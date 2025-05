La “Guerra dell’acqua”, riguardante le risorse dell’Indo, inizia a prendere forma fra India e Pakistan.

Il Segretario Capo di Jammu e Kashmir ordina di accelerare i lavori di 2 progetti idroelettrici tra le obiezioni del Pakistan.

Il Segretario Capo di Jammu e Kashmir ha ordinato ai funzionari di accelerare la costruzione di due importanti progetti di energia idroelettrica – Ratle e Dul Hasti – nel distretto di Kishtwar, in mezzo alle obiezioni del Pakistan sul flusso d’acqua e sulla conformità al Trattato sulle Acque dell’Indo.

Questo avviene dopo che il Pakistan ha sollevato obiezioni ai progetti Rattle e Dul Hasti in diverse occasioni, citando preoccupazioni sul flusso d’acqua e sulla conformità al Trattato sulle Acque dell’Indo, che è stato sospeso dall’India in seguito all’attacco terroristico di Pahalgam del 22 aprile.

Tuttavia, l’India sostiene che i progetti aderiscono alle linee guida del trattato e sono cruciali per la sicurezza energetica e lo sviluppo economico della regione.

Il Segretario Capo ha condotto una revisione dettagliata del progetto idroelettrico di Rattle da 850 MW e della centrale idroelettrica di Dul Hasti da 390 MW.

Il Dipartimento per l’Informazione e le Relazioni Pubbliche di Jammu e Kashmir ha condiviso un momento della visita su X: “Il Segretario Capo Atal Dulloo ha visitato i progetti idroelettrici di Rattle (850 MW) e Dul Hasti (390 MW) per esaminare i progressi e le operazioni.”

Le acque dell’Indo e dei suoi affluenti sono letteralmente vitali per il Pakistan, che ne ricava sia risorse energetiche sia per l’agricoltura. L’India aveva già denunciato il Trattato dell’Indo che , dal 1960, ne gestisce le acque, ma dopo i recenti attentati in Kashmir si è ripromessa di non fare giungere più una goccia d’acqua in Pakistan.

Queste accelerazioni nella costruzione delle dighe ne sono il segnale. Il Pakistan ha dichiarato di essere pronto alla guerra per difendere il proprio diritto alle acque. La tensione fra i due paesi è lungi dall’essere ris