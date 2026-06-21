L’enigma dei raggi gamma dal cuore della Via Lattea: la materia oscura torna protagonista

Il centro della nostra galassia è un luogo caotico, affollato e incredibilmente luminoso. Ma al di là della luce visibile che i telescopi tradizionali possono catturare, c’è un bagliore invisibile ai nostri occhi che da oltre un decennio toglie il sonno agli astrofisici. Si tratta del cosiddetto “Eccesso del Centro Galattico” (GCE), un’emissione sferica di raggi gamma ad altissima energia che si estende per migliaia di anni luce dal cuore della Via Lattea.

Da dove proviene questa radiazione così potente? Per anni, la comunità scientifica si è divisa in due fazioni. Da un lato chi sostiene che il bagliore sia il prodotto di stelle di neutroni in rapida rotazione, le cosiddette pulsar. Dall’altro, chi ipotizza un’origine molto più esotica e affascinante: l’annichilazione della materia oscura. Oggi, una nuova ricerca basata sull’intelligenza artificiale riporta prepotentemente in auge questa seconda ipotesi, rimescolando le carte in tavola.

Per comprendere il dibattito, dobbiamo fare un passo indietro. La materia oscura è letteralmente l’impalcatura invisibile dell’universo. Non interagisce con la luce, non assorbe né riflette fotoni, ed è del tutto insensibile alla materia “ordinaria” di cui siamo fatti noi, i pianeti e le stelle. Eppure, sappiamo che esiste per via dei suoi massicci effetti gravitazionali: senza il suo “peso” (costituisce circa l’85% della materia totale), le galassie si sfalderebbero ruotando su se stesse.

Ma se è invisibile, cosa c’entrano i raggi gamma?

I fisici teorici hanno ipotizzato l’esistenza di particelle di materia oscura in grado di “auto-annichilirsi“. In parole povere, queste particelle fungono da antiparticelle di sé stesse. Quando si scontrano – un evento raro, che richiede concentrazioni densissime di materia oscura come quelle che si trovano al centro delle galassie – si distruggono a vicenda. Esattamente come avviene quando la materia incontra l’antimateria, questo scontro catastrofico rilascia un lampo di pura energia sotto forma di raggi gamma.

Fino a poco tempo fa, l’ipotesi delle pulsar sembrava avere la meglio. Modelli precedenti suggerivano che la presenza di qualche centinaio di queste stelle estreme, seppur non visibili singolarmente, potesse giustificare l’eccesso di radiazione. Tuttavia, un team di scienziati, tra cui Florian List dell’Università di Vienna e Nick Rodd del Lawrence Berkeley National Laboratory, ha deciso di vederci chiaro utilizzando reti neurali addestrate su oltre un milione di simulazioni.

Il risultato ha sorpreso molti. Aggiungendo non solo i dati spaziali, ma anche le informazioni sull’energia della radiazione, l’algoritmo ha dimostrato che le presunte “sorgenti” luminose puntiformi sarebbero in realtà estremamente deboli. Per giustificare l’Eccesso del Centro Galattico non basterebbero poche centinaia di pulsar: ce ne vorrebbero oltre 35.000. Un numero francamente spropositato per quella regione dello spazio.

Di fronte a queste evidenze, la radiazione gamma assume un aspetto molto più “diffuso”, fluido e continuo, un profilo che si sposa perfettamente con le previsioni matematiche legate all’annichilazione della materia oscura.

L’Ipotesi Pulsar: Richiederebbe un numero di stelle di neutroni (oltre 35.000) statisticamente e fisicamente improbabile per il centro galattico, rendendo questa spiegazione sempre più traballante.

Richiederebbe un numero di stelle di neutroni (oltre 35.000) statisticamente e fisicamente improbabile per il centro galattico, rendendo questa spiegazione sempre più traballante. L’Ipotesi Materia Oscura: Prevede una radiazione diffusa (emissione di Poisson) generata da scontri tra particelle nel nucleo iper-denso della galassia. I nuovi dati si allineano quasi perfettamente a questo modello.

Capire l’origine di questo fenomeno non è una semplice disputa accademica, ma una questione cruciale per l’intera conoscenza dell’universo. Riuscire a “vedere” la materia oscura attraverso i suoi resti energetici significherebbe confermare una delle teorie più importanti della fisica moderna. Ci permetterebbe di capire finalmente di cosa è fatto l’85% del nostro cosmo, svelandoci i meccanismi intimi che hanno guidato la formazione delle galassie fin dall’alba dei tempi. Non sappiamo ancora se il mistero sia stato risolto in modo definitivo, ma la sensazione è che il velo su uno dei più grandi enigmi della scienza stia finalmente iniziando a sollevarsi.