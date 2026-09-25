L’incubo del risveglio: tremila anni di cure del dopo sbornia nella Storia

Il risveglio dopo una notte di eccessi è una condanna senza appello: bocca impastata, un martello che batte contro le tempie e lo stomaco in aperta rivolta. Subito dopo arriva il terrore psicologico, oggi reso spietato dallo smartphone. Bastano pochi secondi per afferrare il telefono e scoprire con orrore quali messaggi imbarazzanti abbiamo inviato o quali foto testimoniano il naufragio della nostra dignità.

Non è una debolezza dei nostri tempi. L’orrore fisico e morale del giorno dopo accompagna l’uomo fin dai suoi primi brindisi, lasciando dietro di sé una lunga scia di figure meschine, sovrani impazziti e rimedi grotteschi inventati nel disperato tentativo di sfuggire alla punizione della natura.

Re impazziti e filosofi d’acciaio

Nel mondo antico l’eccesso di alcol non era preso alla leggera. Greci e Romani consideravano un atto da veri barbari bere il vino puro, senza allungarlo con abbondante acqua. Farlo significava sfidare direttamente la pazzia.

Lo storico Erodoto racconta la fine ingloriosa di Cleomene I, re di Sparta. Il sovrano prese la pessima abitudine di tracannare vino non diluito insieme ai guerrieri Sciti, famosi per la loro ferocia. Il risultato fu immediato: il re perse del tutto il senno e scivolò in una demenza furiosa che lo portò alla rovina e alla morte.

Soltanto rarissimi individui sembravano immuni alla punizione del calice. Nel Simposio di Platone, mentre il giovane Alcibiade fa irruzione completamente ubriaco rovinando la discussione, il filosofo Socrate beve quantità enormi di vino senza mai barcollare. Il mattino seguente Socrate è l’unico sveglio, fresco e lucido, mentre gli altri ospiti giacciono a terra tramortiti. Una grazia concessa a pochi eletti.

Tutti gli altri cercavano rifugio nei culti religiosi. Gli adepti di Dioniso invocavano il dio del vino attraverso inni sacri, implorando estasi ed ebbrezza senza conseguenze nefaste. Purtroppo per loro, le suppliche mistiche servivano a poco una volta sorto il sole.

I disastri biblici tra tende e vergogna

I testi sacri della tradizione giudaico-cristiana descrivono il collasso da alcol con crudo realismo, mostrandone le devastanti conseguenze morali e familiari.

Noè, scampato miracolosamente alle acque del Diluvio universale, decide come prima cosa di piantare una vigna. Il vino che ne ricava lo stordisce a tal punto da farlo crollare nudo e privo di sensi sul pavimento della sua tenda. La scoperta del patriarca addormentato e indifeso scatena una frattura insanabile tra i suoi figli. Cam assiste alla scena senza coprirlo, mentre Sem e Jafet camminano all’indietro per vestire il padre senza guardarlo. Quando Noè si risveglia, ancora in preda ai postumi, lancia una maledizione durissima contro la discendenza di Cam.

Una sorte simile tocca a Lot tra le montagne dopo la distruzione di Sodoma. Ubriacato per due sere consecutive dalle figlie, perde qualsiasi contatto con la realtà e compie atti di cui non conserverà alcun ricordo cosciente. La Bibbia non entra nei dettagli medici del risveglio di Noè o di Lot, ma la proverbiale irritabilità con cui entrambi affrontano il mattino successivo racconta benissimo l’inferno dell’emicrania e del senso di colpa.

Il verme del malto e la taverna dei peccatori

Nel Medioevo il consumo smodato di alcol venne inquadrato dalla Chiesa come una diramazione del peccato capitale di gola. Il vino rimase a lungo un privilegio per pochi, soprattutto nell’Europa del Nord, o in generale quello di qualità: era la bevanda dei nobili, simbolo di potere terreno e strumento sacro della liturgia eucaristica. Nell’Europa meridionale il vino era più abbondante, ma di qualità molto variabile.

La Scuola Medica Salernitana aveva un approccio semplice e pratico alla stanchezza del giorno dopo, al dopo sbornia: bere piccoli sorsi d’acqua fresca seguiti da profondi respiri, una cura pratica che andrebbe bene anche oggi. Gli arabi consigliavano una zuppa densa di spezie e carne, la Kishkiyya.

Per il popolo minuto in Germania , Francia del nord o Inghilterra, c’erano la birra casalinga e le birre forti ad alta gradazione. Erano bevande povere, ma capaci di stendere un uomo in poche pinte.

