Libia: ribellione delle guardie di sicurezza minaccia la produzione di petrolio del Paese

Le crisi petrolifere sembrano contagiarsi l’un l’altra. La National Oil Corporation libica minaccia di dichiarare forza maggiore dopo che alcuni membri delle forze di sicurezza incaricate di proteggere le infrastrutture petrolifere del Paese hanno chiuso una valvola di un importante oleodotto e interrotto la produzione in due giacimenti.

La produzione si è arrestata completamente nei giacimenti petroliferi di Hamada e Tahara e in una stazione di pompaggio dopo che i membri della Guardia delle Strutture Petrolifere hanno chiuso una valvola sull’oleodotto principale Hamada-Zawiya, ha dichiarato martedì la NOC.

Il blocco potrebbe estendersi.

La Guardia delle Strutture Petrolifere ha dichiarato che imporrà tagli parziali alla produzione per una settimana in diversi altri giacimenti, tra cui Wafa, Al-Khamsa ed El Feel. Se le sue richieste non venissero soddisfatte, ne seguirebbe un arresto totale della produzione.

La Guardia chiede di essere trasferita, dal punto di vista finanziario e amministrativo, dal Ministero della Difesa libico alla National Oil Corporation e ha chiesto che venga stabilito un calendario per completare il trasferimento. La NOC ha dichiarato che potrebbe invocare la forza maggiore se la valvola chiusa non venisse riaperta o se interruzioni simili colpissero altri giacimenti petroliferi.

La Libia si è già trovata in questa situazione. Gruppi politici, fazioni armate e lavoratori hanno ripetutamente utilizzato giacimenti petroliferi, oleodotti e terminali come leva di pressione sin dalla rivolta del 2011 che ha rovesciato Muammar Gheddafi.

L’ultima interruzione arriva proprio mentre la Libia sta cercando di aumentare notevolmente la produzione. La produzione è salita a circa 1,4 milioni di barili al giorno, il livello più alto in oltre un decennio. La NOC punta a raggiungere 1,6 milioni di barili al giorno entro la fine del 2026 e 2 milioni di barili al giorno all’inizio degli anni ’30.

Per raggiungere questi obiettivi potrebbero essere necessari da 36 a 40 miliardi di dollari di investimenti esteri, secondo il presidente della NOC Masoud Suleman. Le società internazionali hanno già iniziato a tornare nel Paese. Quest’anno la Libia ha firmato accordi di esplorazione e di condivisione della produzione con Repsol, Turkish Petroleum, Eni, QatarEnergy e MOL a seguito del suo primo importante ciclo di concessioni in 17 anni. Anche BP, Shell, Exxon e Chevron stanno cercando di tornare nel Paese.

La NOC ha ricevuto uno stanziamento di 2 miliardi di dollari nell’ambito del bilancio libico per il 2026 a sostegno dei propri piani di produzione. Il problema è molto più antico della spinta agli investimenti: i giacimenti in grado di produrre più petrolio rimangono vulnerabili a chiunque controlli la valvola.

Si tratta di cifre importanti, poi basta che la guardia di sicurezza locale non sia soddisfatta della propria situazione finanziaria e tutte le previsioni saltano.