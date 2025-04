L’Egitto valuta l’acquisto del moderno Sommergibile cinese Type 39A

Negli ultimi mesi del 2024, l’Egitto e la Cina hanno avviato trattative avanzate per l’acquisto del sottomarino Type 039A, un’imbarcazione diesel-elettrica rinomata per la sua furtività e il suo sistema di propulsione indipendente dall’aria all’avanguardia.

Secondo un rapporto di Tactical Report, questi colloqui, che esplorano anche accordi di trasferimento tecnologico e localizzazione, segnalano l’ambizione dell’Egitto di rafforzare le proprie capacità navali con uno dei sottomarini convenzionali più avanzati al mondo.

Il Type 039A, noto negli ambienti NATO come classe Yuan, rappresenta un salto tecnologico per l’industria della difesa cinese e un potenziale punto di svolta per la strategia marittima dell’Egitto. Perché il Cairo è attratto da questo silenzioso predatore dei mari e cosa rende questo sottomarino così speciale nella guerra navale moderna?

Il sottomarino Type 039A non è un’imbarcazione qualsiasi. Progettato dalla China Shipbuilding Industry Corporation e varato per la prima volta nel 2006, è il primo sottomarino della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione dotato di un sistema di propulsione indipendente dall’aria, una tecnologia che gli consente di rimanere immerso per settimane senza emergere.

Questa capacità, unita alla sua bassa firma acustica, rende il Tipo 039A uno dei sottomarini diesel-elettrici più silenziosi in servizio, un vantaggio fondamentale per eludere i sonar nemici. Con una lunghezza di circa 77,6 metri e una larghezza di 8,4 metri, il sottomarino ha un dislocamento di circa 3.600 tonnellate quando è immerso, secondo i dati di Naval News.

Il suo design a doppia carena a forma di goccia, ispirato ai sottomarini russi della classe Kilo ma perfezionato con innovazioni locali, ne migliora le prestazioni idrodinamiche e la furtività. Lo scafo è rivestito con piastrelle anecoiche che assorbono le onde sonar, riducendo ulteriormente la sua rilevabilità.

Un’unica elica a sette pale inclinate, progettata per ridurre al minimo il rumore di cavitazione, spinge il veicolo a una velocità massima di 20 nodi, con un’autonomia di circa 12.000 chilometri, come riportato da The National Interest.

Il cuore della potenza del Type 039A è il suo sistema di propulsione indipendente dall’aria, una tecnologia basata su un motore Stirling sviluppata dall’Istituto di ricerca 711 cinese dopo decenni di ricerca.

A differenza dei tradizionali sottomarini diesel-elettrici, che devono emergere o utilizzare uno snorkel per ricaricare le batterie, l’AIP consente al Type 039A di operare sott’acqua per lunghi periodi, in genere fino a due settimane, senza bisogno di ossigeno atmosferico. Questa autonomia è un vantaggio significativo in acque contese, dove la superficie può esporre un sottomarino al rischio di essere individuato da aerei o navi di superficie.

Il sistema, con una potenza nominale di circa 100 kilowatt per unità e probabilmente installato in due unità, offre un’alternativa più silenziosa alla propulsione nucleare, rendendo il Type 039A paragonabile a progetti occidentali avanzati come la classe Gotland svedese o la classe Soryu giapponese, entrambe dotate di AIP.

Il Gotland, ad esempio, utilizza motori Stirling simili, ma il dislocamento maggiore del Tipo 039A consente una maggiore capacità di armamento, mentre le batterie agli ioni di litio del Soryu offrono diversi compromessi in termini di autonomia e costo.

L’armamento del Tipo 039A è altrettanto formidabile, progettato per garantire versatilità sia nelle operazioni costiere che in mare aperto. I suoi sei tubi lanciasiluri da 533 mm montati a prua possono lanciare una vasta gamma di armi, tra cui il siluro a guida filare Yu-6, un’arma pesante ottimizzata per la guerra antisommergibile con una gittata fino a 45 chilometri, e lo Yu-4, un siluro a ricerca passiva per bersagli di superficie.

Il sottomarino è inoltre equipaggiato per lanciare il missile da crociera antinave YJ-18, un’arma supersonica con una gittata superiore a 200 chilometri, in grado di trasportare una testata da 165 chilogrammi su navi di superficie. Inoltre, il Tipo 039A può dispiegare mine navali, con una capacità di trasportare da 24 a 36 mine attraverso i suoi tubi lanciasiluri, rendendolo uno strumento potente per negare l’accesso a vie navigabili strategiche.

