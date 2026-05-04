L’IA divora energia: le Big Tech fanno sogni spaziali e nucleari e usano il gas naturale

Il boom dell’IA ha scatenato un mostro energetico senza precedenti, con una corsa al limite della razionalità per fornirla dell’energia necessaria.

Nessuno sa con esattezza quanta energia richiederà il settore dell’IA nei prossimi anni, man mano che i grandi modelli linguistici continuano a evolversi e ad espandersi. In realtà, non sappiamo nemmeno con certezza quanta energia stia consumando attualmente . Ma la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che nei prossimi anni ci si possa aspettare un aumento netto e continuo della domanda da parte dei data center che alimentano il settore tecnologico, man mano che l’economia globale integra sempre più l’IA praticamente in ogni settore di mercato sulla Terra.

“L’integrazione dell’IA in quasi tutto, dalle chiamate al servizio clienti ai ‘capi’ algoritmici fino alla guerra, sta alimentando un’enorme domanda”, ha riportato lo scorso anno il Washington Post. “Nonostante i notevoli miglioramenti in termini di efficienza, reinvestire tali guadagni in modelli più grandi e più esigenti alimentati da combustibili fossili creerà il mostro energetico che immaginiamo.”

E, finora, sono i consumatori a sopportare il peso di questo ‘mostro energetico’. Poiché i data center esercitano una pressione senza precedenti sulle reti elettriche locali, i consumatori stanno pagando il prezzo della maggiore concorrenza sul contatore. Ma questo sistema è insostenibile e in evoluzione. A maggio, a seguito delle proteste degli elettori in vista delle elezioni di medio termine, le grandi aziende tecnologiche hanno firmato un impegno ad acquistare o fornire le proprie risorse energetiche per alimentare i loro data center ad alto consumo energetico, al fine di proteggere i consumatori dall’aumento dei prezzi dell’energia.

Di conseguenza, le principali aziende tecnologiche stanno iniziando a investire maggiormente nelle alternative energetiche pulite e di nuova generazione, nel tentativo di trovare modi per soddisfare i loro enormi bisogni futuri senza gettare alle ortiche i propri impegni climatici. Proprio questa settimana, Meta ha annunciato un accordo con Overview Energy per iniziare a sviluppare un sistema di energia solare nello spazio, in grado di trasmettere energia sulla Terra anche al buio.

Overview Energy è una startup che mira a mettere in orbita intorno alla Terra dei satelliti solari, in grado di raccogliere energia dal sole in ogni momento del giorno e della notte. Meta, la società dietro Facebook, ha firmato un accordo con la startup energetica per sviluppare fino a 1 gigawatt di energia solare spaziale, ovvero l’equivalente della produzione energetica di un reattore nucleare.

Tuttavia, l’accordo è puramente teorico a questo punto, poiché la tecnologia dell’energia solare spaziale non ha ancora raggiunto la visione delineata dalle due società. Overview Energy punta a lanciare un satellite pilota in orbita entro il 2028 – il che significa che ci vorranno ancora diversi anni prima che un gigawatt di potenza diventi realtà, ammesso che il progetto vada a buon fine. Ma i sostenitori della tecnologia ritengono che sia solo una questione di tempo prima che l’energia solare spaziale diventi commercialmente praticabile, e alcuni sostengono che potrebbe persino essere competitiva in termini di costi rispetto ad altre fonti energetiche già nel 2040 .

La Silicon Valley sta inoltre investendo sempre di più in una scommessa ad alto rischio sulla fusione nucleare come soluzione miracolosa per sconfiggere il mostro energetico dell’IA. “Non c’è modo di arrivarci senza una svolta”, ha dichiarato Sam Altman, cofondatore e CEO di OpenAI, l’azienda dietro ChatGPT, al Forum economico mondiale del 2024 a Davos, in Svizzera. “Questo ci spinge a investire di più nella fusione”, ha proseguito.

I giganti della tecnologia, tra cui Meta e Google, stanno inoltre investendo sempre più nella ricerca sull’energia geotermica di nuova generazione , che utilizza metodi di trivellazione avanzati mutuati dal settore petrolifero e del gas e, in alcuni progetti, persino dalla fusione nucleare per perforare in profondità e attingere al calore della Terra praticamente da qualsiasi punto della superficie.

Nel frattempo, tuttavia, Meta e altre grandi aziende tecnologiche fanno ampio ricorso al gas naturale per alimentare le loro enormi ambizioni nel campo dell’IA. Meta da sola sta finanziando lo sviluppo di 10 nuovi impianti a gas per il suo campus di data center dedicato all’IA più grande di sempre, nella Louisiana rurale. Nel frattempo, Google sta sviluppando un enorme impianto a gas naturale annesso a un campus di data center nel Texas settentrionale.

Quindi, mentre le Big Tech hanno grandi ambizioni in materia di energia pulita, queste tecnologie sono ancora lontane anni luce e le emissioni in tempo reale continuano a crescere a dismisura. Nel 2024, Google ha ammesso che le emissioni di carbonio dell’azienda erano aumentate del 48% in cinque anni a causa del boom dell’IA. Google aveva precedentemente promesso di raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2030, ma i dirigenti hanno ammesso che “man mano che integriamo ulteriormente l’IA nei nostri prodotti, ridurre le emissioni potrebbe rivelarsi una sfida”. Praticamente hanno detto una menzogna, ma non lo ammetteranno mai.