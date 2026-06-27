L’Esercito USA si mette a estrarre: le basi militari diventano hub per i minerali critici

L’amministrazione Trump segna un nuovo, deciso passo nella guerra commerciale e strategica con Pechino. Se finora la politica industriale americana si era basata su dazi e sussidi finanziari, adesso si passa alle maniere forti, o meglio, si mettono in campo le forze armate. L’ultima mossa di Washington è trasformare parti delle basi dell’Esercito in veri e propri centri di lavorazione per i minerali critici, stringendo accordi inediti con il settore privato.

L’iniziativa segna una prima volta assoluta nella storia del Paese: mai prima d’ora impianti commerciali di questo tipo erano stati ospitati all’interno di installazioni militari dell’U.S. Army. L’obiettivo è drammaticamente chiaro: ricostruire in fretta un’industria nazionale capace di rendersi indipendente dai fornitori esteri, la Cina in primis, che oggi dominano la raffinazione globale di queste materie prime. Senza di esse, l’America non può costruire armamenti avanzati, né veicoli elettrici o semiconduttori.

I protagonisti dell’accordo

L’Esercito ha già siglato accordi preliminari con quattro aziende per sviluppare impianti che lavoreranno terre rare, grafite, litio e boro direttamente sui suoli militari:

REalloys: costruirà un impianto per la separazione delle terre rare pesanti presso il Tooele Army Depot, nello Utah. I materiali prodotti verranno stoccati direttamente sul posto per le necessità militari.

costruirà un impianto per la separazione delle terre rare pesanti presso il Tooele Army Depot, nello Utah. I materiali prodotti verranno stoccati direttamente sul posto per le necessità militari. Titan Mining: si occuperà della purificazione della grafite. L’impianto sorgerà al Pine Bluff Arsenal in Arkansas oppure all’Anniston Army Depot in Alabama.

si occuperà della purificazione della grafite. L’impianto sorgerà al Pine Bluff Arsenal in Arkansas oppure all’Anniston Army Depot in Alabama. EnergyX: svilupperà all’interno del Red River Army Depot in Texas un centro per la raffinazione del litio, cuore pulsante del mercato dell’energia e delle batterie.

svilupperà all’interno del Red River Army Depot in Texas un centro per la raffinazione del litio, cuore pulsante del mercato dell’energia e delle batterie. ioneer: un’azienda australiana (l’unica non americana del gruppo) che realizzerà un impianto per la lavorazione del boro sempre presso il Tooele Army Depot.

L’Esercito come una miniera?

Le ricadute economiche di questa decisione sono estremamente interessanti per l’economia reale. A differenza dei tradizionali programmi di sussidio statale, in cui il governo stacca semplicemente un assegno alle aziende, questo modello prevede un vero e proprio “baratto” industriale con effetti diretti sull’occupazione e sulle infrastrutture.

L’Esercito concede in affitto l’uso di terreni militarizzati, logisticamente attrezzati e altamente sicuri. In cambio (al posto di un canone in denaro), le aziende private devono finanziare e realizzare a proprie spese i miglioramenti infrastrutturali delle basi ospitanti, oltre a versare una cauzione per il ripristino ambientale futuro.

Si tratta di un intervento pubblico mirato che muove direttamente il tessuto produttivo. Da un lato, il Pentagono si assicura un accesso garantito e stabile a materiali strategici fondamentali per sensori, missili e piattaforme di difesa. Dall’altro, si attivano investimenti privati stimati in miliardi di dollari che andranno a riqualificare le aree interne degli Stati Uniti. Questo creerà occupazione stabile e qualificata nella manifattura pesante, stimolando i consumi locali molto lontano dalle grandi città finanziarizzate della costa. La costruzione degli impianti dovrebbe partire già nel 2027, con i primi nastri trasportatori in funzione nel 2028.

In un’epoca in cui le tensioni geopolitiche stanno frammentando le catene di approvvigionamento globali, l’America dimostra di aver capito che il libero mercato mondiale, da solo, non basta più a garantire la sopravvivenza industriale della nazione. Lo Stato interviene in modo diretto, aprendo i cancelli delle proprie roccaforti per rimettere in moto i motori dell’industria strategica.