Quella che Trump chiama la Big Beautiful Bill, la legge di bilancio degli USA, ha superato ieri il primo ostacolo, venendo approvata dalla Camera di Rappresentanti, e il Presidente ne ha preso atto con soddisfazione dal suo social Truth:

La Legge di bilancio ( o Legge di Riconcigliazione nella terminologia americana) contiente moltissime misure, praticamente c’è un capitolo per ogni misura di spesa, ed è suddivisa per tipo di servizio (Difesa, servizi sociali, previdenza, parchi, etc..) quindi è incredibilmente difficile da esaminare nel suo complesso, ma vogliamo presentarvi qualche misura particolare che contiene e che ne viene a contraddistinguere la politica generale.

La legge prevede più debito

Anche se Trump vuole tagliare la spesa, questo non è possibile immediatamente, e arrivare a discutere il debito da solo con le Camere è sempre un dramma che rischia di far deragliare il paese. Quindi meglio alzare subito il limite massimo di indebitamento pubblico e il Titolo XI, Sottotitolo D, Sezione 113001, autorizza un aumento del limite del debito pubblico di 4.000.000.000.000 dollari , 4000 miliardi. Il debito complessivo ammesso passa a 40.000 miliadi di dollari.

Arrivano i conti MAGA per i neonati

La Sezione 110116 istituisce un programma pilota di contributo ai “MAGA accounts” (Money Account for Growth and Advancement), prevedendo un credito una tantum di 1.000 dollari per ogni “individuo idoneo” nato dopo il 31 dicembre 2024 e prima del 1° gennaio 2029 e che sia cittadino statunitense alla nascita. Una cifra che non cambierà la vita dei genitori, ma che è com unque un investimento sul futuro dell’America e che è stato fortemente voluto da Trump.

Una bastonata economica per i migranti

La mano è andata pesante sui migranti, soprattutto sugli irregolari. Infatti fra le nuove misure troviamo :

Tassa sull’asilo ($1.000 ): La Sezione 70002 impone una tassa di almeno 1.000 dollari per l’anno fiscale 2025 a ogni straniero che presenta una domanda di asilo a coprire i costi della procedura.

): La Sezione 70002 impone una tassa di almeno 1.000 dollari per l’anno fiscale 2025 a ogni straniero che presenta una domanda di asilo a coprire i costi della procedura. Tassa per lo sponsor di minori stranieri non accompagnati ($5.000) : La Sezione 70020 impone una tassa di almeno 5.000 dollari per l’anno fiscale 2025 allo sponsor di un minore straniero non accompagnato prima del rilascio del minore, come rimborso parziale per le spese sostenute dal governo per la sua cura. In realtà la questione è molto complessa perché spesso molte famiglie abbandonano i figli al confine, glielo fanno superare cos’ che possano essere fermati, presi dalle guardie di frontiera e ottenere la protezione riservata ai minori. Una volta negli USA e ottenuto uno sponsor, allora i genitori si fanno vivi per potr ottenere loro il ricongiungimento famigliare. Una pratica pericolosa.

: La Sezione 70020 impone una tassa di almeno 5.000 dollari per l’anno fiscale 2025 allo sponsor di un minore straniero non accompagnato prima del rilascio del minore, come rimborso parziale per le spese sostenute dal governo per la sua cura. In realtà la questione è molto complessa perché spesso molte famiglie abbandonano i figli al confine, glielo fanno superare cos’ che possano essere fermati, presi dalle guardie di frontiera e ottenere la protezione riservata ai minori. Una volta negli USA e ottenuto uno sponsor, allora i genitori si fanno vivi per potr ottenere loro il ricongiungimento famigliare. Una pratica pericolosa. Tassa di apprensione per stranieri inammissibili ($5.000): La Sezione 70022 impone una tassa di almeno 5.000 dollari per l’anno fiscale 2025 a qualsiasi straniero inammissibile che viene arrestato ed espulso dal paese. Quindi gli illegali non vengono solo espulsi, ma pure multati.

Parte il Golden Dome

Il Titolo II, Sezione 20003, stanzia somme molto ingenti (ad esempio, 5,6 miliardi di dollari per lo sviluppo di capacità di intercettazione spaziale e 7,2 miliardi di dollari per sensori spaziali militari). Si tratta dei primi veri finanziamenti del sistema di difesa degli USA multistrato che dovrebbe diventare il “Golden Dome” voluto da Trump. In totale la spesa per la difesa cresce di 150 miliardi, arrivando alla cifra rotonda di 1000 miliardi.

Limitazione ai poteri degli Stati e della amministrazioni locali nella regolazione della AI

Il Sottotitolo C del Titolo IV (Comunicazioni), Sezione 43201, stabilisce una moratoria di 10 anni sull’applicazione di leggi o regolamenti statali o locali che regolano i modelli, i sistemi o i sistemi decisionali basati sull’intelligenza artificiale, a meno che non rientrino in specifiche eccezioni. Quindi si vuole concentrare lo studio e la regolazione della AAI a livello federale, per evitare che si crei una giungla normativa che renda complesso lo sviluppo del settore.

Stop al finanziamento federale alla transizione di genere per minori

Proibizione dei finanziamenti federali per le procedure di transizione di genere per i minori (Medicaid e CHIP): Le Sezioni 44125 e 44126 (Titolo IV, Sottotitolo D – Salute) proibiscono l’uso di fondi federali Medicaid e CHIP per le procedure di transizione di genere per i minori di 18 anni e limitano i pagamenti federali a determinate entità che forniscono servizi di aborto. Una misura che è coerente con l’atteggiamento dell’amministrazione, in generale, verso le transizioni di genere nei minori, che vengono ritenute non perseguibili

Spunta il bollo auto per le auto elettriche e ibride

Il Titolo X, Sezione 100004, introduce nuove tasse di registrazione annuali di 250 dollari per i veicoli elettrici e 100 dollari per i veicoli ibridi, con un meccanismo di ritenuta dei fondi federali per gli stati non conformi. La logica è che i carburanti fossili generano un flusso fiscale che le auto elettriche non generano, quindi deve esservi una compensazione fiscale.

La legge ora passerà al Senato per il via libera definitivo. Se uno si attendeva una norma rivoluzionaria rimarrà deluso, e , del resto, non si può cambiare una realtà complessa come gli USA in una singola legge finanziaria.

Nello stesso tempo l’impronta di Trump, e di Vance, è ben visibile, anche se limitata dalle costrizioni finanziarie. Vedremo ora come proseguirà la discussione al Senato, dove i numeri garantiscono comunque una discussione infuocata.