L’India alla ricerca del caccia di sesta generazione: il rebus tra FCAS e GCAP e le sfide di Nuova Delhi

La ricerca di un nuovo caccia per l’Aeronautica indiana (IAF) sembra essere una di quelle saghe geopolitiche destinate a non finire mai. Di fronte al duplice e pressante ammodernamento delle forze aeree di Cina e Pakistan, il Ministero della Difesa indiano ha recentemente dichiarato in Parlamento di voler unire le forze con uno dei due programmi europei per velivoli da combattimento di sesta generazione. L’idea di un ingresso indiano nel FCAS a trazione franco-tedesca, o nel GCAP a guida britannica, italiana e nipponica, rappresenta una mossa audace, ma la realtà industriale e politica rende questo percorso tutt’altro che una passeggiata.

La notizia, emersa in un rapporto sulle previsioni di bilancio della Difesa per il 2026, evidenzia il tentativo di Nuova Delhi di trovare un’alternativa rapida al proprio programma nazionale, l’Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), i cui tempi di realizzazione appaiono ormai irrimediabilmente compromessi.

BREAKING ⚠️ India will join either the Tempest or FCAS 6th generation fighter programs, Indian MoD tells Parliamentary Standing Committee on Defence pic.twitter.com/EC9N4d8zSS — Livefist (@livefist) March 18, 2026

I numeri di una crisi capacitiva

Prima di addentrarci nei meandri dei programmi europei, è opportuno inquadrare la situazione tattica dell’India. L’IAF ha un disperato bisogno di nuovi velivoli. Il governo indiano ha stabilito un fabbisogno minimo di 42 squadroni da combattimento per mantenere un deterrente credibile. Attualmente, la forza è ferma a soli 29 squadroni. Si tratta della flotta da combattimento più ridotta dalla disastrosa guerra sino-indiana del 1962.

Questa contrazione è stata esacerbata dal recente e inevitabile pensionamento dei veterani MiG-21, ma anche dai cronici ritardi del programma nazionale Tejas Light Combat Aircraft, che avrebbe dovuto sostituirli agilmente e che, invece, ha mostrato tutti i limiti di un’industria della difesa che fatica a fare il salto di qualità.

La morsa di Pechino e Islamabad

Sullo sfondo, l’India deve fare i conti con minacce concrete e tecnologicamente avanzate. La Cina sta accelerando i propri programmi militari con un ritmo che lascia poco spazio all’immaginazione. Oltre al già operativo caccia stealth J-20 e allo sviluppo del J-35A terrestre, Pechino ha svelato i nuovi jet tattici J-XDS e J-36, senza contare le varianti imbarcate per le nuove portaerei.

Dall’altra parte del confine, il Pakistan non sta a guardare. Oltre a continuare lo sviluppo del caccia leggero JF-17 Thunder, Islamabad sembra in procinto di acquisire velivoli cinesi di ultima generazione, nello specifico lo stealth FC-31, accompagnati da un arsenale di armamenti aria-superficie altamente capacitivi.

Il miraggio europeo: GCAP contro FCAS

Di fronte a queste pressioni, e con i caccia di quinta generazione (come l’F-35 americano offerto di recente e il Su-57 russo) che sembrano non convincere del tutto per questioni di sovranità o di ritardi storici, l’India punta a “saltare la fila” e passare direttamente alla sesta generazione. Le opzioni sul tavolo sono due, entrambe con le loro peculiarità e criticità.

Programma Nazioni Leader Stato Attuale Possibili sfide per l’India GCAP (Global Combat Air Program) Regno Unito, Italia, Giappone Relativamente stabile, ruoli industriali già definiti. Difficoltà nell’ottenere una quota di lavoro industriale (workshare) significativa. Probabile acquisto “off-the-shelf”. FCAS (Future Combat Air System) Francia, Germania, Spagna Segnato da forti tensioni interne, specialmente tra Dassault e Airbus. Rischio di collasso del progetto o di ritardi estremi. Possibilità di sostituire la Germania se quest’ultima dovesse sfilarsi, ma con incognite sui requisiti tecnici.

Da un punto di vista strettamente pragmatico, il GCAP appare oggi come il programma più solido. Tuttavia, le quote di partecipazione industriale sono già state blindate da Londra, Roma e Tokyo. Un ingresso indiano comporterebbe un acquisto quasi “a scaffale”, un’opzione che cozza pesantemente con le politiche di Make in India tanto care al governo, limitando le ricadute positive in termini di occupazione e moltiplicatore keynesiano sul territorio nazionale.

Sul fronte opposto, il FCAS franco-tedesco è paralizzato da mesi da dispute sulla leadership industriale. L’idea che l’India, già cliente di Dassault con i Rafale, possa subentrare a una Germania sempre più insofferente è affascinante dal punto di vista geopolitico, ma un vero azzardo industriale. Si rischierebbe di iniettare capitali immensi in un programma che potrebbe implodere da un momento all’altro, e comunque i francesi, per quanto in ottimi rapporti con Nuova Delhi, dopo la fornitura di caccia Rafale, sono comunque dei partner problematici.

Tra desideri e portafoglio

L’interesse indiano per FCAS o GCAP rappresenta un potenziale afflusso di capitali colossale per le industrie europee. Per i consorzi del Vecchio Continente, i fondi di Nuova Delhi potrebbero abbassare drasticamente i costi unitari e salvare i programmi da una potenziale spirale mortale dei costi.

Tuttavia, bisogna rimanere ancorati alla realtà. Come ricordano gli analisti più disincantati, il comitato parlamentare a cui è stato presentato questo piano “non ha denti”. Finché il governo non firmerà gli assegni, l’ingresso dell’IAF in un programma di sesta generazione rimane una velleità. Nel frattempo, l’India farebbe bene a non accantonare le soluzioni asimmetriche, come i velivoli da combattimento collaborativi (CCA) senza pilota, l’unico vero strumento in grado di fare massa critica in tempi rapidi e a costi sostenibili.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link