigawatt (GW) di capacità nucleare operativa, gestita dalla società statale Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).

A febbraio, il bilancio federale ha delineato i piani per una significativa spinta verso l’energia nucleare nell’ambito della strategia di transizione energetica a lungo termine dell’India. Il governo punta ora a raggiungere una capacità di generazione di energia nucleare di 100 GW entro il 2047, “posizionando l’energia nucleare come uno dei pilastri principali del mix energetico indiano”, ha affermato il gabinetto.

La più grande azienda elettrica indiana, NTPC, prevede di investire nei prossimi vent’anni 62 miliardi di dollari nella costruzione di 30 GW di capacità di generazione nucleare, secondo quanto riferito all’inizio di quest’anno da fonti direttamente informate sulla questione a Reuters .

NTPC starebbe inoltre cercando di assumere consulenti per studi di fattibilità su piccoli reattori modulari che potrebbero potenzialmente sostituire alcune delle vecchie centrali a carbone dell’azienda.

NTPC ha indetto la prima gara d’appalto esplorativa in India per gli SMR, considerati il futuro dell’energia nucleare.

I piccoli reattori modulari (SMR) sono ritenuti più semplici ed economici da costruire e installare. Grazie alle loro dimensioni ridotte, è possibile installare gli SMR in siti non adatti a reattori più grandi. Sono inoltre notevolmente più economici e veloci da costruire rispetto ai reattori convenzionali e possono essere costruiti in modo incrementale per soddisfare la crescente domanda di energia di un sito.