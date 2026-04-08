L’India accende il suo reattore autofertilizzante: un passo verso l’indipendenza energetica nucleare

L’India ha segnato un traguardo fondamentale nella sua complessa strategia energetica. A Kalpakkam, nel Tamil Nadu, il Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) da 500 MWe ha ufficialmente raggiunto la “criticità“. Tradotto per i non addetti ai lavori: la reazione a catena dei neutroni si autosostiene in modo stabile, primo ineludibile passo prima di poter immettere megawatt nella rete elettrica. Non parliamo di un impianto qualsiasi, ma di un tassello ingegneristico cruciale per garantire l’autosufficienza energetica di un colosso demografico in rapida espansione industriale.

Mentre una parte del mondo occidentale si concentra quasi esclusivamente sulle reti alimentate da fonti rinnovabili intermittenti, Nuova Delhi, con pragmatico realismo, porta avanti un programma decennale basato sull’atomo avanzato.

Cos’è un reattore veloce autofertilizzante (FBR)?

Per comprendere la portata della notizia, occorre addentrarsi nella tecnica. A differenza dei reattori convenzionali (ad acqua leggera o pesante), un reattore veloce autofertilizzante è concepito non solo per generare elettricità, ma per produrre più combustibile fissile di quanto ne consumi durante il suo funzionamento. Sembra un paradosso termodinamico, ma è pura efficienza della fisica nucleare.

Nei reattori tradizionali, i neutroni rilasciati dalla fissione vengono rallentati dall’acqua (che funge da moderatore) per facilitare nuove reazioni. In un FBR, invece, non si usa acqua, ma si impiega sodio liquido come fluido di raffreddamento. Questo permette ai neutroni di mantenere un’elevata energia cinetica, rimanendo “veloci”.

Il cuore del reattore, alimentato a ossido misto di uranio e plutonio (MOX), è circondato da un “mantello” di materiale fertile, tipicamente uranio-238 (che di per sé non è adatto alla fissione convenzionale). Quando i neutroni veloci colpiscono questo mantello, l’uranio-238 si trasmuta in plutonio-239, creando di fatto nuovo combustibile pronto all’uso.

I vantaggi di questa architettura sono notevoli:

Massimizzazione delle risorse: Estraggono fino a 60 volte più energia dall’uranio grezzo rispetto ai reattori standard.

Estraggono fino a 60 volte più energia dall’uranio grezzo rispetto ai reattori standard. Gestione delle scorie: Possono utilizzare come combustibile le scorie ad alta radioattività e lunga vita prodotte da altri reattori, “bruciandole” e riducendone drasticamente la pericolosità temporale.

Possono utilizzare come combustibile le scorie ad alta radioattività e lunga vita prodotte da altri reattori, “bruciandole” e riducendone drasticamente la pericolosità temporale. Indipendenza a lungo termine: Garantiscono un ciclo del combustibile quasi chiuso.

Il fantasma europeo: il caso Superphénix

L’Europa aveva sviluppato questa tecnologia con largo anticipo, ma ha scelto di abbandonarla. L’esempio storico più rilevante è il reattore francese Superphénix, situato a Creys-Malville, a cui partecipò attivamente anche l’italiana Enel. Inaugurato negli anni ’80, era un colosso autofertilizzante da 1200 MWe.

Tuttavia, il progetto fu funestato da complessità tecniche. Il sodio liquido, estremamente efficace nello scambio termico, è altamente reattivo se entra in contatto con acqua o aria, rendendo le manutenzioni estremamente delicate. I costi di gestione lievitarono e, complice una feroce opposizione politica e ambientalista, l’impianto venne spento definitivamente nel 1998 sotto il governo Jospin. L’Europa rinunciò a una tecnologia promettente, ma politicamente scomoda, lasciando il primato globale alla Russia (che oggi opera con successo i reattori della classe BN) e, in prospettiva, all’India.

La via indiana verso il torio

Perché l’India insiste con tanta caparbietà su questa tecnologia? La risposta risiede nella geografia e nella geopolitica. L’India scarseggia di uranio di alta qualità, ma detiene circa un quarto delle riserve mondiali di torio, concentrate nelle sabbie costiere del Paese. Il torio, tuttavia, non è fissile di per sé.

Per sfruttarlo, il celebre fisico Homi Bhabha ideò negli anni ’50 un ambizioso programma in tre fasi:

Fase del Programma Combustibile Utilizzato Processo Chiave Obiettivo Strategico Fase 1 Uranio naturale Reattori ad acqua pesante (PHWR) Produrre energia e accumulare plutonio-239. Fase 2 Plutonio (MOX) e Uranio Reattori Autofertilizzanti (come il PFBR) Generare nuovo combustibile e preparare la base per il torio. Fase 3 Torio e Uranio-233 Reattori avanzati al Torio Indipendenza energetica totale e secolare.

Il reattore PFBR di Kalpakkam rappresenta esattamente l’anello di congiunzione tra la prima e la terza fase. Se i test a bassa potenza andranno a buon fine e l’impianto verrà collegato alla rete, l’India diventerà la seconda nazione al mondo a gestire un reattore breeder commerciale, avvicinandosi al sogno di un’economia alimentata in modo stabile e indipendente dalle proprie spiagge ricche di torio.