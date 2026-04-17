L’impero non si ferma: OnlyFans verso una valutazione da 3 miliardi dopo la scomparsa di Radvinsky

Il business, per sua natura, non conosce pause di riflessione, neanche di fronte alle tragedie personali. A meno di un mese dalla prematura scomparsa a 43 anni di Leonid Radvinsky, l’imprenditore ucraino-americano che ha trasformato OnlyFans in una vera e propria corazzata dei pagamenti online, la piattaforma britannica si prepara a cedere una quota di minoranza. L’acquirente in pole position è Architect Capital, fondo d’investimento di San Francisco.

La valutazione complessiva del gruppo, qualora l’operazione andasse in porto, supererebbe i 3 miliardi di dollari. Una cifra di tutto rispetto, anche se ridimensionata rispetto ai 5 miliardi ipotizzati in passato, quando sul tavolo c’era la cessione della maggioranza.

I numeri di una macchina da liquidità

Da un punto di vista strettamente macroeconomico e di flussi di cassa, OnlyFans rappresenta un ecosistema chiuso ad altissima velocità di circolazione della moneta. Non stiamo parlando di un’azienda che brucia cassa rincorrendo la crescita, ma di una formidabile macchina da dividendi.

Ecco i dati finanziari chiave dell’ultimo esercizio:

Volume di transazioni (GMV): 7,2 miliardi di dollari generati dagli abbonamenti, mance e richieste speciali.

7,2 miliardi di dollari generati dagli abbonamenti, mance e richieste speciali. Dividendi staccati: 701 milioni di dollari (un record assoluto per la piattaforma, e una cifra enorme vista la valorizzazione).

701 milioni di dollari (un record assoluto per la piattaforma, e una cifra enorme vista la valorizzazione). Quota in trattativa: Inferiore al 20%.

Il controllo della società rimarrà saldamente nelle mani del trust familiare guidato dalla vedova Katie Radvinsky, garantendo continuità operativa a un’azienda estremamente profittevole.

Le ricadute economiche: da piattaforma streaming a Fintech

L’aspetto più interessante e dalle maggiori ricadute economiche di questa operazione non è la semplice monetizzazione degli eredi, ma l’evoluzione industriale che ne consegue. L’ingresso di Architect Capital non porterà solo capitale fresco (raccolto tramite una Special Purpose Vehicle), ma know-how finanziario.

L’obiettivo strategico è sviluppare nuovi servizi finanziari dedicati ai creator. Chi opera in questo settore subisce costantemente il fenomeno del de-banking: le banche tradizionali, spaventate dai rischi reputazionali legati al mondo dell’intrattenimento per adulti, chiudono i conti o negano l’accesso al credito. OnlyFans, trasformandosi in un fornitore di servizi finanziari integrati, andrebbe a chiudere il cerchio del suo ecosistema, internalizzando i profitti derivanti dai servizi bancari ed erogando credito laddove il mercato tradizionale fallisce per moralismo o rigidità dei modelli di compliance. Un approccio pragmatico per risolvere un’inefficienza del mercato del credito.