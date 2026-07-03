L’ideologia di Bruxelles minaccia l’energia europea: scontro totale sul nucleare francese

Il tempo stringe per il futuro energetico europeo, e la burocrazia di Bruxelles rischia di spegnere la luce. La Francia ha fretta di far partire il piano per i nuovi reattori nucleari EPR2. EDF ha bisogno del via libera della Commissione Europea agli aiuti di Stato entro la fine dell’anno.

Ma l’Europa frena. I burocrati europei preferiscono i dogmi del libero mercato alla sicurezza delle forniture. Questo scontro rischia di far saltare i tempi e di lasciare l’industria senza tutele di fronte alle prossime tempeste dei prezzi.

Il blocco ideologico della Commissione

A Bruxelles la Direzione della Concorrenza non si muove di un millimetro. Fonti interne a EDF esprimono forte preoccupazione. La Commissione Europea resta legata a una visione teorica di concorrenza perfetta.

L’obiettivo europeo è colpire i vecchi monopoli di Stato. La realtà economica dice invece che i grandi investimenti strategici non si fanno con le regole del mercato del giorno dopo.

La Polonia e la Repubblica Ceca hanno ottenuto il via libera per i loro piani nucleari. La Francia però pesa molto di più sul mercato elettrico continentale. Per questo Bruxelles usa il pugno di ferro con Parigi.

I numeri del “cantiere del secolo”

Il piano francese prevede la costruzione di sei nuovi reattori di tipo EPR2. I primi lavori sono già partiti nel sito di Penly, in Normandia.

I dati economici del progetto mostrano cifre colossali:

Voce di spesa Valore stimato Costo totale stimato (valore attuale) 84 miliardi di euro Quota finanziata da prestito statale 60% (tramite Caisse des dépôts) Prezzo di riferimento per i ricavi (CfD) 97 euro per MWh (9,7 centesimi a KWh)

I ritardi accumulati negli scorsi anni pesano sulla tabella di marcia. EDF vuole prendere la decisione finale di investimento entro dicembre 2026, prima delle incerte elezioni presidenziali francesi della primavera del 2027.

Contratti a lungo termine contro la lotteria del mercato

La vera mela della discordia riguarda il modo in cui verrà venduta l’elettricità prodotta. La Francia vuole stabilità. Il governo di Parigi propone contratti bilaterali a lungo termine, chiamati PPA (Power Purchase Agreements).

Con questo sistema, EDF può vendere l’energia direttamente ai grandi clienti industriali a un prezzo fisso e garantito per molti anni.

Il vantaggio pratico: Le imprese sanno in anticipo quanto pagheranno l’energia e possono pianificare i loro investimenti. EDF ha la certezza di rientrare dei costi di costruzione. Il tutto eliminando i rischi geopolitici che sono legati ai mercati energetici e la dipendenza da sole e vento.

Bruxelles, al contrario, vuole che la quasi totalità dell’energia passi dalle borse elettriche a breve termine. La Commissione crede che la liquidità del mercato tuteli i consumatori.

La lezione dimenticata della crisi del gas

La posizione della Commissione Europea ignora la storia recente. Affidarsi interamente ai mercati spot espone i cittadini e le imprese alla speculazione finanziaria internazionale.

Abbiamo già visto questo film con il mercato del gas TTF di Amsterdam. Le tensioni geopolitiche e i giochi degli speculatori hanno fatto esplodere le bollette negli anni passati, mettendo in ginocchio la manifattura europea.

La borsa elettrica non crea vera concorrenza quando l’offerta è scarsa. Produce solo instabilità. La pretesa di Bruxelles di vietare i contratti a lungo termine sul nucleare rischia di ripetere lo stesso identico errore fatto con il gas.

Se il prezzo dell’elettricità rimarrà legato alla volatilità giornaliera delle borse, le industrie europee perderanno competitività rispetto a quelle americane o cinesi, che godono di costi energetici stabili e protetti.

Un futuro pieno di incertezze

I tecnici francesi stanno cercando una mediazione. Nella Repubblica Ceca si è deciso che il 70% dell’energia andrà sul mercato libero e il 30% tramite contratti stabili. Parigi sicuramente cerca accordi per percentuali maggiori.

Parigi spera di strappare un accordo di principio entro l’autunno. Resta però lo scoglio dei costi. I precedenti cantieri degli EPR a Flamanville e nel Regno Unito hanno subito enormi ritardi e aumenti di budget. Risolto il problema economico per EDF resta quello operativo: la Francia sembra diventata incapace di costruire in modo efficiente.

Fissare contratti a lungo termine oggi, con così tante incertezze sui costi finali di costruzione, resta una scommessa difficile. Ma l’alternativa della Commissione, ovvero lasciare tutto in mano al mercato azionario dell’energia, è una certezza di instabilità per l’intera economia europea.