Nel poema trecentesco Piers Plowman , Pietro l’Aratore, di William Langland, il personaggio allegorico della Gola viene intercettato sulla strada verso la chiesa dall’ostessa Betty, finendo per trascorrere la giornata a tracannare birra invece di pensare all’anima. Le locande divennero così l’incubo dei predicatori.

Nel Cinquecento il medico inglese Andrew Boorde descrisse con spietata esattezza la paralisi sensoriale che segue una notte di bevute: sensi annebbiati, stomaco chiuso e testa che pulsa fino a scoppiare.

Boorde diede la colpa al “verme del malto”, un piccolo parassita delle granaglie usato come metafora popolare dell’alcol che faceva “girare il mondo su ruote” dentro il cranio del disgraziato.

Il menù della disperazione: ricette assurde nei secoli

Davanti a una sofferenza così intensa, medici e guaritori hanno trascorso i secoli a inventare scudi preventivi. La farmacopea del passato oscillava regolarmente tra la cucina bizzarra e la pura superstizione.

Le ricette per scongiurare il colpo della sbornia prevedevano rituali da compiere rigorosamente prima di toccare il primo bicchiere:

Mandorle amare e cavoli crudi: Considerati dai medici greci il baluardo principale per impedire ai vapori alcolici di salire al cervello.

Considerati dai medici greci il baluardo principale per impedire ai vapori alcolici di salire al cervello. Cotogne cotte al forno e assenzio: Una combinazione rinascimentale studiata per rinforzare lo stomaco e calmare l’irritazione interna.

Una combinazione rinascimentale studiata per rinforzare lo stomaco e calmare l’irritazione interna. Polmoni di capra arrostiti: Il rimedio estremo suggerito nell’antica Roma, basato sulla credenza che la carne polmonare dell’animale potesse assorbire l’umidità velenosa dell’alcol.

Il rimedio estremo suggerito nell’antica Roma, basato sulla credenza che la carne polmonare dell’animale potesse assorbire l’umidità velenosa dell’alcol. Masticare chiodi di garofano: Un antico uso medievale per rinfrescare l’alito pesante e sedare la nausea gastrica. Prima di provare questa cura ai giorni nostri vi consigliamo di assaggiare un chiodo di garofano.

Quando questi intrugli fallivano, i trattati medici consigliavano rimedi drastici: camminate forzate a passo svelto, riposo totale al buio e, nei casi più disperati, la purga violenta tramite vomito.

La sentenza della medicina moderna

Oggi i polmoni di capra sono scomparsi dalle abitudini comuni, sostituiti da beveroni colorati, bustine effervescenti e integratori da farmacia. La domanda resta identica: esiste davvero una cura scientifica?

La risposta della medicina seria è deludente. Una revisione sistematica pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Addiction ha analizzato i rimedi più noti sul mercato, compresi l’acido tolfenamico, il piritinolo e l’estratto di chiodi di garofano. La conclusione dei ricercatori è lapidaria: le prove a sostegno dell’efficacia di questi prodotti sono quasi inesistenti o di bassissima qualità metodologica.

Nessuna compressa è in grado di neutralizzare magicamente i sottoprodotti tossici generati dal fegato mentre scompone l’alcol. L’idea stessa di cancellare con una scorciatoia chimica i danni autoinflitti al corpo resta una pura illusione commerciale.

La penitenza laica di Kingsley Amis

Nel suo celebre saggio On Drink del 1972, lo scrittore britannico Kingsley Amis spiegò che la parte peggiore del dopo-sbornia non risiede nel corpo, ma nella mente. Amis definì questa sensazione “postumi metafisici”. Il malessere metafisico è quell’angoscia indefinibile fatta di rimorso, vergogna, malinconia e paura del giudizio altrui. Una crisi esistenziale che nessun farmaco può spegnere. La ricetta di Amis per superare questa fase era quasi spirituale: immergersi in letture cupe e ascoltare musica solenne. Per cominciare a stare meglio, spiegava lo scrittore, bisogna prima accettare di sentirsi completamente miserabili.

Il dopo-sbornia rimane l’ultima forma di espiazione laica della nostra epoca. Il corpo presenta un conto salato e non ammette sconti: chi cerca una via d’uscita senza soffrire si illude, perché l’unica vera cura preventiva resta non superare quel limite che trasforma la festa in rovina.