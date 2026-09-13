Terremoto a Westminster: 72 milioni di sterline in 48 ore blindano la macchina da guerra di Farage

Una valanga improvvisa di denaro privato si è abbattuta sulla politica britannica, preparando la forza più recente a una possibile campagna elettorale. In appena due giorni, Nigel Farage e il suo partito, Reform UK, hanno incassato la cifra record di 72 milioni di sterline, polverizzando ogni precedente storico di finanziamento elettorale nel Regno Unito.

Il primo colpo è arrivato venerdì con una donazione da 36 milioni di sterline firmata da Ben Delo, miliardario del settore delle criptovalute. Nemmeno il tempo di registrare il record che Christopher Harborne, storico finanziatore della destra patriottica, ha pareggiato la cifra con un altro assegno identico da 36 milioni.

Nel giro di 48 ore, Farage ha raccolto più fondi di quanti i partiti tradizionali riescano a mettere insieme in anni di attività cioè oltre 80 milioni di Euro! Un colpo da maestro che cambia completamente le regole del gioco in vista delle prossime elezioni generali.

Il divario finanziario: un confronto impietoso

I numeri spiegano meglio di qualunque discorso la portata di questa svolta. Nei primi nove mesi dell’anno in corso, la raccolta fondi dei principali partiti britannici mostra una sproporzione impressionante:

Partito Donazioni raccolte (2026) Finanziamento pubblico (“Short Money”) Reform UK Oltre 86 milioni £ Circa 400.000 £ Conservatori 10,2 milioni £ 5,5 milioni £ Laburisti 7,7 milioni £ Dipendente da sindacati (5-10 mln £)

Fino a ieri, il record per una singola donazione a una forza politica apparteneva a un lascito testamentario di 10 milioni andato ai Tories. L’offerta più alta da un donatore vivente non superava i 9 milioni, versati dallo stesso Harborne l’anno scorso.

Oggi siamo davanti a un ordine di grandezza completamente diverso, tipico delle campagne presidenziali americane più che della sobria tradizione parlamentare britannica.

La rottura del monopolio istituzionale

Per capire l’importanza di questi capitali bisogna guardare alla struttura economica della politica inglese. Il sistema britannico prevede lo “Short Money”, un fondo pubblico destinato alle opposizioni per pagare staff, ricerche e uffici parlamentari.

Questa torta viene divisa in base ai seggi conquistati. Con soli otto deputati all’attivo, Reform riceveva briciole: appena 400 mila sterline all’anno. I Conservatori, pur reduci dalla loro peggiore disfatta storica, incassano oltre 5,5 milioni di fondi pubblici grazie alla rendita di posizione. I Laburisti, dal canto loro, hanno sempre potuto contare sulla cassa dei grandi sindacati.

Farage era di fatto escluso dall’apparato statale. Con questo tesoretto, il divario strutturale non solo viene colmato, ma si ribalta del tutto.

La corsa contro le norme di Downing Street

La pioggia di milioni non è caduta per caso proprio in questi giorni. Il governo laburista guidato da Andy Burnham aveva già predisposto una stretta normativa per tagliare i viveri ai rivali.

All’inizio dell’anno l’esecutivo ha imposto un tetto di 100 mila sterline alle donazioni provenienti da cittadini britannici residenti all’estero, una mossa mirata a colpire Harborne, da anni di base in Thailandia ma regolarmente iscritto nei registri elettorali del Regno Unito.

Con il nuovo disegno di legge elettorale (il Representation of the People Bill), diversi deputati laburisti spingevano per estendere il tetto massimo anche ai donatori individuali residenti nel Paese. Delo e Harborne hanno semplicemente battuto la legge sul tempo, versando l’equivalente di un milione di sterline al mese da qui alla fine naturale della legislatura prima che il cancello normativo si chiuda.

Delo ha accusato apertamente il governo di voler truccare la competizione democratica alterando le regole mentre la partita è in corso. Da qui la reazione a catena che ha raddoppiato la posta in palio.

Dalla propaganda sui social alla guerra sul territorio

Come verranno spesi questi soldi? Finora Reform è stata una forza politica leggera, concentrata quasi esclusivamente sulla figura mediatica di Farage e su una presenza aggressiva sui canali digitali. Non ha mai speso nella stampa o nel creare un network comunicativo. Ora le cose possono cambiare.

Una campagna elettorale vincente nel sistema uninominale secco britannico richiede però una presenza fisica capillare. Per strappare collegi a laburisti e conservatori servono sedi sul territorio, organizzatori retribuiti a tempo pieno, centri studi capaci di redigere programmi credibili e costosi sondaggi demografici mirati.

I 72 milioni freschi serviranno a costruire proprio questa infrastruttura:

Assunzione di analisti economici e team tecnici per il quartier generale di Londra.

Ingaggio di direttori di campagna professionisti in centinaia di collegi chiave.

Creazione di un apparato logistico in grado di mobilitare migliaia di volontari porta a porta.

Piani di comunicazione su larga scala per contrastare la stampa tradizionale ostile.

Con questi soldi Reform smette di essere un comitato elettorale personale e si trasforma in una macchina di partito permanente, pronta a reggere l’urto anche nell’ipotesi di elezioni anticipate improvvise.

Perché tutti questi soldi ora?

L’aspetto più interessante della vicenda riguarda le motivazioni dichiarate dai due finanziatori. Harborne ha spiegato la sua mossa collegandola alla necessità di rilanciare la base produttiva del Paese per affrontare sfide epocali: la sicurezza energetica tramite il nucleare pulito, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la difesa nazionale.

Il ragionamento di fondo è puramente economico. Senza una crescita vigorosa del prodotto interno e senza la creazione di posti di lavoro qualificati, il welfare britannico è destinato al fallimento. Servizi essenziali come sanità pubblica, scuola e assistenza agli anziani non possono reggersi sui continui aumenti fiscali decisi a Whitehall se manca la linfa dell’economia reale.

In quest’ottica, il sostegno a Farage viene venduto non come una richiesta di favori personali o titoli nobiliari, ma come un investimento infrastrutturale per scardinare l’asse burocratico che frena la produttività nazionale. Chiaramente, se poi Nigel vincerà, non dimenticherà chi lo ha aiutato e in modo così massiccio.

L’ostacolo politico: la luna di miele di Burnham

Resta da capire se i soldi saranno sufficienti a comprare la vittoria elettorale. Negli ultimi mesi il quadro politico ha visto la salita a Downing Street di Andy Burnham, una figura capace di ricucire il rapporto con la classe lavoratrice del nord dell’Inghilterra e di stabilizzare i consensi laburisti, come si può vedere dal sondaggio:

Al contempo, i Conservatori hanno mostrato segnali di risveglio nei sondaggi sotto la guida di Kemi Badenoch, decisa a non cedere terreno a destra. A complicare la strada di Farage ci sono poi le inchieste in corso: un’indagine parlamentare e accertamenti di polizia sulla gestione di vecchi fondi per la sua sicurezza personale.

Il denaro non cancella le indagini né garantisce automaticamente i voti dei cittadini delusi, ma cancella l’alibi della scarsità di mezzi. Per la prima volta nella storia recente britannica, la sfida tra il modello conservatore patriottico e il blocco progressista si giocherà ad armi finanziarie pari, se non addirittura favorevoli a chi vuole ribaltare il tavolo. Farage viene dal mondo degli affari e sicuramente riuscirà a spendere in modo oculato questa generosa dotazione.