L’integrazione di queste armi è gestita da un avanzato sistema di gestione del campo di battaglia, che migliora la precisione di puntamento e l’efficienza operativa. Secondo un articolo pubblicato nel 2015 da USNI News, le prime valutazioni consideravano il Tipo 039A principalmente come una piattaforma per missili da crociera anti-nave ottimizzata per le acque costiere poco profonde, ma le sue capacità si sono poi evolute fino a includere missioni in mare aperto, riflettendo la sua adattabilità.

L’interesse dell’Egitto per il Tipo 039A non sorprende, date le esigenze strategiche del Paese. Il Cairo dispone di una flotta sottomarina modesta ma capace, che comprende quattro sottomarini di tipo 209/1400 di costruzione tedesca e quattro sottomarini russi di classe Kilo, questi ultimi acquisiti negli anni ’80 e ’90.

Il Tipo 209, un modello diesel-elettrico compatto, è rinomato per la sua affidabilità e il successo nelle esportazioni, con oltre 60 unità vendute in tutto il mondo. Tuttavia, la sua propulsione convenzionale limita la sua autonomia in immersione a pochi giorni anziché a settimane e il suo armamento, sebbene efficace, non dispone delle avanzate capacità missilistiche del Tipo 039A.

I sottomarini della classe Kilo, in particolare la variante Project 636, presentano somiglianze con il Tipo 039A, tra cui uno scafo a goccia e una bassa firma acustica, ma si basano su una tecnologia più vecchia e non dispongono di AIP. La capacità del Tipo 039A di rimanere immerso più a lungo, insieme ai suoi moderni sensori e missili, colma le lacune critiche dell’arsenale navale egiziano, offrendo maggiori capacità di deterrenza e ricognizione nel Mediterraneo e nel Mar Rosso.

Le esigenze operative della marina egiziana sono strettamente legate ai suoi interessi economici e di sicurezza. Il Canale di Suez, arteria vitale per il commercio globale, genera miliardi di entrate annuali, mentre i giacimenti di gas offshore nel Mediterraneo, come quello di Zohr, sono fondamentali per le ambizioni energetiche dell’Egitto.

La protezione di queste risorse richiede una forte presenza navale, in grado di monitorare il traffico marittimo e scoraggiare potenziali minacce. La furtività e la resistenza del Type 039A lo rendono ideale per pattugliamenti segreti, raccolta di informazioni e risposta rapida a incidenti marittimi.

Ad esempio, la sua capacità di rimanere in agguato senza essere rilevato vicino a rotte marittime chiave o piattaforme di gas potrebbe fornire all’Egitto un vantaggio strategico nella salvaguardia delle sue linee di vita economiche. Inoltre, le capacità missilistiche del sottomarino gli consentono di ingaggiare minacce di superficie a distanze significative, un netto miglioramento rispetto all’armamento incentrato sui siluri dell’attuale flotta egiziana.

L’integrazione di un sottomarino cinese nella marina egiziana presenta tuttavia sfide logistiche e di addestramento. I sottomarini di classe Type 209 e Kilo si basano rispettivamente su sistemi occidentali e russi, con protocolli di manutenzione e percorsi di addestramento consolidati.

L’adozione del Tipo 039A richiederebbe agli equipaggi egiziani di padroneggiare nuove tecnologie, il che probabilmente richiederebbe una formazione approfondita in Cina. Secondo un aggiornamento del Tactical Report del marzo 2025, le trattative includono discussioni sul trasferimento di tecnologia, che potrebbero comportare l’assemblaggio o la manutenzione dei sottomarini in Egitto, potenzialmente presso strutture sotto il controllo del Ministero della Produzione Militare egiziano.

Questo interesse per i sottomarini Made in China, oltre che per i caccia J-10, nasce curiosamente appena dopo la comunicazione degli USA del taglio, probabilmente una riduzione, ai ricchi contributi finanziari che fino a quest’anno venivano versati all’esercito egiziano e che ammontavano alla bella cifra di 1,3 miliardi di dollari, usati per comprare armamenti americani. Ora, seza questi soldi, gli armamenti comprati saranno cinesi.

Questi sottomarini convideranno il mare anche con gli italiani Classe 212 italiani, dotati di AIP, molto silenziosi, ma anche molto più piccoli rispetto al modeloo Type 39A.