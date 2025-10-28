L’Europa è pronta a importare i volumi mensili più elevati di gasolio e carburante per aerei dal mese di ottobre, poiché l’UE deve colmare il vuoto causato dalla scomparsdsa dei raffinatori russi, colpiti dalle sanzioni USA che hanno reso impossibili le transazioni con le maggiori società dell’Est.

Secondo i dati Kpler raccolti da Bloomberg , tra il 1° e il 20 ottobre i porti dell’Unione Europea hanno accolto carichi contenenti quasi 1,9 milioni di barili di diesel e carburante per aerei provenienti da India, Arabia Saudita, Stati Uniti e altri paesi.

Se i volumi di importazione si manterranno a questi livelli per il resto del mese, ottobre potrebbe registrare le importazioni mensili più elevate di diesel e carburante per aerei nell’UE.

Gli operatori stanno cercando di trarre vantaggio dai forti spread e crack dei prodotti europei, poiché l’UE vieterà, a partire dal 21 gennaio, le importazioni di prodotti derivati dal petrolio greggio russo, in base al pacchetto di sanzioni contro la Russia adottato a luglio.

Con questo pacchetto, l’UE ha finalmente deciso di colmare la lacuna normativa sul petrolio russo, che attualmente consente alle importazioni dell’UE di carburanti raffinati dal petrolio russo, anche dall’India, fino ad ora uno dei principali acquirenti di greggio russo.

“L’UE sta introducendo un divieto di importazione dei prodotti petroliferi raffinati derivati dal greggio russo e provenienti da qualsiasi paese terzo, ad eccezione di Canada, Norvegia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, impedendo così al greggio russo di raggiungere il mercato dell’UE attraverso la porta di servizio”, ha affermato l’UE nel 18° pacchetto di sanzioni.

Il mercato globale del diesel è destinato a restringersi ulteriormente con le sanzioni statunitensi contro Rosneft e Lukoil, che sono anche esportatori di prodotti petroliferi.

I prezzi del greggio si sono attenuati dopo il rialzo della scorsa settimana a seguito delle sanzioni. Tuttavia, i distillati medi continuano a rafforzarsi, osservano Warren Patterson ed Ewa Manthey, strateghi delle materie prime di ING.

“Il crack del gasolio ICE ha registrato un rialzo superiore a 31 dollari al barile, dopo essere stato scambiato a circa 23 dollari al barile a metà mese. Nel frattempo, il timespread ICE del gasolio novembre/dicembre è salito ieri a quasi 20 dollari/tonnellata in backwardation”, hanno affermato gli analisti martedì.

Quindi i cittadini europei, a causa di motivazioni politiche, rischiano di pagare molto di più per il pieno della propria macchina e per i biglietti aerei. Un prezzo che è stato deciso al vertice senza nessuna partecipazione democratica diretta. Però le cose vanno così nella UE.

Domande e Risposte

Perché l’Europa importa più diesel se sta sanzionando la Russia?

L’Europa sta importando di più prima che le sanzioni diventino ancora più severe. Attualmente esiste una “scappatoia”: l’UE può importare diesel raffinato in paesi come l’India, anche se questo è prodotto usando greggio russo. Dal 21 gennaio 2026, questa scappatoia verrà chiusa. Gli operatori stanno quindi accumulando scorte ora, da fornitori non russi o attraverso questa scappatoia ancora aperta, per prepararsi alla futura carenza e ai prezzi più alti.

Cosa significa “crack” del gasolio e perché è importante?

Il “crack spread” (o semplicemente “crack”) non è altro che il margine di profitto di una raffineria. È la differenza tra il prezzo del petrolio greggio che acquista e il prezzo dei prodotti finiti (come benzina o gasolio) che vende. Se il “crack” è alto, a 31 dollari al barile, significa che la domanda di gasolio è molto forte rispetto a quella del greggio, e le raffinerie stanno guadagnando molto. Per i consumatori, è un segnale che i prezzi alla pompa o per il riscaldamento sono destinati a salire.

Le nuove sanzioni USA contro Rosneft e Lukoil cosa c’entrano con l’Europa?

Anche se sono sanzioni statunitensi, colpiscono due dei più grandi produttori mondiali di petrolio e prodotti raffinati. Questo riduce l’offerta globale di diesel. Quando l’offerta globale si restringe, tutti i compratori (inclusa l’Europa) devono competere di più per accaparrarsi le forniture rimaste disponibili (ad esempio da USA, Arabia Saudita, ecc.). Questa competizione fa salire i prezzi per tutti, alimentando ulteriormente la corsa alle scorte prima che la situazione peggiori.