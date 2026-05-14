Arginina e Alzheimer: il “ripescaggio” di un amminoacido comune contro l’accumulo di amiloide

L’avanzamento della ricerca neuroscientifica segue spesso binari complessi e costosissimi, come dimostrato dai recenti anticorpi monoclonali approvati per il trattamento dell’Alzheimer. Tuttavia, una nuova frontiera sembra aprirsi non in laboratori di bioingegneria estrema, ma nel campo del “drug repositioning”: l’uso di molecole già note e sicure per scopi diversi. Uno studio condotto presso la Kindai University di Osaka, pubblicato su Neurochemistry International, getta una luce promettente sulla L-arginina, un comune amminoacido già ampiamente utilizzato come integratore alimentare e nel trattamento di deficit del ciclo dell’urea.

La ricerca suggerisce che l’arginina possa agire come un “chaperone chimico”, ovvero una molecola capace di impedire alle proteine di ripiegarsi in modo errato e di aggregarsi in quelle placche tossiche che devastano il cervello dei pazienti.

La sfida delle placche di Amiloide beta

L’Alzheimer colpisce oltre 50 milioni di persone nel mondo. Uno dei suoi segni distintivi è l’accumulo della proteina amiloideß (A\ß). Queste proteine, normalmente presenti in forma solubile, iniziano a raggrupparsi formando fibrille insolubili e, infine, placche appiccicose che soffocano i neuroni e innescano processi infiammatori cronici.

Fino ad oggi, la strategia farmacologica dominante, incarnata da farmaci come il lecanemab, si è concentrata sulla rimozione delle placche già formate. Si tratta di una sfida titanica, costosa e non priva di rischi, come le anomalie dell’imaging correlate all’amiloide (ARIA), che includono gonfiori o micro-emorragie cerebrali. L’approccio dei ricercatori giapponesi, guidati dalla studentessa Kanako Fujii e dal Professor Yoshitaka Nagai, è invece preventivo: impedire l’aggregazione fin dal principio.

L’arginina come “Chaperone Chimico”

L’arginina non è una novità per la medicina. È coinvolta nel flusso sanguigno, nella guarigione delle ferite e nella risposta immunitaria. La sua funzione come “chaperone” è però la chiave di volta di questa scoperta. In termini scientifici, un chaperone aiuta le altre proteine a mantenere la loro forma corretta.

I ricercatori hanno testato l’effetto dell’arginina attraverso tre fasi sperimentali:

In vitro: Incubando il peptide $A\beta 42$ (la forma più propensa all’aggregazione) con diverse concentrazioni di arginina, si è osservata una riduzione drastica della formazione di fibrille. Le immagini al microscopio elettronico hanno mostrato fibre molto più corte e frammentate rispetto al gruppo di controllo. Modelli di Drosophila (moscerino della frutta): Nei moscerini geneticamente modificati per esprimere la mutazione “Artica” dell’Alzheimer, la somministrazione orale di arginina ha ridotto i depositi di amiloide e ha limitato i danni neurotossici visibili negli occhi degli insetti. Modelli murini (topi AppNL-G-F): In topi che sviluppano placche amiloidi in modo simile agli umani, l’arginina aggiunta all’acqua potabile ha ridotto significativamente il numero e l’area delle placche nella corteccia e nell’ippocampo, aree cruciali per la memoria.

Risultati comportamentali e riduzione dell’infiammazione

Un aspetto cruciale sottolineato dallo studio della Kindai University riguarda le ricadute sistemiche. Non si è trattato solo di una pulizia “estetica” del cervello dei roditori. I topi trattati con arginina hanno mostrato:

Miglioramento comportamentale: Nel test del labirinto a Y, hanno esibito una maggiore attività esplorativa e motoria. Quindi soffrivano meno dei problemi legati ai sintomi dell’Alzheimer.

Nel test del labirinto a Y, hanno esibito una maggiore attività esplorativa e motoria. Quindi soffrivano meno dei problemi legati ai sintomi dell’Alzheimer. Riduzione della neuroinfiammazione: È stata rilevata una minore espressione di geni legati alle citochine infiammatorie come IL-1ß, IL-6 e TNF, responsabili del peggioramento dei sintomi neurologici.

Analisi economica: il vantaggio del “Low Cost”

Dal punto di vista dell’economia sanitaria, la scoperta è potenzialmente dirompente. I nuovi trattamenti anticorpali hanno costi che possono superare i 25.000 euro all’anno per paziente, richiedono infusioni endovenose e monitoraggi costanti tramite risonanza magnetica.

L’arginina è economica, sicura e già approvata per uso clinico. Se i trial sull’uomo confermassero i risultati ottenuti sugli animali, potremmo trovarci di fronte a una strategia di prevenzione a lungo termine applicabile su larga scala. Poiché l’accumulo di amiloide inizia spesso 15-20 anni prima della comparsa dei sintomi clinici, l’integrazione con un amminoacido sicuro potrebbe rappresentare un intervento precoce a basso impatto economico per i sistemi sanitari nazionali.

Prospettive e cautela

Nonostante l’entusiasmo, i ricercatori invitano alla prudenza. I modelli animali non replicano perfettamente l’Alzheimer umano (mancano ad esempio i grovigli di proteina tau o la perdita neuronale estesa). Inoltre, il dosaggio utilizzato nello studio è superiore a quello dei comuni integratori da banco. Tuttavia, l’arginina ha già mostrato risultati promettenti in studi clinici di fase 2 per altre malattie neurodegenerative come l’atassia spinocerebellare di tipo 6 (SCA6).

La strada verso una “pillola preventiva” per l’Alzheimer è ancora lunga, ma la scienza oggi ci dice che la soluzione potrebbe essere più semplice, e più vicina, di quanto pensassimo.