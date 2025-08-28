EconomiaEnergia
L’Europa si scontra con la realtà: obiettivi mobilità elettrico 2035 impossibili. Costruttori in allarme
L’industria automobilistica europea avverte la Commissione: il divieto sui motori a combustione dal 2035 non è più fattibile. Troppi ostacoli, dalla dipendenza asiatica alle sfide economiche. Una transizione forzata rischia di uccidere il settore.
Gli obiettivi dell’Unione Europea di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli, compresa una riduzione del 100% per le automobili entro il 2035, non sono più realizzabili, hanno affermato mercoledì i vertici delle associazioni europee dei costruttori e dei fornitori automobilistici.
Il 12 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ospiterà i dirigenti del settore automobilistico per discutere del futuro del settore, che sta affrontando la doppia minaccia della concorrenza cinese nel settore dei veicoli elettrici e dei dazi statunitensi.
In una lettera indirizzata alla von der Leyen, Ola Kaellenius, CEO di Mercedes-Benz, e Matthias Zink, CEO della divisione powertrain e chassis di Schaeffler AG, hanno affermato il loro impegno a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette dell’UE entro il 2050.
Tuttavia, hanno affermato che i produttori dell’UE si trovano ora ad affrontare una dipendenza quasi totale dall’Asia per le batterie, oltre a infrastrutture di ricarica disomogenee, costi di produzione più elevati e dazi statunitensi.
Il blocco deve andare oltre gli obiettivi relativi ai veicoli nuovi, hanno sostenuto, come la riduzione delle emissioni di CO2 del 55% rispetto ai livelli del 2021 per le automobili e del 50% per i furgoni entro il 2030 e del 100% per entrambi entro il 2035.
Le auto elettriche hanno una quota di mercato di circa il 15% delle auto nuove nell’UE, mentre i furgoni raggiungono il 9%.
“Raggiungere i rigidi obiettivi di CO2 per auto e furgoni per il 2030 e il 2035 è, nel mondo di oggi, semplicemente non più fattibile”, hanno scritto.
Gli obblighi di legge e le sanzioni non favorirebbero la transizione, hanno scritto. “I veicoli elettrici saranno in prima linea, ma deve esserci spazio anche per i veicoli ibridi (plug-in), i range extender, i veicoli con motori a combustione interna altamente efficienti, l’idrogeno e i combustibili decarbonizzati”, si legge nella lettera.
Anche la normativa sulle emissioni di CO2 per autocarri e autobus pesanti deve essere rivista, hanno affermato i due presidenti delle associazioni.
A marzo, la Commissione ha accettato di concedere alle case automobilistiche più tempo per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 inizialmente fissati per il 2025. Anche i membri del gruppo di centro-destra di von der Leyen hanno chiesto all’UE di ritirare il divieto sui motori a combustione previsto per il 2035.
Quello che sta accadendo negli USA, dove ci si avvia all’eliminazione degli obblighi di transizione all’elettrico, lasciando che siano gli automobilisti a scegliere quale tipo di motorizzazione acquistare, rischia di mettere l’Europa in grave difficoltà, lasciandola esposta alla concorrenza cinese, che , fra l’altro, controlla gran parte delle terre rare e delle materie prime necessarie alla transizione verso l’elettrico. L’industria dell’auto europea rischia di estinguersi, se si continuerà nella direzione di una transizione energetica forzata.
