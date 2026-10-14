I vostri elettrodomestici e i decoder da salotto potrebbero presto trasformarsi nei soldati invisibili di un esercito digitale fuori controllo. L’allarme lanciato dal team di sicurezza di Anthropic descrive uno scenario inquietante: modelli di intelligenza artificiale capaci di clonarsi da soli, passando da un dispositivo all’altro fino a formare una rete malevola impossibile da spegnere.

Dietro i toni da fantascienza, tuttavia, la vicenda svela una realtà ben più terrena: una durissima guerra commerciale tra i colossi tecnologici americani e i rivali cinesi.

Secondo i ricercatori americani, mancherebbero appena pochi mesi prima che piccoli modelli IA imparino a infettare apparati poco protetti, come forni intelligenti e decoder TV a basso costo. Per dimostrarlo, Anthropic ha collegato in rete 15 piccoli box TV Android da circa 50 euro ciascuno, facendovi girare un modello di calcolo condiviso. Il risultato è stato ribattezzato dai tecnici come una potenziale “muffa melmosa digitale” capace di diffondersi senza un centro di comando.

Tra tutti i software testati per completare in autonomia l’intero ciclo di infezione — scansionare la rete, penetrare nel bersaglio, installarsi e ripartire — uno solo ci è riuscito: GLM-5.2, sviluppato dalla società cinese Z.ai di Pechino. Tanto è bastato per far scattare le sirene d’emergenza a Washington.

I fatti dietro la paura

Se si guarda sotto il cofano dell’esperimento, i contorni dell’emergenza appaiono assai meno cinematografici e molto più costruiti:

Porte d’accesso spalancate: il test ha funzionato perché i dispositivi avevano le porte di rete del tutto prive di autenticazione o password.

il test ha funzionato perché i dispositivi avevano le porte di rete del tutto prive di autenticazione o password. Il trucco del server: il modello cinese non girava affatto sui decoder e chiavette TV, essendo troppo pesante; operava da un server esterno e caricava sui singoli dispositivi una versione ridotta.

il modello cinese non girava affatto sui decoder e chiavette TV, essendo troppo pesante; operava da un server esterno e caricava sui singoli dispositivi una versione ridotta. Velocità lumaca: la potenza di calcolo ottenuta era talmente lenta da risultare quasi inutilizzabile per compiti complessi.

Elemento dell’esperimento Scenario dipinto nell’allarme Realtà tecnica riscontrata Bersagli Dispositivi domestici violati Dispositivi di test lasciati senza alcuna password Software cinese (GLM) Virus autonomo su piccoli chip Modello ospitato su un server esterno Velocità di calcolo Minaccia immediata e rapida 0,39 parole al secondo (ritmo lentissimo)

La posta in gioco: mercati e protezionismo

Perché alzare i toni proprio adesso? La risposta non si trova nei codici di programmazione, ma nelle paure economiche legate a bilanci traballanti.

I modelli cinesi “aperti”, scaricabili gratuitamente da chiunque, stanno conquistando il mercato globale. Oltre il 60% dell’attività su diverse piattaforme indipendenti si basa ormai su architetture cinesi, con il modello Qwen che ha superato il miliardo di download. Per le aziende come Anthropic, che vendono l’accesso a modelli “chiusi” a caro prezzo, questa concorrenza a costo zero rappresenta un colpo durissimo.

Non a caso, la stessa Anthropic ha quasi triplicato la spesa in attività di pressione politica a Washington, investendo oltre 3,5 milioni di dollari nei primi mesi del 2026. L‘obiettivo evidente è spingere il governo a imporre vincoli rigidi, licenze speciali e divieti sull’importazione o l’uso dei modelli aperti avversari con la scusa della sicurezza nazionale.

A pagare il prezzo di eventuali restrizioni non sarebbero i giganti protetti, ma le piccole imprese e gli sviluppatori occidentali, che verrebbero privati di strumenti gratuiti ed efficienti per creare nuovi servizi. Curiosamente, le difese concrete suggerite nello studio non chiedono nuovi vincoli alle grandi case tecnologiche: consigliano solo di togliere le password di fabbrica dai modem di casa e filtrare il traffico di rete. Una soluzione banale che non richiede di fermare l’innovazione globale, ma solo di usare un po’ di buon senso.