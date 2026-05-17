Il vento è cambiato a Caracas, e soffia in modo chiaro verso nord. Alex Saab, conosciuto da tutti come il tesoriere di fiducia dell’ex presidente Nicolás Maduro, è stato espulso dal Venezuela e inviato negli Stati Uniti. Una mossa forte, che segna l’avvicinamento del governo ad interim di Delcy Rodríguez agli interessi di Washington. Meno di tre anni fa, nel 2023, Saab veniva accolto in patria come un eroe nazionale dopo uno scambio di prigionieri approvato da Joe Biden. Oggi, l’ex intoccabile diventa una pedina chiave per smontare i conti segreti del vecchio regime.

L’uomo che sa troppo

Per capire l’importanza di questo fatto, dobbiamo guardare al ruolo di Saab. Imprenditore colombiano di nascita, ma diventato centrale nella politica venezuelana, ha gestito per anni reti enormi di import-export del Paese. Il suo raggio di azione andava dai materiali per l’edilizia fino al noto programma di aiuti alimentari CLAP.

Contratti molto gonfiati: In passato è stato accusato di aver spostato in modo illegale 350 milioni di dollari.

In passato è stato accusato di aver spostato in modo illegale 350 milioni di dollari. Affari all’estero: Ha tenuto in piedi i commerci statali in un periodo di forti sanzioni americane.

Ha tenuto in piedi i commerci statali in un periodo di forti sanzioni americane. Incontri segreti: I documenti dei tribunali americani indicano che Saab ha tenuto per anni contatti riservati con l’antidroga americana (DEA), rivelando come funzionava la corruzione molto prima del suo primo arresto nel 2020.

Adesso, con questa nuova estradizione, Saab si prepara a diventare il grande accusatore di Maduro, l’ex uomo forte cubano, che da gennaio 2026 si trova agli arresti a New York per accuse legate alla droga. L’uomo che ha costruito la rete finanziaria del governo passato è lo stesso che ora consegnerà la mappa dei conti ai giudici americani.

La scelta di Delcy Rodríguez e l’Economia

Dal punto di vista politico e soprattutto economico, l’azione di Delcy Rodríguez rappresenta un taglio netto col passato. Subito dopo la cattura di Maduro a gennaio, in un’operazione militare americana, la Rodríguez ha tolto a Saab la carica di Ministro dell’Industria. A febbraio è scattato l’arresto a Caracas, aiutato dall’FBI, e ora l’espulsione. Questa è stata giustificata in base alle indagini penali ancora aperte negli USA, dato che il perdono presidenziale del 2023 copriva solo un problema legale molto specifico e non tutto il resto.

Perché questo cambio così rapido? La risposta sta nei bisogni dell’economia. Il Venezuela deve assolutamente rientrare nei mercati del mondo, esportare il suo petrolio in modo normale e trovare capitali per far ripartire la spesa dello Stato, in modo da creare lavoro e spingere i consumi della gente.

Consegnare Saab significa offrire agli Stati Uniti un regalo gradito, dimostrando di essersi staccati davvero dai vecchi poteri. È il passo necessario per ottenere la fine del blocco economico. Si tratta di pura praticità: si sacrifica il contabile per salvare la nazione, permettendo allo Stato di tornare a investire pesantemente nell’occupazione e sostenendo la crescita della domanda generale per uscire dalla crisi. Intanto la produzione el’export di petrolio venezualeno cresce, con l’apporto di capitali americani ed europei, e questo sta generando un flusso di denaro notevole, che, anche se gestito sotto controllo USA, comunque sta migliorando la situazione umana dei cittadini.

Liberandosi dell’ex ministro, il governo manda un messaggio sicuro ai mercati. Il vecchio sistema fatto di scambi nascosti e mercati neri ha fallito. Inviando Saab negli USA, e aggirando la regola che impedisce di estradare i venezuelani definendolo semplicemente un “cittadino colombiano”, la nuova dirigenza dimostra che rimettere in piedi l’economia oggi conta molto più delle vecchie amicizie politiche.