I lucchetti digitali che proteggono bonifici bancari, portafogli di criptovalute e segreti di Stato potrebbero non essere al sicuro ancora a lungo. A lanciare l’allarme non è un catastrofista dei social, ma Scott Aaronson, uno dei più rispettati scienziati informatici al mondo, docente all’Università del Texas ad Austin ed ex ricercatore di OpenAI.

Nel suo post del 25 novembre sul blog Shtetl-Optimized, introdotto da un titolo decisamente poco accademico, Aaronson ha scritto di essere «praticamente certo», sulla base di fonti affidabili, che i grandi laboratori di intelligenza artificiale tengano nel cassetto una o più scoperte matematiche esplosive nel campo della crittografia.

Una precisazione va fatta subito, prima che qualcuno corra a ritirare i contanti: oggi nessuna vulnerabilità reale è stata dimostrata né resa pubblica. Nessun sistema bancario è stato violato da un algoritmo segreto, ma il solo sospetto basta a riaprire una questione enorme per l’economia globale.

Che tipo di vulnerabilità si teme sia stata trovata

Le indiscrezioni raccolte tra gli addetti ai lavori, e riassunte in una nota di AI Weekly, parlano di qualcosa di molto più serio rispetto a un difetto nei software. Il timore è molto più profondo: l’IA potrebbe aver scovato scorciatoie matematiche capaci di indebolire le fondamenta stesse della sicurezza digitale.

I fronti osservati con maggiore preoccupazione sono tre:

La scomposizione rapida dei grandi numeri (sistema RSA): La voce più insistente riguarda metodi veloci per scomporre numeri enormi nei loro fattori primi. Come ricorda Cybernews, la tenuta di RSA — alla base di siti HTTPS, firme digitali e pagamenti bancari — dipende proprio dal fatto che questo calcolo richiede tempi biblici ai computer normali. Lo stesso Aaronson, ripreso da The Next Web, ha però raffreddato gli animi: le informazioni in suo possesso sono «ben lontane» da una rottura immediata di RSA.

La voce più insistente riguarda metodi veloci per scomporre numeri enormi nei loro fattori primi. Come ricorda Cybernews, la tenuta di RSA — alla base di siti HTTPS, firme digitali e pagamenti bancari — dipende proprio dal fatto che questo calcolo richiede tempi biblici ai computer normali. Lo stesso Aaronson, ripreso da The Next Web, ha però raffreddato gli animi: le informazioni in suo possesso sono «ben lontane» da una rottura immediata di RSA. Le curve ellittiche: Sono il pilastro matematico che blinda le connessioni moderne e la quasi totalità dei portafogli di criptovalute, Bitcoin in testa. Se un modello di IA trovasse una falla teorica in questo campo, l’effetto sui mercati digitali sarebbe istantaneo.

Sono il pilastro matematico che blinda le connessioni moderne e la quasi totalità dei portafogli di criptovalute, Bitcoin in testa. Se un modello di IA trovasse una falla teorica in questo campo, l’effetto sui mercati digitali sarebbe istantaneo. I sistemi “post-quantistici” come Ring-LWE: È forse il paradosso più inquietante. Si tratta delle nuove difese costruite apposta per resistere ai computer quantistici di domani. Un eventuale punto debole nella matematica dei reticoli costringerebbe governi e imprese a buttare anni di lavoro.

Perché questa volta gli esperti non sorridono

Fino a un anno fa, simili voci sarebbero state archiviate come fantascienza. A cambiare il clima è stata una settimana frenetica per la matematica pura, in cui i modelli di IA hanno iniziato ad affrontare problemi aperti da decenni, accompagnando le proprie dimostrazioni con verifiche automatiche sul software Lean.

Pochi giorni fa, il ricercatore Yupan Liu ha caricato su arXiv una dimostrazione su un complesso problema quantistico (QIP(2) = PSPACE) ottenuta con l’aiuto dell’IA: un risultato che nel 2025 avrebbe vinto premi e che oggi passa quasi come ordinaria amministrazione. Il 23 novembre, invece, sia OpenAI sia Anthropic hanno depositato su GitHub tentativi di dimostrazione per una celebre congettura del 1979 (la congettura di Valiant), pochi giorni dopo un annuncio analogo di un ricercatore di Anthropic sulla storica ipotesi di Riemann.

Come sottolineato da Crypto Briefing, tra le centinaia di risultati matematici diffusi di recente da OpenAI compaiono quasi tutte le discipline, tranne la crittografia, il che è sospetto. Anche Google Research ha pubblicato il 25 novembre studi generati dall’IA sulla scomposizione dei numeri, ma come chiarisce FinanceFeeds, Aaronson ha ribadito che si tratta di risultati puramente teorici e privi di pericoli pratici oggi.

Il rischio della sorpresa

Negli ultimi giorni, diversi disservizi e incidenti informatici hanno colpito colossi come Microsoft, Amazon Web Services e JPMorgan Chase, oltre ad agenzie statunitensi come NSA, CIA e FBI. È bene dirlo chiaramente: non esiste alcun legame provato tra questi episodi e le scoperte matematiche dell’IA.

Eppure, le conseguenze economiche di questo scenario restano molto concrete. Finora banche centrali, istituti di credito e grandi aziende avevano programmato l’aggiornamento delle proprie reti guardando ai computer quantistici: macchinari costosi, lenti da costruire e facili da monitorare, con un orizzonte comodo di dieci o quindici anni.

Un salto improvviso dell’intelligenza artificiale ribalta quel calendario. Se una soluzione matematica nasce in segreto dentro i server di due o tre società private della Silicon Valley, il mondo reale non ha il tempo di prepararsi.

Per il sistema economico significherebbe affrontare all’improvviso una spesa colossale e non pianificata per aggiornare server, sistemi di pagamento, identità digitali e archivi. Un investimento pubblico e privato massiccio, imposto non da una scelta industriale ma dall’emergenza. Con una sottile ironia di fondo: mentre gli Stati inseguono regole lente sulla sicurezza informatica, le chiavi delle casseforti digitali del pianeta rischiano di finire nelle mani di pochissimi laboratori privati, senza alcun controllo pubblico.