L’Europa e la “dissipazione silenziosa”: così Bruxelles vuole colpire chi fallisce restando fermo

Il rischio di vedere evaporare le garanzie per i creditori mentre un’azienda affonda nel silenzio è la nuova vera spina nel fianco per la stabilità finanziaria dei Paesi UE. Con la nuova Direttiva 2026/799 sull’insolvenza, l’Unione Europea introduce un principio che promette di scuotere il diritto commerciale: l’inerzia deliberata del debitore potrà essere revocata come se fosse una vendita fraudolenta. Una mossa destinata a cambiare radicalmente le strategie di gestione delle imprese in crisi e i loro costi di finanziamento.

Quando il non fare equivale a un danno economico

Fino a oggi, il sistema della revocatoria si è concentrato su atti materiali concreti. Se un imprenditore in difficoltà vende un immobile a prezzo stracciato al cugino, la legge interviene e annulla l’atto per tutelare chi deve riavere dei soldi. Ma cosa succede se lo stesso imprenditore lascia volutamente prescrivere un credito milionario o evita di incassare un’opzione preziosa, facendo sparire valore nel nulla?

In ambito economico, questo fenomeno viene definito moral hazard o “dissipazione silenziosa”. La nuova direttiva europea interviene proprio qui: se la massa dei creditori perde risorse, poco importa che ciò avvenga tramite un’azione sconsiderata o attraverso un’inerzia calcolata. Per il creditore, il buco nel patrimonio resta esattamente lo stesso.

CONFRONTO STRUTTURALE NELLA CRISI D’IMPRESA

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│ APPROCCIO CLASSICO │ NUOVA DIRETTIVA UE │

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│ • Focus sugli atti attivi │ • Focus sul danno finale │

│ • Difesa della struttura │ • Tutela del valore │

│ • Inerzia impunita │ • Inerzia revocabile │

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Il nodo del “Moral Hazard”: chi paga il conto finale?

L’azzardo morale si manifesta ogni volta che chi prende decisioni economiche non sopporta del tutto le conseguenze delle proprie scelte, potendo scaricare il rischio su soggetti terzi. Quando un’azienda si trova nella cosiddetta twilight zone, ossia quella fase grigia che precede l’insolvenza, la tentazione di giocare d’azzardo con i soldi altrui o di disinteressarsi della gestione diviene altissima.

Assicurazioni e banche: Se il sistema garantisce salvataggi o coperture totali, l’imprenditore tende a ridurre la diligenza ordinaria.

Se il sistema garantisce salvataggi o coperture totali, l’imprenditore tende a ridurre la diligenza ordinaria. Effetti sistemici: Le perdite private vengono socializzate, portando a un aumento generale del costo del credito e dei premi assicurativi per le imprese sane.

Le perdite private vengono socializzate, portando a un aumento generale del costo del credito e dei premi assicurativi per le imprese sane. Asimmetria informativa: Chi gestisce sa quali leve muovere (o non muovere), mentre il creditore esterno rileva il danno solo a disastro avvenuto.

La risposta di Bruxelles prova a sterilizzare queste condotte opportunistiche. Tuttavia, l’estensione della revocatoria agli atti omissivi presenta non pochi pericoli per la gestione aziendale di tutti i giorni.

La sottile linea tra scelta strategica e inerzia colpevole

Il vero scoglio applicativo riguarda la cosiddetta Business Judgment Rule, ossia il principio di insindacabilità delle scelte di gestione. Come si distingue un’inerzia che rientra in una legittima (per quanto rischiosa) strategia d’impresa da un’omissione destinata solo a danneggiare i creditori?

Tipologia di Inerzia Giustificazione Economica Rischio di Revocatoria Mancata causa legale Costi di giudizio superiori al beneficio atteso Basso (Scelta di gestione) Mancata registrazione brevetti Cambio di strategia industriale motivato Medio (Se non documentato) Prescrizione crediti certi Nessuna contropartita o strategia razionale Elevato (Dissipazione)

Se ogni decisione di “non agire” potesse essere riesaminata ex post dai curatori fallimentari, la gestione d’impresa rischierebbe la paralisi. Gli amministratori finirebbero per assumere un atteggiamento difensivo, evitando qualsiasi rischio anche quando ragionevole, con l’effetto di deprimere gli investimenti privati e rallentare la crescita reale.

Il recepimento italiano: la necessità di regole chiare

La direttiva UE offre agli Stati membri una facoltà, non un obbligo vincolante. Per l’Italia, abituata a una rigida tipizzazione degli atti revocabili, applicare queste indicazioni per semplice via interpretativa rappresenterebbe un azzardo normativo.

Per evitare un aumento spropositato del contenzioso e una perenne incertezza sui mercati, il legislatore italiano dovrà intervenire con norme precise. L’omissione dovrà essere considerata revocabile solo quando si verifichino tre precise condizioni:

Deliberata e consapevole: Deve trattarsi di una scelta di inerzia volontaria e non di una semplice svista. Causalmente lesiva: L’effetto di depauperamento del patrimonio deve essere diretto e immediato. Priva di alternativa: Non devono esistere altri strumenti già previsti dall’ordinamento (come l’azione surrogatoria) idonei a riparare il danno.

Solo con paletti precisi sarà possibile contrastare l’opportunismo senza distruggere la libertà d’iniziativa economica, mantenendo quella stabilità di cui il mercato e i finanziatori hanno disperatamente bisogno.