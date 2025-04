“Liberation Day”: Trump Annuncia i Dazi Reciproci, Scatta la Nuova Guerra Commerciale?

Ci siamo. Come ampiamente anticipato e temuto, Donald Trump ha premuto il grilletto. Oggi, 2 Aprile 2025, in quello che ha definito enfaticamente il “Liberation Day”, il presidente americano ha annunciato dal Rose Garden della Casa Bianca una nuova, dirompente ondata di tariffe commerciali

.È la conferma che l’approccio muscolare “America First” è più vivo che mai e si appresta a ridisegnare (o sconvolgere) nuovamente gli equilibri economici globali. L’annuncio, avvenuto alle 16:00 ora di Washington (le 22:00 in Italia), cpromette di essere “uno dei giorni più importanti della storia americana”, secondo la portavoce Karoline Leavitt.

La Logica della “Reciprocità” e l’Ombra del Dazio Universale

Il fulcro della nuova strategia tariffaria sembra essere il concetto di “reciprocità”, un termine chiave ripetuto da Trump: “Tassiamo chi ci tassa”. L’obiettivo dichiarato è colpire i paesi che applicano tariffe elevate sui beni americani o che hanno pratiche commerciali ritenute sleali da Washington. Secondo Trump e la sua amministrazione, l’America è stata “saccheggiata” per decenni da “amici e nemici” e questa è la “dichiarazione di indipendenza economica” degli Stati Uniti

Ecco i dati presentati da Trump in un cartelllone:

Cina: 34% (non è chiaro se sommati ai precedenti del 20% e a quelli del 25% di chi compra petrolio venezuelano)

Unione Europea 20%

Svizzera 31%

Regno Unito 10%

Brasile 10%

Taiwan 32%

Giappone 24%

India 26%

Corea del Sud 25%

Indonesia 32%

Malesia 24%

Cambogia 49%

le auto hano un dazio generale del 25%.

L’annuncio ha fatto scattare l’allarme rosso nelle capitali mondiali:

Unione Europea: La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’UE “non ha iniziato questo scontro” ma è pronta a reagire con un “piano forte”, pur preferendo una soluzione negoziata .

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato che l’UE “non ha iniziato questo scontro” ma è pronta a reagire con un “piano forte”, pur preferendo una soluzione negoziata . Canada: Il Primo Ministro Mark Carney ha usato toni duri: “Vuole spezzarci così che l’America possa possederci. Non accadrà mai. La nostra risposta è combattere, proteggere e costruire”

Il Primo Ministro Mark Carney ha usato toni duri: “Vuole spezzarci così che l’America possa possederci. Non accadrà mai. La nostra risposta è combattere, proteggere e costruire” Messico: Pur pianificando contromisure, la presidente Sheinbaum ha suggerito che non si tratterà necessariamente di una risposta speculare “dazio su dazio” .

Pur pianificando contromisure, la presidente Sheinbaum ha suggerito che non si tratterà necessariamente di una risposta speculare “dazio su dazio” . Svizzera: Il Consiglio Federale ha esaminato le possibili ripercussioni e prenderà posizione probabilmente domani, una volta chiari i dettagli (RSI).

Il Consiglio Federale ha esaminato le possibili ripercussioni e prenderà posizione probabilmente domani, una volta chiari i dettagli (RSI). Mercati: Si registra volatilità e nervosismo .

Il “Liberation Day” di Trump rischia di trasformarsi in un giorno nero per il libero scambio. Mentre Washington celebra la sua “indipendenza economica”, il resto del mondo si prepara a una nuova, aspra stagione di scontri commerciali, con costi potenzialmente altissimi per imprese e consumatori a livello globale.