L’illusione di Fort Knox: come l’oro di Washington può salvare il debito USA distruggendo il dollaro

Il debito pubblico americano ha ormai sfondato la spaventosa soglia dei 40.000 miliardi di dollari e il costo per rifinanziarlo sta mettendo all’angolo il Tesoro. Nei corridoi di Washington torna a farsi largo una tentazione antica quanto rischiosa: monetizzare le riserve auree custodite a Fort Knox. Un colpo di bacchetta magica contabile da oltre mille miliardi di dollari, capace di regalare una boccata d’ossigeno immediata, ma con il rischio concreto di innescare una corsa alla svalutazione monetaria senza ritorno.

Dietro questa proposta si nasconde un’anomalia contabile che dura da oltre cinquant’anni. Nei libri contabili del governo degli Stati Uniti, l’oro ufficiale è ancora iscritto al prezzo politico fissato nel 1973: appena 42,22 dollari per oncia.

All’epoca il legame tra dollaro e metallo giallo si era appena spezzato. Oggi, con le quotazioni di mercato che viaggiano su livelli record, le circa 8.133 tonnellate di riserve federali (oltre 260 milioni di once) valgono a bilancio la cifra irrisoria di circa 11 miliardi di dollari. Una goccia nel mare rispetto al debito complessivo.

Nel mondo reale, però, quella stessa montagna di lingotti custodita tra il Kentucky, West Point e Denver vale oltre 1.200 miliardi di dollari. La differenza tra il valore fittizio e il prezzo effettivo è un tesoro nascosto di circa 1,2 trilioni di dollari che Washington non ha mai formalmente iscritto a bilancio.

Voce Contabile Valore a Bilancio (Ufficiale) Valore di Mercato Attuale Prezzo per oncia $42,22 Oltre $4.600 / oncia Riserve USA (8.133 t) Circa 11 miliardi di dollari Circa 1.200 miliardi di dollari Plusvalenza potenziale — +1.189 miliardi di dollari

Come funzionerebbe il meccanismo? Nessuno andrebbe a caricare i lingotti sui camion per venderli a Wall Street. L’operazione sarebbe interamente burocratica e non richiederebbe alcuna cessione fisica.

Il Congresso dovrebbe semplicemente approvare una legge per aggiornare il prezzo statutario dell’oro ai livelli correnti di mercato. A quel punto, il Tesoro emetterebbe nuovi “certificati aurei” per un valore pari alla rivalutazione e li consegnerebbe alla Federal Reserve.

La banca centrale, in cambio di questi certificati cartacei, accrediterebbe all’istante oltre 1.100 miliardi di dollari di liquidità fresca sul conto corrente del governo (il Treasury General Account, il Conto Corrente del Tesoro USA). Il Tesoro potrebbe così spendere questa somma colossale o rimborsare i titoli di Stato in scadenza senza dover emettere un solo nuovo Treasury bond sul mercato.

A prima vista sembra la soluzione perfetta. Niente tasse aggiuntive per i cittadini, nessuna nuova emissione di debito che fa salire i tassi di interesse e un sollievo immediato per i conti pubblici. Ma in economia i pasti gratis non esistono, e questa scorciatoia contabile presenta conti salatissimi.

L’opzione di vendere materialmente l’oro sui mercati internazionali per fare cassa è esclusa sul nascere da qualsiasi analista. Riversare di colpo 8.000 tonnellate di metallo sul mercato globale farebbe crollare le quotazioni all’istante, polverizzando proprio il valore che si vorrebbe incassare. L’ingegneria dei certificati con la Fed resta quindi l’unica strada percorribile, ma apre una voragine ben più insidiosa sul piano monetario.

Monetizzare l’oro non crea alcuna ricchezza reale. Il Tesoro possiede già quei lingotti: l’operazione si limiterebbe a trasformare una plusvalenza teorica in moneta spendibile, creata dal nulla dalla banca centrale a uso e consumo della spesa governativa.

Il paradosso logico e finanziario è evidente. L’oro ha raggiunto valori stellari proprio perché gli investitori di tutto il mondo temono la svalutazione del dollaro e la deriva dei debiti sovrani occidentali. Utilizzare il prezzo record dell’oro per stampare altri dollari significherebbe alimentare esattamente l’incendio da cui ci si vuole proteggere.

Le ricadute pratiche sui mercati finanziari sarebbero immediate:

Fuga dal dollaro: I partner commerciali e gli investitori internazionali vedrebbero nella manovra la prova che Washington preferisce svalutare la propria moneta anziché governare la spesa pubblica, o meglio che gli USA devono ricorrere a qualche trucco per finanziarsi. Sarebbe un pessimo segnla.e

I partner commerciali e gli investitori internazionali vedrebbero nella manovra la prova che Washington preferisce svalutare la propria moneta anziché governare la spesa pubblica, o meglio che gli USA devono ricorrere a qualche trucco per finanziarsi. Sarebbe un pessimo segnla.e Aumento del premio al rischio: Chi compra titoli di Stato americani a lunga scadenza chiederebbe tassi di interesse ancora più alti per proteggersi dal rischio di svalutazione e inflazione futura.

Chi compra titoli di Stato americani a lunga scadenza chiederebbe tassi di interesse ancora più alti per proteggersi dal rischio di svalutazione e inflazione futura. Fine dell’indipendenza della Fed: La separazione tra politica fiscale e politica monetaria verrebbe definitivamente cancellata, trasformando la banca centrale in un semplice ufficio cassa del Tesoro.

La separazione tra politica fiscale e politica monetaria verrebbe definitivamente cancellata, trasformando la banca centrale in un semplice ufficio cassa del Tesoro. Corsa ai beni rifugio fisici: La mossa confermerebbe la fragilità delle valute fiat, spingendo capitali ancora più massicci verso oro, argento e materie prime.

C’è poi un limite strutturale insuperabile: l’oro si può rivalutare una sola volta. Anche incassando 1.200 miliardi di dollari in un giorno, quella somma coprirebbe a malapena il deficit di bilancio di un singolo anno fiscale americano.

Esaurito il cuscinetto d’oro, il governo federale si ritroverebbe punto e a capo, con lo stesso identico disavanzo annuale tra entrate e uscite, ma con un’arma in meno nell’arsenale e una moneta pesantemente screditata a livello globale.

Rivalutare le riserve di Fort Knox per finanziare la spesa corrente è una mossa teoricamente possibile, ma pessima dal punto di vista del messaggio che darebbe ai mercati. Trasmetterebbero ai mercati la sensazione che non ci sono può strumenti per finanziare il debito USA. Prima di un passo estremo del genere, sicuramente, assisteremmo a un intervento meno evidente, ma più efficace, della Federal Reserve per “Aiutare” il debito americano.