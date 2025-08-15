Leonardo, primo volo per l’elicottero AW09 di serie: un segnale positivo per l’industria italiana

Ferragosto porta buone notizie per l’industria italiana: Leonardo Helicopters ha completato il tanto atteso primo volo del primo elicottero leggero monomotore AW09 rappresentativo della produzione in serie. Quindi quello che ha volato non è più un prototipo, che viene testato dal 2014, ma un vero e proprio mezzo in produzione di serie.

Il velivolo, nome in codice S6, ha preso il volo l’8 agosto dallo stabilimento di produzione Leonardo di Vergiate, vicino a Milano, dove è in corso la produzione in serie del modello.

Il Leonardo AW09 nasce in svizzera come Kopter SH09 dall’idea dell’ingegner Martin nel 2002. Nel 2014 viene compiuto il primo volo e lo sviluppo procede rapidamente, fino a quando la società non viene acquistata da Leonardo, lo sviluppo viene spostato a Vergiate e il progetto viene rinominato AW 109. Il suo sviluppo ha subito uno stop nel febbraio 2024 per una non conformità con le specifiche di produzione. Il passaggio del progetto da Kopter a Leonardo ha portato a diversi miglioramenti ed aggiornamenti.

L’elicottoero AW09 è monomotore lelggero mosso da un motore a turbina Safran Arriel da 760 KW, con una velocità massima di 260 km/h e 800 km d’autonomia, in grado di portare sino a nove paseggeri. Il mezzo è molto avanzato, con una struttura che utilizza materiali compositi e fibra di carbonio, con unj peso massimo raggiungibile di 3000 kg con carichi esterni. I serbatoi, da 800 lt, sono in Kevlar per migliorarne la resistenza. Il modello è entrato ufficialmente parte dell’offerta Leonardo nel 2021, ma solo ora abbiamo il volo del modello definitivo di produzione.

In un momento non facile per l’industria italiana il primovolo di serie di un nuovo elicottero italiano, o italo-svizzero, è un ottimo segnale di un’industria che cerca di resistere e di svilupparsi, con il suo centro principale in Lombardia.